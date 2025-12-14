Η σειρά που τόλμησε σε χριστουγεννιάτικο επεισόδιο να σκοτώσει τον Άγιο Βασίλη

Όταν η κωμική σειρά «Παντρεμένοι με Παιδιά» έκανε πρεμιέρα στα μέσα των '80s ένα ήταν σίγουρο: ότι οικογένεια σαν τους Μπάντι μάλλον δεν είχαμε ξαναδεί στη μικρή οθόνη αν και την ίδια στιγμή μπορούσαμε να βρούμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την οικογένεια της διπλανής πόρτας.

Υπήρχε λοιπόν ποτέ περίπτωση να γυρίσουν ένα «παραμυθένιο» επεισόδιο για τα Χριστούγεννα, όπως έκαναν μέχρι τότε οι περισσότερες τηλεοπτικές σειρές;

Η απάντηση είναι όχι και η σειρά το απέδειξε από το πρώτο κιόλας χριστουγεννιάτικο επεισόδιό της με τίτλο «You Better Watch Out» που παίχτηκε σε Α' προβολή από το FOX - σχεδόν 40 χρόνια πριν - τον Δεκέμβριο του 1987.

«Το παρακάτω επεισόδιο περιγράφει τα Χριστούγεννα στους Μπάντι. Μπορεί να αναστατώσει μικρά παιδιά και άλλους. Συνιστάται γονική καθοδήγηση»: με αυτή την προειδοποίηση στην οθόνη ξεκινά το επεισόδιο, το οποίο μπορείτε να δείτε στη συνέχεια και στο οποίο βλέπουμε τον Αλ και την Πέγκι μαζί με τα παιδιά τους Κέλυ και Μπαντ να ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Δεν στολίζουν δέντρο παρά έχουν βάλει στο μάτι ποιο δέντρο θα «κλέψουν» από τη γειτονιά για να γίνει φέτος το δέντρο τους τη δεύτερη, όμως, μέρα των Χριστουγέννων όταν θα το έχει πετάξει πλέον ο γείτονας στα σκουπίδια.

Την ίδια στιγμή η Πέγκι παραλαμβάνει δέμα που προορίζεται για τη γειτόνισσά τους, Μάρσι, για την ανταλλαγή δώρων βγάζουν από την αποθήκη παλιά αντικείμενα που τους έχουν κάνει δώρο στο παρελθόν ενώ αντί για γαλοπούλα τρώνε «χριστουγεννιάτικη πίτσα».

«Αυτά συμβαίνουν» - Ο άδοξος θάνατος του Άγιου Βασίλη

Χριστούγεννα χωρίς δώρα δεν γίνονται, οπότε τόσο η Πέγκι όσο και τα παιδιά καλοπιάνουν τον Αλ για να μη χάσουν το δώρο τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το σενάριο, φέτος η δουλειά στο εμπορικό κέντρο όπου δουλεύει ο μπαμπάς της οικογένειας έχει πέσει επειδή έχει ανοίξει ένα άλλο εμπορικό κέντρο που έχει τραβήξει όλη την πελατεία.

Παραμονή των Χριστουγέννων ένας Άγιος Βασίλης αναμένεται να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και να μοιράσει δωροεπιταγές στους πελάτες.

Η οικογένεια Μπάντι και οι γείτονές της, Μάρσι και Στίβ, κάθονται μπροστά στην τηλεόραση για να δουν live το θέαμα, αλλά όταν το αλεξίπτωτο του Αη- Βασίλη δεν ανοίγει, εκείνος καταλήγει να «σκάσει» στο έδαφος και να σκοτωθεί στην αυλή των Μπάντι.

Και μπορεί ο Στιβ και κυρίως η Μάρσι να έχουν σοκαριστεί με τον θάνατο του Αγίου, οι Μπάντι, όμως, δεν δείχνουν να ιδρώνει το αυτί τους με την Πέγκι να λέει απλά «αυτά συμβαίνουν. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα: να είχε πέσει στον φράκτη με τους πασσάλους».

Ακόμα και ο σκύλος της οικογένειας, Μπακ, βρίσκει το ένα παπούτσι του Αγίου και το κάνει το χριστουγεννιάτικο παιχνίδι του, αφού η Αστυνομία του επιτρέπει να το κρατήσει λόγω ημέρας, άσχετα αν πρόκειται για στοιχείο.

Την ίδια στιγμή ο θάνατος του Άγιου Βασίλη γίνεται αφορμή για αρκετές ξεκαρδιστικές ατάκες μέσα από τις οποίες σατιρίζονται όλα τα κλισέ που ξέρουμε από παιδιά για τον Άγιο Βασίλη, ενώ το αποκορύφωμα είναι όταν ο Αλ ντύνεται ο ίδιος Άγιος Βασίλης για να τα «μπαλώσει»» και να μη μάθουν τα παιδιά της γειτονιάς τι πραγματικά έχει συμβεί.

Πάντως, η καλή του πράξη δεν θα μείνει χωρίς ανταμοιβή αφού στο τέλος του επεισοδίου στην αυλή της οικογένειας πέφτει και ο σάκος με τις αμέτρητες δωροεπιταγές με αποτέλεσμα οι Μπάντι να ξεχύνονται για ψώνια. Το σηκώνει και η μέρα άλλωστε.

Η μόνη σκηνή από όλο το απολαυστικό επεισόδιο που θυμίζει κάπως Χριστούγεννα όπως τα ξέρουμε στην οθόνη είναι τα τελευταία πλάνα με τον Μπακ να κυλιέται στο χιόνι ενώ παίζει το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι The Christmas Song (Merry Christmas To You) του Nat King Cole.

Βέβαια, την ίδια στιγμή μασάει το παπούτσι - λάφυρο του πεθαμένου Άγιου Βασίλη, έτσι για να μην ξεχνάμε ποια (αγαπημένη) σειρά βλέπουμε.