Roofman: Η απίθανη αληθινή ιστορία στην οποία βασίστηκε η κωμική ταινία

Το Roofman, που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους, μπορεί να μην έχει συζητηθεί όσο άλλες ταινίες, αξίζει όμως και με το παραπάνω, ειδικά αν ψάχνεις μια διασκεδαστική απόδραση από την καθημερινότητα.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με πρωταγωνιστές δύο ηθοποιούς που στην πραγματική ζωή μεσουρανούσαν εκείνη την εποχή: τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και την Κίρστεν Ντανστ.

Η κωμική ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του βετεράνου του αμερικανικού στρατού, Τζέφρι Μάντσεστερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει ποτέ τη θέση του στο κοινωνικό σύνολο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr