«Αρμπάιτ»: Η νέα παράσταση των Παλούμπη & Τσιοτσιόπουλου στο Θέατρο Σταθμός

Ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, δημιουργοί των παραστάσεων “Εθνικός Ελληνορώσων”, “Ματωμένα Χώματα”, “Κωλόκαιρος”, “Ανεξάρτητα Κράτη”, γράφουν και σκηνοθετούν το “Αρμπάιτ”.

Πρόκειται για μια σπονδυλωτή παράσταση αποτελούμενη από 7 ιστορίες με θέμα την εργασία. Αρμπάιτ (Arbeit) στα γερμανικά σημαίνει δουλειά, εργασία. Η λέξη είναι ευρέως γνωστή από τη φράση Arbeit macht frei που σημαίνει “Η δουλειά απελευθερώνει”, η οποία ήταν γραμμένη σε πύλες στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί (πχ. στο Άουσβιτς).

Η εργασία μπορεί πολύ συχνά να αποτελεί καταναγκασμό για το σύγχρονο άνθρωπο. Μπορεί και όχι. Το σίγουρο όμως είναι ότι είναι συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου. Οι προσωπικότητες ορίζονται λίγο ως πολύ από τη δουλειά που κάνουν.

Στις ιστορίες της σπονδυλωτής παράστασης παρακολουθούμε χαρακτήρες σε σχέση με την εργασία τους, με την αναζήτηση εργασίας, με τις αγωνίες της εργασίας και με τις διάφορες μορφές εξάρτησης από αυτήν. Είναι ο άνθρωπος η δουλειά του; Μια θεατρική παράσταση σίγουρα δεν μπορεί να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να “βουτήξει” μέσα σε ανθρώπινες στιγμές που θέτουν και επαναδιαπραγματεύονται το ερώτημα.

Συ v τελεστές

Κείμενο - σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης - Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ερμηνεύουν: Σοφία Ακασοπούλου, Ελευθερία Αράκη, Θεοδώρα Βαλομάνδρα, Βίκυ Εδιάρογλου, Εύα Θεολόγη, Άννα Μαρίνου, Μαρίτσα Φωτιάδου

Σκηνικά: Ναταλία Αστυπαλίτη

Φωτισμοί - ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Αντωνόπουλος

Φωτογραφίες: Στάθης Πορονίδης

Βίντεο προώθησης: Ερμής Περιστέρης

Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο

Πληροφορίες

Παραστάσεις : Από 18 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 18:15 και Κυριακή στις 21:15

Διάρκεια: 90’

Προπώληση: Αρμπάιτ | Εισιτήρια online! | More.com

Εισιτήρια: Κανονικό: 17€, Φοιτητικό: 15€,

Μειωμένο (Άνω των 65, Ανέργων, ΑμεΑ) και Ομαδικό (15 άτομα+): 12€, Ατέλεια: 10€

Θέατρο Σταθμός

Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)

Τηλέφωνο κρατήσεων | πληροφορίες: 210 52 30 267