Τομ Χάρντι: Οι φήμες για την απόλυσή του από το MobLand και η αλήθεια που έφερε την ανατροπή

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σχετικά με την αποχώρηση του Τομ Χάρντι από την επιτυχημένη σειρά MobLand της Paramount+. Οι πρώτες φήμες ήθελαν τον ηθοποιό να έχει προβληματική συμπεριφορά στα γυρίσματα, προκαλώντας εκνευρισμό σε δημιουργούς και συμπρωταγωνιστές.

Στην πορεία, ξέσπασε μια ψευδής θεωρία στα social media που ήθελε τον ίδιο να βρίσκεται σε κόντρα με την Έλεν Μίρεν για πολιτικά ζητήματα, με την δεύτερη να στηρίζει Ισραήλ και τον Τομ την Παλαιστίνη.

