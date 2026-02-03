Η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη υποδύεται τη Μαρί Αντουανέτ στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Ο Γρηγόρης Χατζάκης και η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, στην πρώτη τους θεατρική συνεργασία, εμπνέονται από την προσωπικότητα της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας, και δημιουργούν έναν τόπο, όπου η πληθωρική ηρωίδα μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να βαρεθεί ανελέητα, να θυμηθεί και να ξεχάσει την επόμενη στιγμή, ακριβώς όπως όλος ο κόσμος, πριν όμως πολλά χρόνια, με πιο ογκώδη ρούχα και περισσότερα διαμάντια.

Κατεβαίνει τη σκάλα. Την κατεβαίνει σα να μην υπάρχει τέλος. Η Μαρί Αντουανέτ κατεβαίνει ασταμάτητα. Κατεβαίνει με χάρη, κατεβαίνει αργά, κατεβαίνει σα να χάνεται. Κατεβαίνει και πάνω της γράφονται δεκάδες σκέψεις, γεγονότα, δεκαετίες. Από τη Γαλλία του 1780 μέχρι τη Β. Καρολίνα του 2000 δυο σκαλοπάτια δρόμος. Κατεβαίνει κι αυτή η κατάβαση μοιάζει με πτώση. Απαλή και σχεδόν άηχη.



Μέσα στη χρυσοποίκιλτη άμαξα, στο ταξίδι από την Αυστρία προς τη Γαλλία, με σκοπό να γνωρίσει τον μέλλοντα σύζυγό της και μέλλοντα βασιλιά της Γαλλίας, αναπολεί το μέλλον που της επιφυλάσσεται, θυμάται ιστορίες απ' όλο τον κόσμο, που συνέβησαν ή πρόκειται να συμβούν, μουρμουρίζει μουσικές, δεν κάνει τίποτα για πολλή ώρα.

Ταυτότητα Παράστασης:

Σύλληψη - Σκηνοθεσία Γρηγόρης Χατζάκης

Σκηνικά Μαρίζα Σουλιώτη

Εικαστική Επιμέλεια - Φωτισμοί Γρηγόρης Χατζάκης

Κοστούμια Lila Nova

Κίνηση Χλόη Αλιγιάννη

Μουσική Βύρων Κατρίτσης

Βοηθός Σκηνοθέτη Κική Σπανούδη

Φωτογραφίες Φίλιππος Μαργαλιάς

Παίζει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη

Συμμετέχει ο Ορφέας Χατζησπύρου

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Δώμα

Από 9 Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

