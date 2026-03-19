«Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» με τον Γιάννη Αγγελάκα: Τρεις προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη

Στις 26, 27 και 28 Μαρτίου, η μουσική παράσταση «Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» με τον Γιάννη Αγγελάκα παρουσιάζεται σε συνθήκες προσβασιμότητας, με υπερτιτλισμό για κωφά και βαρήκοα άτομα, απτική ξενάγηση στον σκηνικό χώρο και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής επανέρχεται μετά τη «Νέκυια» με μια ηλεκτρισμένη ωδή στον πρίγκιπα που κάποτε όλοι αγαπήσαμε, σε σκηνοθετική επιμέλεια του βραβευμένου δημιουργού των «Μαγνητικών πεδίων».

«Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» ξεκίνησε από την εφηβεία του Γιάννη Αγγελάκα, όταν πρωτοανακάλυψε τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Σαιντ-Εξυπερύ. Ένα βιβλίο που κράτησε στη βιβλιοθήκη του με το εξώφυλλο στραμμένο πάντα προς τα έξω. Για να θυμάται. Για να μην ξεχνά πως «όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά, αλλά λίγοι το θυμούνται». Ή, όπως λέει ο ίδιος: «Ένας κόσμος εκτοπισμένος από την παιδικότητά του είναι άψυχος, τρομακτικός και δυσοίωνος».

Σαν ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό –κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό– που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, «Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα», φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή στο διάσημο βιβλίο του 1943. Σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα, τους μουσικούς και ερμηνευτές που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και το κοινό.

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα, σε μετάφραση του Στρατή Τσίρκα, φτιάχνει τον δικό του αστερισμό μέσα από τη σύλληψη, τη μουσική σύνθεση και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Αγγελάκα, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Γούση να τη βάζει σε σκηνική τροχιά· η ελεύθερη διασκευή και οι πρωτότυποι στίχοι των Αγγελάκα και Θεοδώρας Καπράλου και η δραματουργική επεξεργασία των Γούση και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου συντονίζονται με την ενορχήστρωση των Αγγελάκα και Coti K· τα σκηνικά του Λουκά Μπάκα, οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου, το animation direction του Αριστοτέλη Μαραγκού και η επιμέλεια κίνησης της Αλεξάνδρας Καζάζου υφαίνουν τον εικαστικό και σωματικό κόσμο του έργου.

Με τον ίδιο τον Αγγελάκα πρωταγωνιστή και συναφηγητές τη Νάντια Μπαϊμπά, την Ειρήνη Μπούνταλη και τον Νικόλα Παπούλια, ζωντανή μουσική επί σκηνής από τους Coti K., Νίκο Γιούσεφ, Περικλή Τσουκαλά και Κωνσταντίνο Ζάμπο και με τον βραβευμένο δημιουργό των Μαγνητικών πεδίων Γιώργο Γούση στη σκηνοθετική επιμέλεια, η σκηνή γίνεται σύμπαν, φτιαγμένο από λόγια και σκέψεις που αστραποβολούν φως σε μια παράσταση-κατάφαση στη ζωή, την αγάπη, τη φιλία. Γιατί όλοι πια ξέρουμε: «Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια».

Προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη

Οι προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη ξεκίνησαν το 2022, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal.

Υπερτιτλισμός για Κωφά και Βαρήκοα άτομα

Η προβολή σε μορφή υπερτίτλων του ακουστικού περιεχομένου ενός έργου, όπως είναι ο προφορικός λόγος, οι ήχοι και η μουσική.

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η ταυτόχρονη διερμηνεία στη Νοηματική γλώσσα του προφορικού λόγου και της ηχητικής ατμόσφαιρας ενός έργου. Απευθύνεται σε Κωφά και Βαρήκοα άτομα και σε άτομα που επικοινωνούν με τη Νοηματική γλώσσα.

Ακουστική Περιγραφή

Μια μορφή προφορικής αφήγησης, όπου περιγράφονται τα οπτικά στοιχεία ενός έργου διευκολύνοντας την κατανόησή του από άτομα με οπτική αναπηρία.

Απτική Ξενάγηση

Η απτική ξενάγηση είναι μια διαδραστική, αισθητηριακά προσβάσιμη περιήγηση που πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της παράστασης για το κοινό με οπτική αναπηρία. Οι θεατές έρχονται σε επαφή με τον σκηνικό χώρο, τα αντικείμενα, τα κοστούμια, αλλά και τους χαρακτήρες ενός έργου, για να μπορέσουν έπειτα να απολαύσουν ανεμπόδιστα την παράσταση.

Συντελεστές προσβασιμότητας

Συντονισμός προσβάσιμων παραστάσεων για τη Στέγη: Χάρης Γιακουμάκης

Υπηρεσίες προσβασιμότητας: liminal

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου, Τόνια Παπαντωνάκη

Υπερτιτλισμός για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα: Γρηγόρης Σταθόπουλος

Ακουστική Περιγραφή: Μαρία Θρασυβουλίδη, Βανέσσα Καλπία

Ποιοτικός έλεγχος: Ανδρέας Πλεμμένος, Χριστίνα Σαρρή

Αφήγηση Ακουστικής Περιγραφής και Απτική Ξενάγηση: Μαρία Θρασυβουλίδη