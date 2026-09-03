«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»: Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου ανεβαίνει στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ

Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», από τις 8 Οκτωβρίου 2026 και για όλο τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη (Δροσοπούλου και Θάσου 11) σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.
Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…
Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.
Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.
«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»
Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.
Συντελεστές
Συγγραφέας: Άκης Δήμου
Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης - Φωτεινή Μπαξεβάνη
Σκηνικά: Σταύρος Λίτινας
Φωτισμοί: Ελένη Κάλτσου
Κουστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Μουσική: Φωτεινή Μπαξεβάνη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Φανδρίδου
Εικαστική επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης
Creative Agency: Grid Fox
Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά
Αργύρης Αγγέλου
Γιώργος Γιαννόπουλος
Γιολάντα Καλογεροπούλου
Αγγελική Λάμπρη
Χρήστος Τριπόδης
Σόλων Τσούνης
Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη
Διάρκεια παράστασης
90 λεπτά
Ημέρες & Ώρες
Πέμπτη 20:00
Παρασκευή 21:15
Σάββατο 18:30 & 21:15
Κυριακή 19:30
Προπώληση: Εισιτήρια ΕΔΩ, more.com
Θέατρο ΦΙΛΙΠ
Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα 11257
Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες επικοινωνίας 10:00 – 18:00
Email: methexis.productions@gmail.com
Website: https://methexis-productions.com/
Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης
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