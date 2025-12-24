Πριν το Μόνος στο Σπίτι, ποια ήταν η κλασική ταινία για τα Χριστούγεννα (και επειδή ήταν δωρεάν)

Το «Μόνος στο Σπίτι» μαζί με το σίκουελ «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» είναι αναμφίβολα οι πλέον κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες για περισσότερα από 30 χρόνια, αφού παίζονται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στην τηλεόραση και δεν εννοούμε μόνο στη χώρα μας.

Ωστόσο, πολύ πριν ο μικρός Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν) «κλέψει» την καρδιά των θεατών διεθνώς μέσα από δύο μόλις ταινίες, μία άλλη ταινία ήταν η σταθερή αξία των Χριστουγέννων, αφού παιζόταν στην τηλεόραση κάθε χρόνο ξανά και ξανά, μια συνήθεια, την οποία τρόλαραν και σε σκηνή του «Μόνος στο Σπίτι».

Διαβάστε επίσης - Η σειρά που τόλμησε σε χριστουγεννιάτικο επεισόδιο να σκοτώσει τον Άγιο Βασίλη

Πρόκειται για την ταινία «Μια Υπέροχη Ζωή» (It's A Wonderful Life) σε σκηνοθεσία Φρανκ Κάπρα, η οποία παλαιότερα παιζόταν την περίοδο των Χριστουγέννων και στην ελληνική τηλεόραση.

Προβλήθηκε στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του πολύ μακρινού 1946 και μάλιστα, τότε θεωρήθηκε εμπορική αποτυχία καθώς δεν έκοψε πολλά εισιτήρια και ίσα ίσα τα έσοδα κάλυψαν το budget της.

Οι κριτικές ήταν ανάμεικτες, όμως, αυτό δεν εμπόδισε την ταινία να είναι υποψήφια σε πέντε κατηγορίες στα βραβεία Όσκαρ. Δεν κέρδισε κανένα βραβείο, αλλά με το πέρασμα των χρόνων το «Μια Υπέροχη Ζωή» κέρδισε τη θέση που έχει σήμερα στην ποπ κουλτούρα.

Σε αυτό βοήθησε ένας μάλλον απρόβλεπτος παράγοντας: το 1974 έληξαν τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας στις Ηνωμένες Ποιλιτείες και έτσι όποιος σταθμός το επιθυμούσε μπορούσε να την προβάλλει χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει το παραμικρό με αποτέλεσμα από εκείνη τη στιγμή να παίζει συνέχεια στις γιορτές και να γίνει κλασική.

Η υπόθεση της ταινίας

Πρωταγωνιστής του «Μια Υπέροχη Ζωή» ήταν ο Τζέιμς Στιούαρτ που υποδυόταν τον Τζορτζ Μπέιλι, έναν οικογενειάρχη, ο οποίος την παραμονή των Χριστουγέννων απογοητευμένος από τις δυσκολίες της καθημερινότητας προσεύχεται να μη ζούσε.

Τότε εμφανίζεται ο φύλακας άγγελός του, ο οποίος του δείχνει ποιά θα ήταν η ζωή της οικογένειάς του χωρίς εκείνον, αλλά και πόσο αλλαγμένη θα ήταν η ζωή και στην πόλη του εάν δεν υπήρχε, προσπαθώντας να του περάσει το μήνυμα ότι ο κάθε άνθρωπος πάνω στη Γη είναι σημαντικός.

Ο άγγελος τελικά πετυχαίνει τον σκοπό του αφού προς το τέλος της ταινίας ο Τζορτζ προσεύχεται να πάρει τη ζωή του πίσω προτού τρέξει στο σπίτι για να αγκαλιάσει την οικογένειά του, την οποία παραλίγο να χάσει για πάντα.

Αρχικά η ταινία ήταν ασπρόμαυρη όπως όλες οι ταινίες της εποχής της, αλλά το 1986 επιχρωματίστηκε για πρώτη φορά και πλέον είναι διαθέσιμες και οι δύο εκδοχές της με αποτέλεσμα να υπάρχει το γνωστό debate μεταξύ των φαν της για το ποια εκδοχή είναι προτιμότερη, η ασπρόμαυρη ή η έγχρωμη.

Πάντως, το σενάριό της έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για χριστουγεννιάτικα επεισόδια αμέτρητων σειρών στην τηλεόραση ανά τα χρόνια.

Ένα κοινό σημείο του με το «Μόνος στο Σπίτι» είναι η στιγμή που ο μικρός Κέβιν λέει στη μητέρα του ότι θα προτιμούσε να εξαφανίζονταν όλοι για να μείνει μόνος του με τον ίδιο να βλέπει στη συνέχεια την επιθυμία του να γίνεται πραγματικότητα και τελικά να το μετανιώνει.

Μάλιστα, οι δημιουργοί του «Μόνος στο Σπίτι» θέλησαν να σατιρίσουν τις συνεχείς επαναπροβολές του «Μια Υπέροχη Ζωή» δείχνοντας στην πρώτη ταινία τους ΜακΚάλιστερ να βλέπουν το έργο του Κάπρα μεταγλωττισμένο στα γαλλικά ενώ βρίσκονται στο Παρίσι και στη δεύτερη ταινία μεταγλωττισμένο στα ισπανικά ενώ βρίσκονται στη Φλόριντα.