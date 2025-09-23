«Καπούτ» του Άλντο Νικολάι στο Θέατρο Αλκμήνη

Μια ξεχωριστή κωμωδία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φωτίζει, με λεπτότητα και χιούμορ, τις αθέατες πλευρές της τρίτης ηλικίας: μελαγχολία, πάθη, προσδοκίες, απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες. Ένα έργο που, μέσα από στιγμές αφέλειας αλλά και βαθιάς συγκίνησης, θέτει προβληματισμούς για τη μοίρα των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία.
Ταυτότητα Παράστασης
Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι
Μετάφραση: Θωμάς Σιδέρης
Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Χατζημαύρος, Γιάννης Διαμαντόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης
Μουσική: Διονύσης Τσακνής
Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης
Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας
Creative Agency: GRID FOX
Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού
Παίζουν: Χάρης Εμμανουήλ, Δημήτρης Πετρόπουλος, Άννα Παντζέλη
Πληροφορίες Παραστάσεων
Ημέρες & Ώρες: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 18:15
Διάρκεια: 85’ (χωρίς διάλειμμα)
Πρεμιέρα: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Τελευταία Παράσταση: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Εισιτήρια
Γενική είσοδος: 14€
Φοιτητικό/Ανέργων/ΑΜΕΑ: 10€
Ειδικές τιμές για σχολεία & γκρουπ κατόπιν συνεννόησης
Προπώληση:
Ταμείο Θεάτρου «Αλκμήνη»
Τηλ. κρατήσεις: 210 3428650
Online:https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-aldo-nicolaj-kapout/
Χώρος
Θέατρο Αλκμήνη
Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα
Μετρό: Στάση Κεραμεικός
Τρόλεϊ: 21 Στάση ΚΑΜΠΑ
ΟΑΣΑ: 049, 815, 838, 914, Γ18 Στάση ΚΑΜΠΑ, 035 Στάση ΙΚΑ
Το Θέατρο Αλκμήνη είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες.
