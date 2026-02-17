«H Τέχνη του να Μην»: Μια παράσταση που εμπνέεται από διήγημα του Φραντς Κάφκα

Η παράσταση H Τέχνη του να Μην, που παρουσιάζεται από 7 Μαρτίου 2026, κάθε Σάββατο στον Steehos Space, εμπνέεται από το διήγημα του Φραντς Κάφκα «Ο Καλλιτέχνης της Πείνας», σε μετάφραση του Θοδωρή Τσομίδη και διασκευή των MASH (Κατερίνα Αναστασίου & Χρήστου Καπενή). Αποτελεί μια σωματική και υπαρξιακή εξερεύνηση της ιστορίας του καλλιτέχνη της πείνας, που αρνείται τη σίτιση ως έσχατη μορφή αυτοέκφρασης.

Ο ήρωας του έργου αφιερώνει τη ζωή του στην τέχνη της νηστείας· εκτίθεται σε δημόσιες παραστάσεις, κλεισμένος σε ένα κλουβί, ενώ το πλήθος παρακολουθεί με θαυμασμό τη σταδιακή εξάντληση του σώματός του.

Η μουσική και ο ήχος της παράστασης δε λειτουργούν απλώς ως υπόκρουση, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης. Σε έναν κόσμο που καταναλώνει εικόνες και αποθεώνει το θέαμα, η παράσταση προτείνει μια ριζοσπαστική επιστροφή στη γύμνια του θεάτρου: ο ερμηνευτής, μόνος και εκτεθειμένος, φτιάχνει έναν κόσμο δικό του, όπου το κενό — το κενό ως καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ως εσωτερική αλήθεια και ως χώρος αλληλεπίδρασης με το κοινό — γίνεται σημείο αιχμής της εμπειρίας.

Οι «καλλιτέχνες της πείνας» υπήρξαν ιστορικά πρόσωπα, με δημόσιες εμφανίσεις στην Ευρώπη και την Αμερική από τον 17ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η παρατεταμένη νηστεία παρουσιαζόταν ως θέαμα προς κατανάλωση. Η παράσταση συνομιλεί με αυτή την πραγματικότητα, ενσωματώνοντας στη δραματουργία της αναφορές πραγματικών καλλιτεχνών της πείνας, φωτίζοντας τα όρια ανάμεσα στην τέχνη, το σώμα, την εκμετάλλευση και την ανάγκη για αναγνώριση.

Από το Σάββατο 07 Μαρτίου 2026 και κάθε Σάββατο στις 21:00 στον Steehos Space

(Περιορισμένος αριθμός παραστάσεων)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 70’

Συντελεστές Παράστασης

Συγγραφέας: Franz Kafka

Μετάφραση: Θοδωρής Τσομίδης

Διασκευή, δραματουργική επεξεργασία, Σκηνοθεσία: Χρήστος Καπενής & Κατερίνα Αναστασίου (MASH)

Ερμηνεία: Χρήστος Καπενής

Μουσική Σύνθεση, Ηχοτοπίο: Κατερίνα Αναστασίου

Συμπληρωματική Μουσική Σύνθεση: Jeph Vanger

Εικαστική Ηχητική Εγκατάσταση: Ιάσονας Κουτσουρής

Σκηνικός χώρος: Σταμάτης Λεόντιος

Φωτιστικός σχεδιασμός, Ειδικές κατασκευές: MASH

Εξωτερικοί συνεργάτες: Γρηγόρης Χατζάκης (Ginger Creepers), Ευθύμης Χρήστου

Φωτογραφίες: Νίκη Αδαμοπούλου

Προώθηση: Κατερίνα Αποστολοπούλου

Οργάνωση, Διεύθυνση παραγωγής: Steehos Space, MASH

Παραγωγή: Steehos Art

Steehos Space

Διπύλου 7, 10553 Αθήνα

Τέταρτος Όροφος

(Πλησίον σταθμού Θησείο και σταθμού Μοναστηράκι)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/steehos-i-texni-tou-na-min/

Γενική είσοδος: 13 ευρώ, 10 ευρώ (κάρτα ανεργίας, φοιτητικό, ΑΜΕΑ)



Πληροφορίες/ Κρατήσεις: 6947072424, 6981588110