Pulp Fiction, Deadpool, Black Swan και οι ταινίες που έσωσαν τις καριέρες των ηθοποιών τους

Ακόμα και οι καλύτεροι ηθοποιοί περνούν φάσεις στην καριέρα τους. Άλλες φορές είναι λες και ο κόσμος τους ανήκει, άλλες φορές, εξαφανίζονται εντελώς. Για παράδειγμα, ο Ke Huy Quan, έγινε σταρ του Indiana Jones σε ηλικία 12 ετών, στη συνέχεια όμως, η βιομηχανία του κινηματογράφου του γύρισε την πλάτη για δεκαετίες.

Ο Robert Downey Jr. επίσης, είναι ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς που ώθησε την υποκριτική του καριέρα στο χείλος της εξαφάνισης, μόνο και μόνο για να ξαναβρεί τον δρόμο του στην κορυφή. Υπάρχουν αμέτρητοι άλλοι - ονόματα όπως ο Κιάνου Ριβς, ο Τζέιμι Λι Κέρτις και ο Μπρένταν Φρέιζερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, αυτοί είναι 19 ηθοποιοί, των οποίων οι καριέρες έπεσαν κατακόρυφα, σαν σε ελεύθερη πτώση. Λίγο πριν το τέλος, ήρθε μια ταινία και τους τράβηξε πάνω ξανά.

Lauren Bacall – Murder on the Orient Express

Θρύλος της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, η Μπακόλ αντιμετώπισε δυσκολίες στην καριέρα της στη μέση ηλικία λόγω διαφόρων παραγόντων - συμπεριλαμβανομένης της φήμης της ότι ήταν δύσκολο να συνεργαστεί κανείς μαζί της - και εξαφανίστηκε εντελώς από τη μεγάλη οθόνη για μια περίοδο οκτώ ετών, μεταξύ 1966 και 1974. Ήταν η μεταφορά του μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Όριαντ Εξπρές», που της έδωσε μια δεύτερη πνοή, και συνέχισε να γνωρίζει επιτυχία, πρωταγωνιστώντας σε αναγνωρισμένες ταινίες όπως «Misery» και «Birth» αργότερα στη ζωή της.

Jamie Lee Curtis – Halloween

Η Κέρτις ήταν μια από τις κορυφαίες «βασίλισσες των κραυγών» κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '70 και του '80, χάρη στους ρόλους της σε ταινίες όπως το Halloween και το The Fog. Ωστόσο, καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι ρόλοι μειώθηκαν και η Κέρτις μάλιστα αποσύρθηκε για λίγο από την υποκριτική τη δεκαετία του '00. Η επιτυχημένη συνέχεια του 2018, Halloween, ωστόσο, είδε την ηθοποιό να επιστρέφει στο προσκήνιο και να κατακτά το Όσκαρ για την ταινία Everything Everywhere All at Once .

Robert De Niro – Silver Linings Playbook

Ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών, ο Ντε Νίρο περιέπεσε σε μια ρουτίνα τη δεκαετία του 2000, με το όνομά του να γίνεται σχεδόν συνώνυμο με χαμηλής ποιότητας και χαμηλές εισπράξεις στο box office. Ένας δεύτερος ρόλος δίπλα στην Τζένιφερ Λόρενς και τον Μπράντλεϊ Κούπερ στην ταινία «Silver Linings Playbook» του Ντέιβιντ Ο' Ράσελ, του έφερε τις καλύτερες κριτικές που είχε λάβει εδώ και δεκαετίες και του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ από την ταινία «Cape Fear » του 1992. Παρά τις κάποιες αποτυχίες από τότε, ο Ντε Νίρο έχει φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, με τους ρόλους του στις ταινίες «Ο Ιρλανδός» και «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε να κατατάσσονται στις καλύτερες ερμηνείες του.

Brendan Fraser – The Whale

Κάποτε ένας γνήσιος πρωταγωνιστής, ο Φρέιζερ είδε την υποκριτική του καριέρα να καταρρέει από καταθλιπτικές δυνάμεις που ήταν πέρα ​​από τον έλεγχό του και σπάνια εμφανιζόταν στην οθόνη την τελευταία δεκαετία. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ξεκινήσει μια πανηγυρική επιστροφή - με τον ρόλο του που μεταμόρφωσε το σώμα του και βραβεύτηκε με Όσκαρ στην ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι, «Η Φάλαινα», αποκαθιστώντας τον ως μια σημαντική δύναμη στα κινηματογραφικά πράγματα.

Colin Farrell – In Bruges

Ο Κόλιν Φάρελ γνώρισε επιτυχία στην αρχή της καριέρας του, αλλά δυσκολεύτηκε να πείσει ως ηθοποιός πρωταγωνιστικών ρόλων, χτίζοντας αντ' αυτού τη φήμη του ως καρδιοκατακτητή του Χόλιγουντ που είχε πληγεί από σκάνδαλα. Αυτό άλλαξε με την κυκλοφορία της θορυβώδους αστυνομικής κωμωδίας του Μάρτιν ΜακΝτόνα « Στην Μπριζ» , στην οποία ο Φάρελ έφτασε στα δημιουργικά ύψη που θα έκανε συνήθεια τα επόμενα χρόνια. «Στην Μπριζ - προσωπικά, δημιουργικά και με όλη αυτή την τζαζ - ήταν ένα μεγάλο σημείο καμπής για μένα», θα έλεγε αργότερα ο Φάρελ.

Hugh Grant – Paddington 2

Τη δεκαετία του 1990, η λαμπερή καριέρα του Γκραντ επέζησε από ένα σκάνδαλο υψηλού προφίλ και την ατιμία του Mickey Blue Eyes. Αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια, περιπλανήθηκε σε ένα αδιέξοδο μετριότητας, με ερμηνείες για ταινίες με ασήμαντα νούμερα όπως το The Rewrite, προτού αρχίσει να ανοικοδομεί τη φήμη του ως ένας πολυμαθής μεγαλύτερος σε ηλικία σταρ. Οι πρώτες ψίθυροι ήρθαν στο δράμα όπερας Florence Foster Jenkins του 2016, αλλά ο κακός του ρόλος στην αναγνωρισμένη παιδική ταινία Paddington 2 ήταν αυτός που πραγματικά επανεκκίνησε την καριέρα του και του εξασφάλισε μια έκπληξη για τα βραβεία BAFTA το 2018.

Robert Downey Jr – Kiss Kiss Bang Bang

Οι αγώνες του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ με τον εθισμό και την ασταθή συμπεριφορά του στα γυρίσματα ήταν τόσο διαβόητοι που, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν πρακτικά άνεργος. Χάρη, όμως, κυρίως στον ρόλο του στην ευρηματική κωμωδία του Σέιν Μπλακ το 2005, ο σταρ πλέον, κατάφερε να ξαναχτίσει τη φήμη του - και, με τον ρόλο του στο franchise Iron Man, να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Michael Keaton – Birdman

Αυτή η τολμηρή ταινία παρουσίασε τον Κίτον ως έναν ηθοποιό που εξελίσσεται με κάποιες παράξενες παραλληλίες με τον εαυτό του - ο οποίος αναλαμβάνει μια φιλόδοξη θεατρική διασκευή μιας ιστορίας του Ρέιμοντ Κάρβερ. Η ταινία που βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας σηματοδότησε μια αναγέννηση στην καριέρα του Κίτον, με τον πρώην αντισυμβατικό των Beetlejuice να πρωταγωνιστεί σε όλα, από επιτυχημένες ταινίες (Spider-Man: Homecoming) μέχρι σειρές που βραβεύτηκαν με Emmy (Dopesick).

Matthew McConaughey – The Lincoln Lawyer

Λίγοι ηθοποιοί έχουν υποστεί μια τόσο δραστική ανανέωση όσο ο Matthew McConaughey, ο ευρέως υποτιμημένος σταρ ρομαντικής κομεντί που στράφηκε σε «αξιοπρεπή» υποκριτική σε μια περίοδο που ονομάστηκε «McConnaissance». Πριν από έργα όπως το Dallas Buyers Club και το Interstellar , όμως, υπήρχε το The Lincoln Lawyer , ένα αξιοπρεπές νομικό θρίλερ που επιβεβαίωσε τις ικανότητες του McConaughey ως έναν αξιόπιστο δραματικό πρωταγωνιστή.

Ryan Reynolds – Deadpool

Για χρόνια, το Χόλιγουντ φαινόταν αποφασισμένο να κάνει τον Ράιαν Ρέινολντς πραγματικότητα, χωρίς αποτέλεσμα. Σε επιτυχημένες ταινίες όπως το Green Lantern και το RIPD , ο Καναδός ηθοποιός δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει. Η τύχη του άλλαξε όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του βρισιόλογου, παιδαριώδους Ντέντπουλ στην κινηματογραφική μεταφορά της Marvel το 2016, η οποία είχε λάβει βαθμολογία R. Ήταν ένας ρόλος που αμέσως μετέτρεψε τον ηθοποιό σε έναν από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του mainstream κινηματογράφου για αστείες δημοφιλείς ταινίες.

Leslie Nielsen – Airplane!

Η αναρχική κωμωδία των αδελφών Ζάκερ του 1980, Airplane!, δεν έσωσε τόσο την καριέρα του Νίλσεν, όσο την επανεφηύρε πλήρως: μέχρι τότε, ο ηθοποιός ήταν βετεράνος των δραμάτων, πρωταγωνιστώντας μάλιστα στην καταστροφική ταινία The Poseidon Adventure . Αυτό που έκανε το Airplane! ήταν να αναγνωρίσει το υπερφυσικό του ταλέντο για αδιάφορη ερμηνεία, και έτσι γεννήθηκε μια καριέρα ως λάτρης της κωμωδίας.

John Travolta – Pulp Fiction

Ο σταρ του Grease έβλεπε την καριέρα του να καταρρέει καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, μέχρι που ο Quentin Tarantino του είπε «εσύ είσαι αυτός που θέλω» και τον επέλεξε για τη δεύτερη ταινία του, Pulp Fiction. Η σειρά του Travolta, ως ο άτακτος γκάνγκστερ Vincent Vega, αναζωογόνησε την καριέρα του και τον είδε να λαμβάνει μια έκπληξη για Όσκαρ.

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Ένας από τους πραγματικά «ξεχασμένους άντρες» του Χόλιγουντ, ο Κουάν είδε την καριέρα του να καταρρέει αφού έγινε διάσημος ως παιδί-αστέρας στην ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός της Καταστροφής» και στράφηκε στη χορογραφία κασκαντέρ αφού δυσκολεύτηκε να διατηρήσει το προφίλ του μπροστά στην κάμερα. Ο αγαπημένος των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, που άλλαξε τα είδη των βραβείων, τον εκτόπισε ξανά στο προσκήνιο το 2022 και χάρισε στον Κουάν ένα Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Στο σύντομο χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία της ταινίας, έχει εξασφαλίσει μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός πρωταγωνιστικού ρόλου στη σειρά «American Born Chinese» και μιας δευτερεύουσας ερμηνείας στο «Loki » της Marvel .

Keanu Reeves – John Wick

Παρά το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο διαχρονικές ταινίες της δεκαετίας του 1990 - The Matrix , Speed ​​και Point Break - ο Ριβς είδε την μετοχή του να καταρρέει τη δεκαετία του 2000 λόγω μιας σειράς εμπορικών αποτυχιών. Ο ηθοποιός, του οποίου η ατάκα γινόταν συχνά αντικείμενο άδικου χλευασμού, κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή με έναν ρόλο στο θρίλερ του 2014, John Wick . Τρεις συνέχειες αργότερα, ο Ριβς είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σεβαστά ταλέντα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Edward G Robinson – A Hole in the Head

Η Μακαρθιστική μαύρη λίστα της δεκαετίας του 1950 τορπίλισε τις καριέρες πολλών σπουδαίων ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένου του θρύλου του παλιού Χόλιγουντ Έντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον. Μετά από μια περίοδο στην άγρια ​​φύση, αναλαμβάνοντας δευτερεύοντες ρόλους σε εκλεκτικά έργα, ο Ρόμπινσον τελικά επέστρεψε στην ενεργό δράση, με την κωμωδία του 1959 «A Hole in the Head» να ξεκινά μια νέα εποχή για τον μικροσκοπικό ηθοποιό.

Mickey Rourke – Sin City

Κάποτε ένας σκληροτράχηλος πρωταγωνιστής, ο Ρουρκ είδε τη φήμη του να μειώνεται τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προτού ένας ρόλος στην στυλιζαρισμένη κωμική μεταφορά του "Sin City" την αναζωογονήσει. Μέσα σε δύο χρόνια, η καριέρα του εκτοξεύτηκε ξανά στα ύψη, με μια πολυεπίπεδη, βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία στην ταινία "Ο Παλαιστής" . Παρόλο που το προφίλ του έχει υποχωρήσει ξανά έκτοτε, η αναβίωση της καριέρας του ήταν κάτι που αξιοσημείωτο.

Winona Ryder – Black Swan

Με σαγηνευτική παρουσία στην οθόνη, η Ryder είδε τη λάμψη των επιτυχιών της της δεκαετίας του 1990 (Edward Scissorhands, Reality Bites, The Age of Innocence) να εξασθενεί στις αρχές του 21ου αιώνα. Μια έντονη δευτερεύουσα εμφάνιση στο σκοτεινό δράμα μπαλέτου Black Swan βοήθησε να αλλάξουν τα πράγματα, ωστόσο, με έναν επακόλουθο ρόλο στην σειρά Stranger Things του Netflix να επαναφέρει τη Ryder στο προσκήνιο.

Reese Witherspoon – Wild

Σε κάποιο βαθμό, η Γουίδερσπουν ήταν καταδικασμένη: η σταρ του Legally Blonde έγινε μεγάλη όταν ήταν ακόμα νέα και είχε κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ στα είκοσί της (για την ταινία Walk the Line του 2005 ). Μετά τη νίκη της με Όσκαρ, όμως, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και η ηθοποιός βίωσε μια σειρά από αποτυχίες. Αυτό μέχρι την ταινία Wild , η οποία διεκδικεί Όσκαρ το 2014, ένα συγκινητικό δράμα επιστροφής στη φύση, στο οποίο η Γουίδερσπουν έλαβε μερικές από τις καλύτερες κριτικές της καριέρας της. Από τότε, η ιστορία είναι διαφορετική και η Γουίδερσπουν βρίσκεται στην κορυφή της δικής της αυτοκρατορίας μέσων ενημέρωσης με καθαρή αξία άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Renée Zellweger – Bridget Jones’ Baby

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​Ζελβέγκερ ήταν στην κορυφή του κόσμου: το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς και το Σικάγο τη βοήθησαν να γίνει γνωστή, ενώ το Cold Mountain της χάρισε το πρώτο της Όσκαρ. Αλλά η μείωση των προοπτικών οδήγησε σε μια πλήρη παύση το 2010. Ήταν η τρίτη ταινία της Μπρίτζετ Τζόουνς που έβγαλε την καριέρα της από τη χειμερία νάρκη. Η ευπρόσδεκτη επιστροφή στον πιο γνωστό ρόλο της έδωσε το έναυσμα για μια σειρά από άλλα δυνατά έργα, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας Judy του 2019, για την οποία κέρδισε Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.