Σε μια παλιά αποθήκη του Κολωνού η υβριδική αναμέτρηση με το πρώτο χειρόγραφο του Lewis Carroll «Alice's adventures underground»

Σε έναν χώρο όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει ακινητοποιηθεί, αναμνήσεις, όνειρα, φόβοι και επιθυμίες περνούν μέσα από μια εργοστασιακή διαδικασία μηχανικής επανάληψης και ποιητικής παραμόρφωσης.

Η παράσταση αποτελεί μια πειραματική και υβριδική ανάγνωση της κλασσικής Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων του Lewis Carroll. Η «Αλίκη» εδώ δεν αναζητά απλώς το θαύμα: πασχίζει να ανακατασκευάσει τη μνήμη της, να ανιχνεύσει τα ίχνη της διαδρομής προς έναν κόσμο σε αποσύνθεση.

Σε ένα τοπίο φθοράς, επινόησης και ανασύνθεσης, το έργο εξερευνά τη λεπτή τομή ανάμεσα στη φαντασία και τη μνήμη, την πραγματικότητα και την παραίσθηση. Η παράσταση επιχειρεί μια διάρρηξη της γραμμικής αφήγησης, παρασύροντας το κοινό σε έναν αμφίσημο χωροχρόνο όπου το φανταστικό και το πραγματικό συνδιαλέγονται αδιάκοπα.

Μια πρόταση που αρθρώνεται στο μεταίχμιο θεάτρου, performance και εικαστικής εγκατάστασης, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα χώρο κοινής μνήμης και προσωπικής ανακάλυψης.

H Alice Under-ground είναι ένα mixed media εγχείρημα όπου διαφορετικές μορφές τέχνης συνυπάρχουν δημιουργικά, με το κουκλοθέατρο να αποτελεί έναν από τους βασικούς κώδικες και να καθορίζει τον τρόπο αφήγησης και σκηνικής δράσης. Η κούκλα δεν λειτουργεί απλώς ως θεατρικό εργαλείο, αλλά ως φορέας μνήμης και φαντασίας. Δεν αποτελεί σκηνικό αντικείμενο, αλλά αποκτά ρόλο ισότιμο με τους ηθοποιούς, αρθρώνοντας τη δική της ιστορία και κουβαλώντας τα ίχνη του παρελθόντος.

Μέσα στο μη γραμμικό πλαίσιο της αφήγησης γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο προσωπικό και το φαντασιακό, δημιουργώντας ρωγμές και νέες δυναμικές στη σκηνική εμπειρία. Έτσι, μετατρέπεται σε ζωντανό απομεινάρι που θυμίζει πως η μνήμη δεν είναι ποτέ αυτούσια, αλλά επιστρέφει μέσα από θραύσματα και αλλοιώσεις υπενθυμίζοντας πως κάθε αντικείμενο μπορεί να κρύβει μια προσωπική ιστορία.

Ημερομηνία & ώρα παραστάσεων

Από 15/10 και κάθε Τετάρτη στις 21.00

Εισιτήρια: Είσοδος με ελεύθερη προτεινόμενη συνεισφορά 10 ευρώ

Διάρκεια: 60’ Χώρος: Kukaracha Theaterspace, Κορίνθου 9, Κολωνός / Αθήνα

Συντελεστές Σκηνοθεσία/Σύλληψη/Δραματουργία/Σκηνικός χώρος: Χρήστος Καπενής, Στέλλα Μαγγανά

Ηχητική & φωτιστική σύνθεση/επιμέλεια live cam & live ήχου: Αλέξης Χατζηιωάννου

Κατασκευή μάσκας: Σοφία Παππά Κατασκευή μακέτας: Μάρθα Μαύρη

Κατασκευή κουκλών: Στέλλα Μαγγανά / Στάθης Μαρκόπουλος

Φωτογραφίες: Καλυψώ Ζωγραφίδη, Κώστας Γκιόκας

Ηθοποιοί: Χρήστος Καπενής, Στέλλα Μαγγανά

Γίνεται χρήση αρχειακού υλικού από την παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων δεν είναι βιβλίο» που παρουσιάστηκε στο Μπάγκειον την Άνοιξη του 2022