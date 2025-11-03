Στη Θεσσαλονίκη η Ιζαμπέλ Ιπέρ για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου: «Αναζητώ πάντα το άγνωστο»

Η ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η Γαλλίδα ηθοποιός είναι επίτιμη προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου παραχώρησε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης στο λιμάνι.

«Οι ταινίες που έχω γυρίσει με κάνουν να αισθάνομαι ολοκληρωμένη. Με κάνουν επίσης να αισθάνομαι πολύ προνομιούχα, για τις ευκαιρίες που είχα να ενσαρκώσω όλους αυτούς τους ρόλους και να δουλέψω με όλους αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς», σημείωσε η Ιζαμπέλ Ιπέρ συνομιλώντας με τον επικεφαλής προγράμματος του Φεστιβάλ και συντονιστής της συνέντευξης τύπου, Γιώργο Κρασσακόπουλο.

Η ίδια δεν πιστεύει ότι οι ρόλοι που αναλαμβάνει είναι απαιτητικοί: «Δεν πιστεύω πως οι ρόλοι που αναλαμβάνω είναι απαιτητικοί. Οι χαρακτήρες που ενσαρκώνω περιλαμβάνουν σύνθετες πτυχές και αμφιλεγόμενα σημεία.

Δεν πιστεύω όμως πως οι συγκεκριμένες ιδιότητες τους κάνουν αντιπαθητικούς. Ίσως κάποτε το σινεμά είχε σαφείς διαχωρισμούς ανάμεσα στο καλό και το κακό, αλλά πλέον αυτά τα σύνορα έχουν αρχίσει να θολώνουν και είναι πιο δυσδιάκριτα», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ για την εκπροσώπηση των γυναικών στο σύγχρονο σινεμά

«Βλέπω την κατάσταση όπως την έβλεπα και στην αρχή της καριέρας μου. Ανέκαθεν υπήρξα τυχερή και προνομιούχα. Πάντα αναζητούσα (και έβρισκα) ρόλους στους οποίους οι γυναίκες έχουν την κεντρική θέση, δεν είναι κρυμμένες πίσω από κάποιον άντρα αλλά βρίσκονται στο προσκήνιο.

Στις μέρες μας έχουμε ολοένα και περισσότερες γυναίκες σκηνοθέτριες και γενικότερα περισσότερες γυναίκες στη δημιουργία ταινιών. Συγκριτικά με το παρελθόν, έχουμε σίγουρα βελτιωθεί, αλλά μπορούμε και καλύτερα».

Ιπέρ: «Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Χίτσκοκ»

Η Γαλλίδα ηθοποιός κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα για έκτη φορά, ότι η τελευταία ήταν τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα με την παράσταση «Bérénice» του Ρομέο Καστελούτσι και ότι στη Θεσσαλονίκη ήρθε με την κόρη της, Λολίτα Σαμά με την οποία συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Copacabana».

«Στην Ελλάδα θα ξαναέρθω και θα δουλέψω και με Έλληνες σκηνοθέτες, έχω πολλά στο μυαλό μου» ανέφερε η Ιζαμπέλ Ιπέρ τονίζοντας ότι «πάντα ψάχνει για το άγνωστο», ότι «κάθε φορά που ξεκινά να κάνει κάτι, είναι σαν ένα άλμα στο άγνωστο και αυτό ακριβώς αναζητά».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «ο μόνος σκηνοθέτης με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί και δεν θα μπορούσε είναι ο Άλφρεντ Χίτσκοκ». «Θα ήθελα να παίξω στην ταινία "Vertigo", στην πραγματικότητα σε όλες τις ταινίες. Δεν ξέρω αν θα ήμουν αρκετά ξανθιά γι’ αυτόν» είπε.

«Είμαι πολύ πλήρης φυσικά και πολύ προνομιούχα που έχω όλους αυτούς τους ρόλους και τις ταινίες και συνεργάζομαι με τόσο σπουδαίους σκηνοθέτες, είναι ένα είδος πλούτου» είπε η ηθοποιός, πρωταγωνίστρια στην ταινία «Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου» (The Richest Woman in the World) 2025 που θα κάνει ελληνική πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τόνισε ότι λατρεύει τις ταινίες που επέλεξε για το αφιέρωμα του Φεστιβάλ στο συνολικό έργο της και ότι η επιλογή δεν ήταν αυθόρμητη. «Σκέφτηκα ότι δημιουργούν μια ωραία επισκόπηση επειδή δεν είναι μόνο ταινίες που γυρίστηκαν στη Γαλλία, αλλά και και στο εξωτερικό και με διαφορετικούς σκηνοθέτες και με διεθνείς σκηνοθέτες, κάτι που αντικατοπτρίζει τις επιλογές μου» εξήγησε.

«Έπρεπε να κάνω μια επιλογή, φυσικά, επειδή έχω κάνει πολλές άλλες ταινίες» είπε η ηθοποιός η οποία έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 120 ταινίες.

Αναφερόμενη στην ταινία «Η Πύλη της Δύσης» (Heaven’s Gate, 1980), που σκηνοθέτησε ο Μάικλ Τσιμίνο και ήταν το αγγλόφωνο ντεμπούτο της, που αναγνωρίστηκε ως αριστούργημα πολλά χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η Ιζαμπέλ Ιπέρ τη χαρακτήρισε μια πραγματικά καταπληκτική εμπειρία.

«Κάναμε γυρίσματα για επτά μήνες στη Μοντάνα» είπε τονίζοντας ότι η ταινία είναι εξίσου διάσημη για την αποτυχία της όσο και για την επιτυχία που ήρθε με τα χρόνια.

«Όταν η ταινία πρωτοκυκλοφόρησε, ήταν πραγματικά μια μεγάλη καταστροφή. Όπως είπαν οι New York Times, ήταν χωρίς αμφιβολία καταστροφή. Οπότε φυσικά, αυτό δεν ήταν ενθαρρυντικό για τον κόσμο να την παρακολουθήσει. Και νομίζω κατά κάποιο τρόπο ότι Μάικλ Τσιμίνο δεν ξεπέρασε ποτέ πραγματικά αυτή την αποτυχία» εκτίμησε η Γαλλίδα ηθοποιός.

«Αλλά με την πάροδο των χρόνων κάθε φορά που έβλεπα την ταινία, συνειδητοποιούσα, ότι ήταν "auteur" film, εννοώ, ήταν τόσο προσωπική. Πραγματικά ο Τσιμίνο νοιαζόταν για το κοινό, αλλά ήταν πολύ, πολύ προσωπική. Και επίσης, πιθανώς, το πολιτικό περιεχόμενο ήταν δύσκολο να ακουστεί εκείνη την εποχή. Και νομίζω ότι η ταινία θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν κυκλοφορούσε τώρα, επειδή αυτό που λέγεται στην ταινία πιθανώς θα ήταν πιο αποδεκτό τώρα. Αλλά την εποχή που κυκλοφόρησε το γεγονός ότι η ταινία τόσο προσωπική και το πολιτικό μήνυμα τόσο δυνατό και δύσκολο να ακουστεί, έκανε αδύνατο να αρέσει πραγματικά εκείνη την εποχή» διευκρίνισε.

«Είμαι πολύ άπιστη στις ταινίες και τους ρόλους»

Απαντώντας στην ερώτηση αν επηρεάζεται όταν μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί δεν γίνεται αποδεκτή ή δεν αγκαλιάζεται από το κοινό δήλωσε: «Δεν κάνουμε ταινίες για να τις κλειδώνουμε σε ένα δωμάτιο. Κάνουμε ταινίες για να τις παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερο» είπε προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι μέρος της ιστορίας της δημιουργίας ταινιών και της τέχνης γενικά να προβάλλονται ταινίες και να γίνονται αποδεκτές, ή όχι.

«Πρέπει να είσαι προετοιμασμένη γι αυτό» τόνισε. «Με ενδιαφέρει αν μια ταινία που κάνω πετύχει ή όχι, αλλά σε διανοητικό επίπεδο, όχι συναισθηματικά. Έτσι είναι η ζωή της κάθε ταινίας κουβαλάει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της» συμπλήρωσε.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ αποσαφήνισε ότι είναι άπιστη με τους ρόλους που υποδύεται, τους αφήνει πίσω μόλις ολοκληρωθεί μία ταινία.

«Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πιθανώς ότι μια ταινία είναι στην πραγματικότητα κάτι για το παρόν και ότι μόλις ολοκληρωθεί την ξεχνάμε πολύ, πολύ εύκολα. Στην πραγματικότητα, είμαι πολύ άπιστη στις ταινίες και τους ρόλους, και από τη στιγμή που τους γυρίζεις, είναι ήδη πίσω» επισήμανε.

Εκτίμησε ακόμη ότι δεν είναι απαιτητικοί οι ρόλοι που υποδύεται και ότι δεν προκαλούν αντιπάθεια. «Νομίζω ότι όλοι τους είναι πραγματικά σπουδαίοι, σπουδαίοι ρόλοι με πολλές ασάφειες και πολυπλοκότητες. Και συνήθως γι' αυτό αρέσουν οι ταινίες στον κόσμο και οι ρόλοι» είπε η ηθοποιός. Το ενδιαφέρον στους ρόλους αυτούς είναι ότι «τα όρια μεταξύ του καλού και του κακού είναι κάπως πιο θολά» υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στην πρώτη συνεργασία με την κόρη της, Λολίτα Σαμά στην κωμωδία Copacabana (2010) του Μαρκ Φιτουσί που συμπεριλαμβάνεται στο αφιέρωμα, είπε: «Στην αρχή ότι ήταν κάπως δύσκολο γιατί γελούσαμε πολύ, επειδή η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη για εμάς, να παίζουμε μαζί σε μια ταινία. Οπότε μας πήρε λίγο χρόνο να το πάρουμε στα σοβαρά, παρ' όλο που είναι κωμωδία, αλλά είναι μια κωμωδία με κάποιες αιχμηρές γωνίες επειδή αφορά μια συγκρουσιακή σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης. Η κόρη είναι πολύ κλασική, πολύ σοβαρή, και η μητέρα είναι πολύ τρελή» ανέφερε.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ είπε ότι τις αρέσει να γυρίζει ταινίες στο εξωτερικό, μακριά από τη χώρα της και ανέφερε το φιλμ «The Heiresses» σε σκηνοθεσία της Μάρτα Μεσάρος.

«Έκανα πολλές ταινίες στην Ασία, για παράδειγμα, σε μια συγκεκριμένη εποχή συνεργαζόμενη με Χονγκ Σανγκ-σου ή τον Μπριγιάντε Μεντόζα και ήταν πάντα πραγματικά υπέροχες εμπειρίες» σημείωσε.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι δεν είναι αρκετά γενναία για να παίρνει ρίσκο. «Το να κάνω ταινίες με τον Μίκαελ Χάνεκε ή τον Πολ Βερχόφεν δεν είναι ρίσκο. Είναι το εντελώς αντίθετο. Είναι το πιο ασφαλές πράγμα στον κόσμο. Η εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί για τη σχέση του ηθοποιού με τον σκηνοθέτη, αλλά και τη σχέση του ηθοποιού με την ίδια την ταινία. Το πραγματικά δύσκολο είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνεις. Ανθρώπους που δεν εμπιστεύεσαι» τόνισε.

Απαντώντας στην ερώτηση αν εκτιμά ότι είναι αρκετός ο θόρυβος που γίνεται για τη Γάζα στην κινηματογραφική κοινότητα, η Γαλλίδα ηθοποιός απάντησε: «Δεν είναι ποτέ αρκετός ο θόρυβος για όσους υποφέρουν στον κόσμο».

Με την κόρη της στο πλευρό της

Στη Θεσσαλονίκη η Ιζαμπέλ Ιπέρ βρίσκεται με την κόρη της, Λολίτα Τσαμά με την οποία συμπρωταγωνιστούν στην ταινία Copacabana. «Ήταν μια υπέροχη συνεργασία. Η κόρη μου βρίσκεται εδώ μαζί μου γιατί λατρεύει την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης όσο κι εγώ.

Η Copacabana είναι μια κωμωδία με οξείες γωνίες, που ανατρέπει τις ισορροπίες της σχέσης μητέρας-κόρης και σχολιάζει με έξυπνο και απροσδόκητο τρόπο το χάσμα των γενεών», ανέφερε η Ιζαμπέλ Ιπέρ στη συνέντευξη τύπου.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ με την κόρη της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ