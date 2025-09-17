Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το «αντίο» του Χόλιγουντ -Τι είπαν Στριπ, ντι Κάπριο και Τραμπ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford), η εμβληματική φιγούρα του κινηματογράφου έφυγε εχθές από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών προκαλώντας θλίψη στον χώρο του και όχι μόνο.

Celebrities που έχουν συνεργαστεί μαζί του, ηθοποιοί και πολιτικά πρόσωπα εξέφρασεν το «αντίο» τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το «αντίο» από το Hollywood

Μέριλ Στρίπ, Μόργκαν Φρίμαν, Ντόναλντ Τραμπ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, και άλλα πολλά διάσημα πρόσωπα εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους:

Μέριλ Στρίπ

Η Μέρλ Στρίπ είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Ρέντφορντ στο δράμα Out of Africa το 1985, απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής με μια ανάρτηση που ανέφερε: «Ένας από τα λιοντάρια έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», σύμφωνα με το AFP.

Στίβεν Κίνγκ

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ έγραψε επίσης: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή. Ήταν μέρος ενός νέου και συναρπαστικού Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ήταν 89.»

Λεονάρντο ντι Κάπριο

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο απέτισε επίσης έναν συγκινητικό φόρο τιμής. Σε συνέντευξή του στο AP είπε: «Ήταν μια τεράστια απώλεια για την κοινότητά μας. Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός — όλοι γνωρίζουμε το έργο του — αλλά και ως σκηνοθέτης, με ταινίες όπως το “Quiz Show”. Ήταν από τους πρώτους που γύρισαν πολιτικά θρίλερ — “Three Days of the Condor”, “All the President’s Men” — άνοιξε το δρόμο για τέτοιες ταινίες, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ένας αμετανόητος ηγέτης περιβαλλοντικής δράσης και μέλος του NRDC, όπως κι εγώ, και πάλευε για τα δικαιώματα των αυτόχθονων — η λίστα είναι ατελείωτη. Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο.»

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ , λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, δήλωσε επίσης: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν σπουδαίος. Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανείς καλύτερος.»

Μόργκαν φρίμαν

Ο Μόργκαν Φρίμαν ανέφερε: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους ξέρεις ότι θα ταιριάξεις αμέσως. Μετά τη συνεργασία μου με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο “Brubaker” το 1980, γίναμε αμέσως φίλοι. Η συνεργασία μας ξανά στο “An Unfinished Life” ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αναπαύσου ήσυχα, φίλε μου.»