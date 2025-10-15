Μενού

Roofman: Η απίθανη αληθινή ιστορία στην οποία βασίστηκε η κωμική ταινία

Πρωταγωνιστούν οι Τσάνινγκ Τέιτουμ και Κίρστεν Ντανστ.

Reader symbol
Newsroom
channing tatum
Channing Tatum | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Το Roofman, που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους, μπορεί να μην έχει συζητηθεί όσο άλλες ταινίες, αξίζει όμως και με το παραπάνω, ειδικά αν ψάχνεις μια διασκεδαστική απόδραση από την καθημερινότητα.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με πρωταγωνιστές δύο ηθοποιούς που στην πραγματική ζωή μεσουρανούσαν εκείνη την εποχή: τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και την Κίρστεν Ντανστ.

Η κωμική ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του βετεράνου του αμερικανικού στρατού, Τζέφρι Μάντσεστερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει ποτέ τη θέση του στο κοινωνικό σύνολο. 

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΤΑΙΝΙΕΣ