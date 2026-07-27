Το «A Toxic Love Story» στο Netflix είναι το πιο εθιστικό true crime που είδα τελευταία

Το «A Toxic Love Story», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που γρήγορα σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση του ελληνικού Top10, είναι μια ακόμη αληθινή ιστορία, που καταλαβαίνεις πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται - από τις πολλές που υπάρχουν στην πλατφόρμα, αλλά που σε συγκλονίζει το ίδιο.

Στην προκειμένη περίπτωση δε, το σενάριο μοιάζει να βγήκε από μία ταινία με δυνατά plot twists και όχι από μια πραγματική υπόθεση που συγκλόνισε την Καλιφόρνια.

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