Tο σχολείο από την ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» εντοπίστηκε: Εκεί γυρίστηκαν οι σκηνές της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Ένα κομμάτι της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου «ζωντάνεψε» ξανά, καθώς εντοπίστηκε το σχολείο όπου γυρίστηκαν οι εμβληματικές σκηνές της ταινίας «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Σύμφωνα με το exploringgreece.tv, το κτίριο που στην ταινία παρουσιαζόταν ως το «Κολλέγιο Φιλοθέης» δεν ήταν άλλο από το 1ο Λύκειο Αμαρουσίου, ένα σχολείο που σήμερα αποκτά νέα λάμψη χάρη στη νοσταλγία των θαυμαστών.

Η ταινία του 1963, μια από τις πιο αγαπημένες της «εθνικής μας σταρ», αφηγείται την ιστορία της Λίζας Πετροβασίλη, μιας καλομαθημένης τελειόφοιτης που προσποιείται ασθένεια για να αποφύγει το σχολείο. Η μοίρα όμως τής επιφυλάσσει κάτι πολύ πιο ανατρεπτικό: την επίσκεψη του γιατρού Δημήτρη Παπαδόπουλου, τον οποίο ερωτεύεται κεραυνοβόλα.

Ο έρωτας οδηγεί γρήγορα σε γάμο και σε έναν μήνα του μέλιτος στα Πριγκιπόννησα, όμως η Λίζα δεν αργεί να συνειδητοποιήσει ότι της λείπει κάτι θεμελιώδες - το σχολείο.

Κρυφά από τον σύζυγό της, επιστρέφει στα θρανία, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στον ρόλο της μαθήτριας και της συζύγου. Η διπλή ζωή της, όμως, πυροδοτεί παρεξηγήσεις, ζήλιες και κωμικοτραγικές καταστάσεις, ειδικά όταν ο προγυμναστής της, ο Ιωάννης Λάβδας, μπαίνει στη ζωή της ως «σωτήρας» των μαθημάτων.

Οι συναντήσεις τους γίνονται αφορμή για να φουντώσουν οι υποψίες του Παπαδόπουλου, μέχρι που η αλήθεια αποκαλύπτεται και μαζί της και η εγκυμοσύνη της Λίζας, που λειτουργεί ως λύτρωση και επανένωση του ζευγαριού.