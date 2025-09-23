Μενού

«Καπούτ» του Άλντο Νικολάι στο Θέατρο Αλκμήνη

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και για δεύτερη χρονιά, το Θέατρο Αλκμήνη φιλοξενεί το έργο «Καπούτ» του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου.

Μια ξεχωριστή κωμωδία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φωτίζει, με λεπτότητα και χιούμορ, τις αθέατες πλευρές της τρίτης ηλικίας: μελαγχολία, πάθη, προσδοκίες, απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες. Ένα έργο που, μέσα από στιγμές αφέλειας αλλά και βαθιάς συγκίνησης, θέτει προβληματισμούς για τη μοίρα των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμάς Σιδέρης

Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Χατζημαύρος, Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

Creative Agency: GRID FOX

Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν: Χάρης Εμμανουήλ, Δημήτρης Πετρόπουλος, Άννα Παντζέλη

 

Πληροφορίες Παραστάσεων

Ημέρες & Ώρες: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 18:15

Διάρκεια: 85’ (χωρίς διάλειμμα)

Πρεμιέρα: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τελευταία Παράσταση: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

 

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 14€

Φοιτητικό/Ανέργων/ΑΜΕΑ: 10€

Ειδικές τιμές για σχολεία & γκρουπ κατόπιν συνεννόησης

 

Προπώληση:

Ταμείο Θεάτρου «Αλκμήνη»

Τηλ. κρατήσεις: 210 3428650

Online:https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-aldo-nicolaj-kapout/

 

Χώρος

Θέατρο Αλκμήνη
Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Στάση Κεραμεικός

Τρόλεϊ: 21 Στάση ΚΑΜΠΑ

ΟΑΣΑ: 049, 815, 838, 914, Γ18 Στάση ΚΑΜΠΑ, 035 Στάση ΙΚΑ

Το Θέατρο Αλκμήνη είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

 

