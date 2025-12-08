Καλό κορίτσι: Ένα αναλόγιο-μαραθώνιος για την έμφυλη βία στο COCHLEA studia

Με αφορμή τρέχουσα υπόθεση έμφυλης βίας, τα COCHLEA studia & η Γεωργία Παΐζη παρουσιάζουν ένα πολύ σκληρό αλλά και ιδιαίτερα επανορθωτικό κείμενο για τον βιασμό, το grooming, την ομηρία, τον ξυλοδαρμό και την καταναγκαστική εγκυμοσύνη, μίας, δύο ή και πολλών περισσότερων γυναικών, που βρέθηκαν σε πολύ νεαρή ηλικία στο στόμα της αρκούδας.

"Καλό κορίτσι", ένα αναλόγιο-μαραθώνιος για την έμφυλη βία παρουσιάζεται στο COCHLEA studia και τις 21 Δεκεμβρίου 2025.

Η Γεωργία Παΐζη είναι χορογράφος και κινησιολόγος στην επαγγελματική εκπαίδευση των ηθοποιών, ενώ είναι η πρώτη -και για την ώρα η μόνη- Ελληνίδα επαγγελματίας intimacy coordinator (συντονίστρια οικειότητας για τη σκηνή & την οθόνη) με ολοκληρωμένες τις τριετείς πιστοποιημένες σπουδές από την IDC & τη SAG-AFTRA (ΗΠΑ).

Το σύνολο των εσόδων των παραστάσεων προορίζεται για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.

Λόγω της δυσκολίας των θεμάτων που διαπραγματεύεται το κείμενο, κάθε παράσταση δέχεται έναν πολύ περιορισμένο αριθμό θεατών (40).

Σκηνοθεσία, συντονισμός Γεωργία Παΐζη, Μπάμπης Συμεωνίδης

Σχεδιασμός αφίσας Τατιάνα Τζαναβάρα

COCHLEA studia https://share.google/Deu8uufpZrr6PGSG9 Παναγή Μπενάκη 4, ΤΚ 11471, Αθήνα

Παραστάσεις 5, 7, 11, 12, 20, 21 Δεκεμβρίου

Εισιτήρια ηλεκτρονικά https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kalo-koritsi-analogio-marathonios

*Δεν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων με μετρητά.

**Το κείμενο περιέχει λεπτομερείς περιγραφές πολύ σκληρών σκηνών, συμπεριλαμβανομένου ενός βιασμού. Η σκηνική απόδοση του κειμένου παρέχει τη δυνατότητα να μην παρακολουθήσετε τα συγκεκριμένα μέρη. Είναι μέριμνά μας να κάνουμε τους χώρους εργασίας μας και τους χώρους στους οποίους υποδεχόμαστε κοινά ασφαλείς για τα άτομα με τραύμα. Επειδή ωστόσο το κείμενο πραγματεύεται στο σύνολό του πολύ δύσκολα θέματα, εάν είναι εφικτό και εάν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε, προτείνουμε επίσης να έρθετε με παρέα.

***Τα COCHLEA studia δεν είναι ακόμη προσβάσιμα σε χρήστ-ρι-ες αμαξιδίου, ενώ επίσης φιλοξενούμε τρεις γάτες που κινούνται ελεύθερες στους χώρους μας.