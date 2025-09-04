Μενού

The Voice of Hind Rajab: Επί 23 λεπτά το κοινό στο Φεστιβάλ Βενετίας χειροκροτούσε για τη μικρή Ρατζάμπ

Το ντοκιμαντέρ με την αδικοχαμένη Χιντ Ρατζάμπ από τη Γάζα που ζητούσε απεγνωσμένα για βοήθεια, συγκίνησε το κοινό.

Με δάκρυα στα μάτια, συνθήματα και παλαιστινιακές σημαίες να κυματίζουν, το δραματικό, ανατριχιαστικό και συγκινητικό ντοκιμαντέρ «The Voice of Hind Rajab» αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, με το κοινό να χειροκροτά επί 23 λεπτά.

Το The Voice of Hind Rajab αφηγείται την αληθινή ιστορία της μικρής Χιντ Ρατζάμπ, που ζητούσε απεγνωσμένα για βοήθεια, πριν τελικά πεθάνει από τις ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη της Γάζας, πέρυσι.

