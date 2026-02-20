Peaky Blinders: Τι αποκαλύπτει το πρώτο επίσημο τρέιλερ του Netflix για την ταινία

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ της νέας ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man, σε σενάριο και δημιουργία του Στίβεν Νάιτ.

Ο λατρεμένος Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι, αυτή τη φορά σε μια άλλη εποχή αλλά πάντα στο Μπέρμιγχαμ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όσα μάθαμε από το τρέιλερ

Η ταινία τοποθετείται στο Μπέρμιγχαμ του 1940. Ο γερασμένος Σέλμπι αναγκάζεται να εγκαταλείψει την αυτοεξορία του για να αντιμετωπίσει «την πιο καταστροφική κρίση της ζωής του», όπως αναφέρουν οι σημειώσεις παραγωγής.

Όσο το μέλλον της οικογένειας και της χώρας παραπαίει, ο Τόμι καλείται να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του και να αποφασίσει αν θα υπερασπιστεί την κληρονομιά του ή θα δώσει ένα τέλος.

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, σε νέο ρόλο, τον προειδοποιεί πως ζει σε «ένα σπίτι στοιχειωμένο από φαντάσματα ανθρώπω που πέθαναν εξαιτίας του». Η Σόφι Ραντλ επιστρέφει ως Άντα και του υπενθυμίζει πως ο «τσιγγάνος γιος» του, ο Ντιουκ Σέλμπι, διοικεί τους Peaky Blinders σαν να είναι ακόμη το 1919.

Ο «τσιγγάνος γιος» στο μάτι του κυκλώνα

Τον Ντιουκ Σέλμπι, υποδύεται ο Μπάρι Κέογκαν και παρουσιάζεται εξαιρετικά απειλητικός. Ο χαρακτήρας του Τιμ Ροθ τον πλησιάζει μυστικά και τον ρωτά αν είναι πρόθυμος να βοηθήσει τους Ναζί, συμμετέχοντας σε μια πράξη προδοσίας που «θα κρίνει τον πόλεμο για τη Γερμανία».

Η απάντηση του Ντιουκ δεν λογίζεται διόλου ξεκάθαρη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια επικινδυνη ρωγμή μέσα στην οικογένεια.

Ένα ερώτημα επιστρέφει:«Είναι έτοιμος ο Τόμι, να ψάξει τον γιο του;».

Στην παλιά ταβέρνα Garrison, η νεότερη γενιά χρειάζεται μάθημα ιστορίας και σεβασμού. «Μια φορά, παραλίγο να τα πάρω όλα», λέει ο Τόμι στον γιο του, πριν το τρέιλερ κλείσει με μοντάζ από πυροβολισμούς, εκρήξεις και ένα δυσοίωνο πέταγμα νομίσματος από τον Ντιουκ.

Το soundtrack: Από Fontaines DC μέχρι Nick Cave

Το νέο τραγούδι για το τρέιλερ, με τίτλο Puppet έχει την υπογραφή του Γκριάν Τσάτεν των Fontaines DC, με στίχους απόλυτα ταιριαστούς με τον κόσμο των Peaky Blinders.

Ο ίδιος αποκάλυψε στο BBC Radio 1 ότι παρακολούθησε πολλές σκηνές ξανά και ξανά για να βρει τον σωστό τόνο, προσπαθώντας να μην κάνει spoiler.

Στην ταινία θα ακουστούν επίσης νέα κομμάτια της Amy Taylor (Amyl & the Sniffers), ενώ επιστρέφουν και οι γνώριμες μουσικές υπογραφές των Nick Cave, Lankum, McLusky και άλλων. Μια νέα εκδοχή του εμβληματικού Red Right Hand αναμένεται επίσης να ακουστεί.