Το «Νεκροταφείο Αυτοκινήτων» του Φερνάντο Αρραμπάλ στο Φρένο

Σε ένα πρώην συνεργείο αυτοκινήτων, το Φρένο, πραγματοποιείται η παράσταση «Νεκροταφείο Αυτοκινήτων» του πολυδιάστατου Ισπανού θεατρικού συγγραφέα Φερνάντο Αρραμπάλ, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Ζήκα.

Η υπόθεση

Μέσα σε μια νύχτα, εκατομμύρια άνθρωποι μπήκαν στα αυτοκίνητά τους, άναψαν τις μηχανές, επιτάχυναν και συγκρούστηκαν μετωπικά με ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς μανιφέστα. Χωρίς εξηγήσεις. Οι ελάχιστοι που επέζησαν θυμούνται αυτό το γεγονός ως «το μεγάλο κακό».

Σε ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων, ανάμεσα σε σκουριασμένα σασί και στραβωμένα τιμόνια, μια κοινότητα ορφανών φτιάχνει έναν κόσμο από την αρχή. Σε μια προσπάθεια επιβίωσης και αναδόμησης του πολιτισμού τα πρόσωπα του έργου μετατρέπουν ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο σε τοτέμ μιας μάλλον καλύτερης εποχής. Στα ερείπια της ταχύτητας το ανθρώπινο είδος αναζητά μια συνέχεια.

Ο Φερνάντο Αρραμπάλ στο «Νεκροταφείο Αυτοκινήτων» φτιάχνει ένα ποιητικό σύμπαν όπου η ιεροτελεστία και η ιεροσυλία συνυπάρχουν. Με αντίσταση στα εύκολα συμπεράσματα ο συγγραφέας ξετυλίγει μια αλλόκοτη ιστορία όπου η τρυφερότητα διαδέχεται τη βία, το χιούμορ εκμαιεύεται από τον πόνο και η καλοσύνη είναι σχεδόν κακούργημα. Μέσα σε αυτό το παράλογο κόσμο αποκαλύπτεται η επιμονή του ανθρώπου να ελπίζει σε καλύτερες μέρες, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Ζήκας

Κείμενο: Φερνάντο Αρραμπάλ

Ενδυματολογία: Λίζα Χουχούα

Κίνηση: Λουκία Κονιδάρη

Μουσική Σύνθεση: Στέλιος Τσίλογλου Ιγνατιάδης - Δημήτρης Λώλης

Σκηνογραφία/Φωτισμός: Οδυσσέας Ζήκας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Θοδωρής Χατζηλάμπρου

Φωτογραφίες: Νίκος Ζιαγάκης

Γραφιστικά: Σοφία Ιωάννου

Τρέιλερ: Δημήτρης Σταυρόπουλος, Ορέστης Σταυρόπουλος, Άννα Φιλίδου

Επικοινωνία: Κατερίνα Π. Τριχιά - True Colours Comms

Παραγωγή: ΦΡΕΝΟ ΑΜΚΕ

Ηθοποιοί: Αναστάσης Γεωργούλας, Μαριαλένα Ηλία, Στέργιος Μικρούτσικος, Σπύρος Μπόσγας, Γιώργος Φασουλάς, Δανάη Αρσενία Φιλίδου

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Φρένο, Χαλκιδικής 34, Βοτανικός

Ημερομηνίες: Από 2 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2026 - Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Ώρα: 20.30

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Εισιτήρια: 13€ (μειωμένο), 15€ (κανονικό)

Προπώληση εισιτηρίων στο more.gr