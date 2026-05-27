Toy Story 5: Ο απίστευτος ρόλος του Bad Bunny στην ταινία που δεν περίμενε κανείς

Ο διάσημος Πορτορικανός καλλιτέχνης, Bad Bunny, ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απρόσμενους ρόλους της καριέρας του, εντάσσεται στο φωνητικό καστ του πολυαναμενόμενου Toy Story 5.

Συγκεκριμένα, θα δανείσει τη φωνή του στο «Pizza with Sunglasses» - ένα παιχνίδι που έχει τη μορφή κομματιού πίτσας με γυαλιά ηλίου. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Disney, πρόκειται για έναν «άνετο, κουλ και μυστηριώδη» χαρακτήρα. Αποτελεί μέλος μιας ομάδας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο μιας πίσω αυλής.

Ο τραγουδιστής συνεχίζει να χτίζει το βιογραφικό του στην υποκριτική, έχοντας ήδη εμφανιστεί στο Bullet Train (2022) και στο Saturday Night Live, ενώ αναμένεται να τον δούμε και στα Caught Stealing, Happy Gilmore 2 και το ιστορικό δράμα Porto Rico.

Σκηνοθεσία / Μουσική: Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Andrew Stanton, με τον βραβευμένο Randy Newman να επιστρέφει στη μουσική επένδυση.

Παλιοί Γνώριμοι: Οι Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz) και Joan Cusack (Jessie) αναβιώνουν τους κλασικούς ρόλους τους.

Νέες Προσθήκες: Το καστ εμπλουτίζεται με τους Greta Lee, Conan O’Brien, Craig Robinson, και τον Alan Cumming στον ρόλο του «Evil Bullseye».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου.