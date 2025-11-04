«LINDA»: Η sold out παράσταση της σεζόν επιστρέφει

Η Ομάδα Νάμα, μετά τα συνεχόμενα sold out και τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών, ανακοινώνει τη συνέχιση της παράστασης Linda της Penelope Skinner σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, για δεύτερη χρονιά και με ανανεωμένο καστ, στο θέατρο Επί Κολωνώ από τις 9 Οκτωβρίου. Στο ρόλο της Linda η Μυρτώ Αλικάκη.

Η παράσταση επαναλήφθηκε με επιτυχία στη Νέα Υόρκη και σε πολλές άλλες θεατρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής. Στον ρόλο της Linda η Μυρτώ Αλικάκη.

«Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα στο Επί Κολωνώ, για να παρακολουθήσω την πολυσυζητημένη παράσταση «Λίντα», από την ομάδα Νάμα. Η Ελένη Σκότη σκηνοθέτησε το εξαιρετικό έργο της Penelope Skinner, που αποτυπώνει τον ηλικιακό ρατσισμό και σεξισμό που βιώνουν οι γυναίκες, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, αλλά και την άρνηση της αποδοχής του γήρατος. Αυτό το έργο, βέβαια, είναι πολλά περισσότερα. […] Κάνε τον κόπο και βρες την ημέρα που η παράσταση δεν είναι sold out για να τη δεις». (Δήμητρα Πραντάλου, Jenny.gr)

Info

Τοποθεσία: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Ημέρες-Ώρες Παραστάσεων: Πρεμιέρα: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 21.15. Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18.15 & στις 21.15 & Κυριακή 18:15. Διάρκεια: 120΄ Τιμές εισιτηρίων: Πέμπτη έως Κυριακή: Α Ζώνη 25€ (Κανονικό), Β Ζώνη 22€ (Κανονικό), 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +70, ΑΜΕΑ (67%) & συνοδός), Γ Ζώνη 18€ (Κανονικό)

* Για τα εισιτήρια ΑμεΑ είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου

** Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις

Πληροφορίες:

Τηλ.: 210 5138067,

www.epikolono.gr

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/linda- 2os-xronos