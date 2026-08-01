Το αστρονομικό ποσό που έλαβε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο το 1994

Το θέατρο είναι εκείνο το μέρος όπου η τέχνη της υποκριτικής συμβαινει σε πραγματικό χρόνο, εκεί όπου ο ηθοποιός υπερβάινει τον εαυτό του και μέ την πλαστικότητα της τέχνης του μπορεί να γίνει όποιος/α θέλει.

Επίσης το θέατρο φημίζεται για πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και οι ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές των ηθοποιών, εκτός αν είναι σταρ, μεγάλα ονόματα, «που τα φέρνουν» όπως λένε στην αργκό του χώρου, υπονοώντας το προφανές, πως οι επώνυμοι φέρνουν εισπράξεις.

Στην περίπτωση της Αλίκης Βουγιουκλάκη και της μεγάλης της επιτυχίας στα 90ς, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, της «Μις Πέπσι», τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά.

Τη σεζόν 1994-95, βαθια μέσα στην εποχή της δραχμής, οι αμοιβές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαϊωάννου στο περιοδικό ΚΛΙΚ, ήταν σε παρόμοιο μοτίβο, χαμηλές για τους ανώνυμους ηθοποιούς (145.000 δραχμές το μήνα!) και υψηλές για τους επώνυμους (400.000-800.000 δρχ!). Αντίστοιχα, οι μουσικοί μάλλον πληρώνονταν χαμηλά (300.000 δρχ, σε εποχή που τα νυχτοκάματα στα κέντρα διασκέδασης ήταν αρκετά υψηλότερα).

Οι σκηνοθέτες έπαιρναν μια εφάπαξ αμοιβή, που ξεκινούσε από 1.500.000 δραχμές, ενώ ο δημιουργός του εκάστοτε έργου, αν δεν καταπιανόταν και με την παραγωγή, έμενε ευχαριστημένος με περίπου 1.000.000 δραχμές.

Είπαμε όμως, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μια περίπτωση μόνη της

Δημοσίευμα περιοδικού Κλικ, 1995.

Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ πως οι top ηθοποιοί έπαιρναν και ποσοστά επί των εισπράξεων της κάθε παράστασης. Σε περίπτωση περιοδείας ανά την Ελλάδα, με αρκετούς σταθμούς σε εμπορικές «πιάτσες», αυτό το μερίδιο επί των εισπράξεων μπορούσε να εκτοξευτεί.

Κάπως έτσι λοιπόν, η Αλίκη Βουγιουκλάκη εισέπραξε 230.000.000 δραχμές από την παράσταση «Μις Πέπσι», μια επίδοση αστρονομική ακόμα και για εκείνη την εποχή, των «παχιών αγελάδων».