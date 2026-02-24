Taylor Swift: Ο 83χρονος που συμμετείχε στο βίντεο κλιπ της και δεν ήξερε ποια ήταν

Ήδη viral έχει γίνει ένας 83χρονος άνδρας, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο νέο βίντεο κλιπ της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και δεν ήξερε ποια ήταν η νούμερο ένα ποπ σταρ.

Ο λόγος για τον Barrie Reynolds που πήρε μέρος στο βίντεο για το τραγούδι Opalite της Swift, στο οποίο συμμετείχαν και άλλοι διάσημοι που εμφανίστηκαν μαζί της στην εκπομπή του Graham Norton, όπως ο τραγουδιστής Lewis Capaldi και ο Ιρλανδός ηθοποιός Domhnall Gleeson.

Ο 83χρονος από το Capel-le-Ferne του Κεντ είπε ότι οι εγγονές του, Millie και Francesca, «έμειναν πολύ έκπληκτες» όταν έμαθαν ότι θα εμφανιζόταν στο βίντεο.

Αλλά παρά το γεγονός ότι η Swift είναι μια από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στον κόσμο, τους είπε: «Φοβάμαι ότι δεν έχω ιδέα ποια είναι», όπως περιγράφει το BBC.

Ο Reynolds εμφανίζεται τακτικά με τους St Nicholas Players στο Ringwold, αλλά εμφανίστηκε στο βίντεο της Swift λόγω της συνεργασίας του με μια εταιρεία υποκριτικής και μοντελινγκ.

Είπε στο BBC Radio Kent: «Μου είπαν ότι έπρεπε να είμαι στο βόρειο Λονδίνο στις 07:00 και τους είπα ότι δεν υπήρχαν τρένα, οπότε μου έστειλαν ένα ταξί».

Ο Reynolds είπε ότι έμαθε για την Swift μόνο αφού διάβασε για την περιοδεία της στην εφημερίδα πριν από την αποστολή.

Του επιτράπηκε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της στο τέλος των γυρισμάτων και είπε ότι την αποκάλεσε «Niftie Swiftie», αναφερόμενος στην ταχύτητά της όταν χορεύει.

Taylor Swift: Το βίντεο κλιπ

Το Opalite είναι ένα σουρεαλιστικό βίντεο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1980, που αφηγείται την ιστορία μιας μοναχικής γυναίκας που χρησιμοποιεί ένα μαγικό σπρέι για να βελτιώσει τη ζωή της και να βρει τον έρωτα με έναν άλλο μοναχικό άντρα, τον οποίο υποδύεται ο Gleeson.

Το ζευγάρι χορεύει μαζί σε έναν διαγωνισμό προς το τέλος του βίντεο, με τον Reynolds να εμφανίζεται ως ένας από τους κριτές.

Είπε: «Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν πολύ πιασάρικο, παρόλο που της έδωσα μηδέν!»

Περιγράφοντάς την ως «πολύ ευγενική και συμπονετική», επαίνεσε τη Swift για το ότι μιλούσε με όλους όσους συμμετείχαν στο βίντεο, αλλά παραδέχτηκε ότι «η ασφάλεια ήταν πολύ αυστηρή».