Υπάρχει ένα νέο βραβείο στα φετινά Όσκαρ και κανείς δεν ξέρει πώς να το κερδίσει

Ένα νέο χρυσό και πολυπόθητο αγαλματίδιο έρχεται φέτος να προστεθεί για πρώτη φορά στα βραβεία Όσκαρ. Ανάμεσα στις γνωστές σε όλους μας κατηγορίες, η Ακαδημία θα απονείμει ένα νέο βραβείο που ακούει στο όνομα «Όσκαρ καλύτερου κάστιγνκ» αποτίνοντας φόρο τιμής στο δημιουργικό και πολύτιμο έργο των ανθρώπων πίσω από τους προβολείς. Στους διευθυντές κάστινγκ.

Αν θες να κάνεις εικόνα τη δουλειά του, σκέψου εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες υποψηφίων και χιλιάδες τηλέφωνα για τη διοργάνωση audition. Ο διευθυντής κάστινγκ (casting director) είναι υπεύθυνος για την εύρεση και επιλογή των κατάλληλων ηθοποιών για τους ρόλους μιας παραγωγής (ταινία, σειρά, διαφήμιση). Μελετά το σενάριο, εξετάζει τις ανάγκες του εκάστοτε ρόλου, αναλύει τους χαρακτήρες, συνεργάζεται με σκηνοθέτες/παραγωγούς για τις απαιτήσεις, αναζητά ταλέντα. Ένα αναπόσπαστο δηλαδή κομμάτι, της επιτυχίας μιας δουλειάς.

Πρόκειται για έναν κλάδο που έγινε επίσημο παράρτημα της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών το 2013, σχετικά αργά, αν αναλογιστεί κανείς ότι διαμόρφωσε τον κινηματογράφο από τις πρώτες μέρες του Χόλιγουντ και ολόκληρη τη βιομηχανία μετέπειτα. Με περίπου 160 μέλη, παραμένει ένα από τα μικρότερα παραρτήματα του οργανισμού. Καθώς όμως το «Όσκαρ καλύτερου κάστιγνκ» θα κάνει το ιστορικό ντεμπούτο του φέτος, πολλά είναι τα ερωτηματικά που το συνοδεύουν. Πώς και με τι κριτήρια θα αξιολογηθεί το καλύτερο κάστινγκ;

Τι σημαίνει και τι περιλαμβάνει η νέα κατηγορία «Όσκαρ καλύτερου κάστιγνκ»

Σύμφωνα με τους όρους των βραβείων Όσκαρ, το κάστινγκ αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι διευθυντές κάστινγκ συνεργάζονται με τον σκηνοθέτη και τους παραγωγούς μιας ταινίας σχετικά με τη δημιουργική εξέταση και επιλογή των ηθοποιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανακάλυψη νέων ηθοποιών, τη συγκρότηση συνόλων με συγκεκριμένη χημεία ή τη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων καστ. Δεν πρόκειται για βραβείο μίας μόνο ερμηνείας, ούτε προορίζεται να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του καλύτερου συνόλου.

Τα μέλη του τμήματος διευθυντών κάστινγκ της ακαδημίας εξέτασαν πρώτα τις επιλέξιμες ταινίες και ψήφισαν για να δημιουργήσουν μια λίστα με 10 υποψηφίους. Οι διευθυντές κάστινγκ υπέβαλαν μια γραπτή περιγραφή της διαδικασίας τους, ένα φωτογραφικό moodboard του καστ ή της πλήρους λίστας των ηθοποιών και ένα πεντάλεπτο βίντεο από την τελική ταινία, με σκοπό να απεικονίσουν τις επιλογές κάστινγκ.

Μιας και πρόκειται όμως για την πρώτη χρονιά της κατηγορίας, παραμένει θολό τόσο το πώς θα ψηφίσουν τα ενεργά και ισόβια μέλη της Ακαδημίας όσο και το πού θα εστιάσουν κατά τη ψηφοφορία τους. Με άλλα λόγια, κάποιοι μπορεί να ψηφίσουν με γνώμονα την ανακάλυψη νέων ταλέντων. Άλλοι μπορεί να προτιμήσουν τα μεγάλα λαμπερά σύνολα.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως οι γυναίκες έχουν κατακλύσει τις υποψηφιότητες στη νέα αυτή κατηγορία. Έτσι έχουμε τις Nina Gold (Hamnet), Jennifer Venditti (Marty Supreme), Cassandra Kulukundis (One Battle after Another), Francine Maisler (Sinners) και τον Gabriel Domingues (The Secret Agent).

Αυτή είναι η πρώτη νέα κατηγορία που δημιουργήθηκε από την Ακαδημία από το 2001, όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το βραβείο Όσκαρ για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους.

Η φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου.