Το Ethnofest - Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει για 16η χρονιά

Συνεχίζοντας με συνέπεια τη διαδρομή και το όραμά του, το φεστιβάλ αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως χώρο ενσυναίσθησης και διαλόγου, εκεί όπου το βλέμμα μετατρέπεται σε εργαλείο κατανόησης του άλλου και του εαυτού. Η φετινή διοργάνωση βρίσκει ξανά τον κόσμο μας εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων, με τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη να συνεχίζεται, σε μια εποχή έντονων αναταράξεων, φόβου και πόλωσης.

Μέσα σε αυτό το περίπλοκο και αποξενωτικό τοπίο που μοιραζόμαστε, το Ethnofest αναγνωρίζει την ανάγκη για παρατήρηση και εκ νέου σύνδεση και δεν παύει να στρέφει το βλέμμα προς τα μέσα και να αναζητά στο οικείο και το καθημερινό τα ίχνη που συνθέτουν την ανθρώπινη εμπειρία και φωτίζουν τις πολλαπλές όψεις της αλλά και την προοπτική συλλογικής συνύπαρξης και δημιουργίας.

Το όραμα της φετινής αφίσας, με τα λόγια του σχεδιαστή της οπτικής ταυτότητας του Φεστιβάλ, Γιώργου Σκαρμούτσου: «Κάθε ματιά προς τον κόσμο φέρει τα πρόσωπα που τον συγκροτούν. Η κάμερα του κινηματογράφου γίνεται μέσο συνάντησης, ανταλλαγής και κατανόησης. Ένα βλέμμα που επιδιώκει να επανασυνδεθεί με το περιβάλλον και τις αθέατες πτυχές του. Σε ένα τοπίο ολοένα πιο σύνθετο και απόμακρο, η παρατήρηση αποκτά εκ νέου επιτακτικό ρόλο: ξαναβρίσκουμε τον τρόπο να γνωριστούμε και να συναντηθούμε.»

ΤΜΗΜΑ INITIATIONS ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Για πρώτη φορά διαγωνιστικό

Φέτος, το τμήμα «INITIATIONS: Σπουδαστικές ταινίες στην Ελλάδα» αποκτά για πρώτη φορά διαγωνιστικό χαρακτήρα. Με στόχο την ουσιαστική στήριξη και προώθηση των φωνών του μέλλοντος και των εγχώριων παραγωγών, το τμήμα των σπουδαστικών ταινιών μετατρέπεται σε διαγωνιστικό, με τις συμμετέχουσες ταινίες να διεκδικούν το βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα καλύτερα, πιο πρόσφατα, φοιτητικά ντοκιμαντέρ που παράγονται σε τμήματα κινηματογράφου και κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα, πάντα με εθνογραφική και κοινωνικά προσανατολισμένη κατεύθυνση. Επιλέξιμες ήταν οι ταινίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ακαδημαϊκού προγράμματος και δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια δημόσια, εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα.

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος που θα απονείμει το βραβείο αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πάνος Γκένας , Υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» των Νυχτών Πρεμιέρας και Αρχισυντάκτης του ΣΙΝΕΜΑ cinemagazine.gr

, Υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» των Νυχτών Πρεμιέρας και Αρχισυντάκτης του ΣΙΝΕΜΑ cinemagazine.gr Φίλη Ολσέφσκι, Κινηματογραφίστρια και Κολορίστα

Κινηματογραφίστρια και Κολορίστα Μελ Καλφαντή, Programmer και Ανθρωπολόγος

Ακολουθώντας την περσινή, ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία τους, το Ethnofest και το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας συνεργάζονται εκ νέου στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης του Φεστιβάλ, με την πανελλήνια πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ CIRCO, της Lamia Chraibi. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου πλαισιώνοντας συμβολικά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις: www.ethnofest.gr