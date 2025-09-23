«Καπούτ» του Άλντο Νικολάι στο Θέατρο Αλκμήνη

Μια ξεχωριστή κωμωδία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φωτίζει, με λεπτότητα και χιούμορ, τις αθέατες πλευρές της τρίτης ηλικίας: μελαγχολία, πάθη, προσδοκίες, απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες. Ένα έργο που, μέσα από στιγμές αφέλειας αλλά και βαθιάς συγκίνησης, θέτει προβληματισμούς για τη μοίρα των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμάς Σιδέρης

Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Χατζημαύρος, Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

Creative Agency: GRID FOX

Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν: Χάρης Εμμανουήλ, Δημήτρης Πετρόπουλος, Άννα Παντζέλη

Πληροφορίες Παραστάσεων

Ημέρες & Ώρες: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 18:15

Διάρκεια: 85’ (χωρίς διάλειμμα)

Πρεμιέρα: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τελευταία Παράσταση: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 14€

Φοιτητικό/Ανέργων/ΑΜΕΑ: 10€

Ειδικές τιμές για σχολεία & γκρουπ κατόπιν συνεννόησης

Προπώληση:

Ταμείο Θεάτρου «Αλκμήνη»

Τηλ. κρατήσεις: 210 3428650

Online:https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-aldo-nicolaj-kapout/

Χώρος

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Στάση Κεραμεικός

Τρόλεϊ: 21 Στάση ΚΑΜΠΑ

ΟΑΣΑ: 049, 815, 838, 914, Γ18 Στάση ΚΑΜΠΑ, 035 Στάση ΙΚΑ

Το Θέατρο Αλκμήνη είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες.