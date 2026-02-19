«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Ξανά στις αίθουσες η ταινία του Παντελή Βούλγαρη για τους 200 της Καισαριανής

Σειρά ειδικών προβολών της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» διοργανώνουν ο Παντελής Βούλγαρης, η Black Orange και η Tanweer, τιμώντας τη μνήμη των 200 κομμουνιστών αγωνιστών που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή.

Στο «Τελευταίο Σημείωμα», ο Παντελής Βούλγαρης, με την Ιωάννα Καρυστιάνη («Μικρά Αγγλία», «Νύφες») να υπογράφει το σενάριο, μας μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά του '44 και μας γνωρίζουν τους ανθρώπους πίσω από τα τραγικά γεγονότα.

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ο Ναπολέων Σουκατζίδης, Κρητικός αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936. Την περίοδο της φυλάκισής του στο Χαϊδάρι, εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Διοικητή Καρλ Φίσερ. Μπροστά από τα μάτια του περνούσε όλο το δράμα της γερμανικής αγριότητας στα Κατοχικά χρόνια, με τον ίδιο συνεχώς μάρτυρα βασανιστηρίων, τραγικών περιστατικών και βαριάς ατμόσφαιρας στους θαλάμους.

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Οι μέρες και οι ώρες προβολών

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Φεβρουαρίου 2026 και για μία εβδομάδα, στον κινηματογράφο Τριανόν. Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ και τα έσοδα από τις προβολές θα διατεθούν για την αγορά και τη διάσωση των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Πρωτομαγιάς του 1944, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μελία Κράιλινγκ, Τάσος Δήμας, Αινείας Τσαμάτης, Βασίλης Κουκαλάνι, Λουκάς Κυριαζής, Λευτέρης Λαμπράκης, Κωνσταντίνα Χατζηαθανασίου, Βασίλης Σύρρος, Μανώλης Μαυράκης, Μανώλης Ψαρουδάκης, Μιχάλης Αεράκης, Δημήτρης Καλογεράκης, Γιώργος Καραμαλέγκος, Ιώ Ασηθιανάκη, Χάρης Αργυρόπουλος, Μηνάς Μησόρης, Νεκτάριος Ξανθουδάκης, Μάρκος Ρενιέρης, Τάσος Καϊσαρλής, Θεώνη Κουτσουνάκη, Γιάννης Σίνης, Κυριάκος Κώτσογλου, Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, Αντρέας Χατζημαρκάκης, Αντώνης Παλιεράκης, Γκάρι Τζέιμς Μπόρλαντ, Στέλλα Ψαρουδάκη.