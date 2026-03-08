Οι εκδόσεις του Θεάτρου του Νέου Κόσμου κυκλοφόρησαν - 4 πολυσυζητημένα έργα σε βιβλία

Επιλεγμένα κείμενα των παραστάσεων του Θεάτρου του Νέου Κόσμου της φετινής σεζόν κυκλοφορούν σε ολοκληρωμένες, εξαιρετικά επιμελημένες εκδόσεις. Τα πλήρη θεατρικά έργα πλαισιώνονται από πλούσιο συνοδευτικό υλικό και συνθέτουν μια συνεκτική εκδοτική σειρά με την υπογραφή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.

Η φετινή σειρά περιλαμβάνει τέσσερα έργα: τη διασκευή του μνημειώδους έργου του Ίψεν, Εχθρός του λαού, από τους Florian Borchmeyer και Thomas Ostermeier, ο οποίος σκηνοθετεί τη σπουδαία παραγωγή της Schaubühne Berlin σε συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου· το βραβευμένο έργο σύγχρονης αγγλικής δραματουργίας της Beth Steel, Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα· καθώς και δύο έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές: το δημοσιογραφικό δράμα Ανεξάρτητα Κράτη των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη και τη γκροτέσκα φάρσα του Γιάννη Αποσκίτη, Οι Δημοκράτορες, που αντλεί έμπνευση από τον Έντγκαρ Άλαν Πόε.

Τη σειρά επιμελήθηκε η Κοραλία Σωτηριάδου, τον σχεδιασμό υπογράφει ο Ιωάννης Κ. Τσίγκας και την παραγωγή η Κάπα Εκδοτική.

Τα βιβλία διατίθενται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στο Θέατρο Κνωσός και στο Θέατρο Χώρα — όπου παρουσιάζονται φέτος οι παραστάσεις — καθώς και στο φυσικό κατάστημα και το e-shop του Βιβλιοπωλείου Πολιτεία.