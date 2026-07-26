Το Μπαμπά, Σ’αγαπώ ήταν αναμφίβολα η έκπληξη της χρονιάς αφού ήταν η μόνη καινούργια σειρά που κατόρθωσε να χτυπάει σχεδόν σταθερά 20άρια ως μέσο όρο σε κάθε επεισόδιό του, σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση και αυτήν την περίοδο που παίζεται σε επανάληψη.

Από τα 60 επεισόδια της Α΄ σεζόν πέρασαν αρκετοί ηθοποιοί σε γκεστ ρόλους και μία ηθοποιός που εμφανίστηκε στα πολύ πρώτα επεισόδια της σειράς ήταν η Δήμητρα Δερζέκου.

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Ίσως το όνομά της σε κάποιους να μην είναι οικείο, αλλά αν σου πούμε η «Αλίκη Βουγιουκλάκη του TikTok», πιστεύουμε ότι θα καταλάβεις κατευθείαν σε ποια ηθοποιό αναφερόμαστε.

Τον τελευταίο χρόνο η Δήμητρα Δερζέκου ανεβάζει στη σελίδα της στο TikTok «Χτυποκάρδια στο tik tak» βιντεάκια όπου υποδύεται την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη σε iconic σκηνές από τις ταινίες της με τη διαφορά, όμως, ότι δεν επαναλαμβάνει τις γνωστές ατάκες.

Αντίθετα, τα κείμενα είναι δικά της και μέσα από αυτά σχολιάζει τα κακώς κείμενα του σήμερα με το νάζι και το μπρίο, όμως, της εθνικής μας σταρ, η οποία αν και έφυγε από τη ζωή ακριβώς 30 χρόνια πριν στις 23 Ιουλίου 1996, εξακολουθεί να είναι αγαπητή στο κοινό με τις ταινίες της να παίζονται ξανά και ξανά με επιτυχία.

Πολλά από τα βίντεο της Δήμητρας Δερζέκου έχουν γίνει κατά καιρούς viral, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με τα σχόλια από τους χρήστες του TikTok να είναι κολακευτικά και οι περισσότεροι να της γράφουν πως τους θυμίζει πραγματικά την Αλίκη.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που δεν κρύβουν πως θα ήθελαν να τη δουν να παίζει και χωρίς τα σκέρτσα και τα νάζια της Αλίκης και εμείς είμαστε εδώ για να τους κάνουμε την επιθυμία πραγματικότητα με τα παρακάτω βίντεο.

Στο 7ο επεισόδιο του Μπαμπά, Σ΄αγαπώ η Δήμητρα Δερζέκου έκανε γκεστ εμφάνιση και υποδύθηκε τη νοσοκόμα που φροντίζει τη Στέλλα όταν εκείνη μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σκωληκοειδίτιδα.

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Ό,τι ξέρεις από το TikTok ξέχασέ το! Η Δήμητρα Δερζέκου είναι σε μεγάλα κέφια στις τρεις σκηνές που παίζει, σκορπά γέλιο σε εμάς και τον πανικό στη Στέλλα με αυτά που της λέει, αφού σαν νοσοκόμα δεν μασάει τα λόγια της και λέει αλήθειες.

Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να σχολιάσει το γεγονός ότι αφού ο σύντροφος της Στέλλας, Νίκος, είναι άφαντος όλη μέρα από το νοσοκομείο, μάλλον καλά θα έκανε να τον βγάλει από τη ζωή της όπως έβγαλε τη σκωληκοειδίτιδα.

Να πούμε ότι είχε άδικο; Δεν είχε, γιατί μερικά δευτερόλεπτα αργότερα η Στέλλα είδε από το παράθυρο του δωματίου της τον Νίκο να φιλάει την πρώην του, Βιργινία, ενώ άμα κάνουμε και fast forward στα τελευταία επεισόδια της πρώτης σεζόν, οι δυο τους σαν ζευγάρι δεν στέριωσαν.

Καλύτερα, βέβαια, θα πούμε εμείς γιατί η χημεία ανάμεσα σε Στέλλα και Πανούλη, απλά δεν υπάρχει και πολύ θέλουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η δεύτερη σεζόν για αυτό το ζευγάρι.