Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για φέτος

Νέα πρόσωπα, νέοι ηθοποιοί είναι υποψήφιοι για τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν», τα οποία πρώτη φορά φέτος θα απονεμηθούν από το υπουργείο Πολιτισμού, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:30, στο Ακροπόλ Παλλάς.

Υποψήφιες για το βραβείο Μελίνα Μερκούρη

Έβελυν Ασουάντ: για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδαύρια 2024

Νάντια Κατσούρα: για τον ρόλο της Μαργαρίτας, στο έργο «Φάουστ» του Γκαίτε, σε διασκευή - σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στο Εθνικό Θέατρο

Λήδα Κουτσοδασκάλου: για τον ρόλο της Λώρας, στο έργο «Γυάλινος Κόσμος», σε σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.

Υποψήφιοι για το βραβείο Δημήτρης Χορν

Χρήστος Διαμαντούδης: για τον ρόλο του Χάμεντ, στο έργο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο θέατρο Άλμα

Γιώργος Ζυγούρης: για τον ρόλο του Μιτς, στο έργο “Λεωφορείο ο Πόθος” του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο

Βασίλης Μπούτσικος: για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου) και για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον,

Πάνος Παπαδόπουλος: για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, στο θέατρο Πόρτα

Νίκος Στεργιώτης: για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο “Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου” του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, στο θέατρο Studio, Μαυρομιχάλη

Βασίλης Τρυφουλτσάνης: για τον ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο «Το Συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο θέατρο ΠΛΥΦΑ .