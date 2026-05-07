«Σκέψη Έξω»: Η αυτοβιογραφική παράσταση χορού της Έλενας Παπαδοπούλου στο Θέατρο Καλλιρόης

Η παράσταση «Σκέψη Έξω» μιλάει για όσα κρατήσαμε μέσα μας. Για τις φορές που μετανιώσαμε για αυτά που είπαμε, και για εκείνα που δεν είπαμε ποτέ. Για τη σύγκρουση ανάμεσα στο να αντέχεις και στο να θες να φύγεις. Για τη στιγμή που δεν είπες «σε αγαπώ», ενώ το ένιωθες. Για τον κόμπο στο λαιμό όταν δεν βρίσκεις τις λέξεις.

Το «Σκέψη Έξω» είναι μια αυτοβιογραφική χορογραφία που αντλεί έμπνευση από την ανάγκη μας να εκφράσουμε τα αληθινά μας συναισθήματα και σκέψεις. Μέσα από την κίνηση, αποτυπώνεται η πάλη με τις εσωτερικές συγκρούσεις, η αναζήτηση της σύνδεσης και η ανθρώπινη αντοχή απέναντι στην ανάγκη για αποδοχή και κατανόηση. Το έργο φωτίζει τις στιγμές όπου οι λέξεις γίνονται αιχμηρές και αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια, αλλά και την εξάντληση που γεννιέται από τις ατελείωτες συγκρούσεις, αναδεικνύοντας την απλότητα και τη δύναμη του να πεις «σε αγαπώ» και «νοιάζομαι».

Μέσα από έναν δυναμικό χορογραφικό λόγο, το «Σκέψη Έξω» εξερευνά τις ανείπωτες επιθυμίες, τις μεταμέλειες και τις εσωτερικές μας αλήθειες. Προσκαλεί το κοινό να βιώσει την ένταση, την τρυφερότητα και την τελική λύτρωση που αναδύονται από το σώμα στη σκηνή. Όλοι κουβαλάμε μνήμες, εικόνες και σκέψεις που ζητούν χώρο για να εκφραστούν — και σε αυτή την παράσταση, γίνονται κίνηση, ρυθμός και ζωή.

Η σκέψη βγαίνει από το σώμα. Και το σώμα λέει την αλήθεια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Έλενα Παπαδοπούλου

Χορεύτριες: Μάρθα Βούλγαρη, Χρυσαυγή Γιαννακάκου, Εριφύλη Δαφέρμου, Διονυσία Μπάστα, Έλενα Παπαδοπούλου

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Κρίγκου

Παραγωγή: Galleria Pe.Mu.Vi.Arts



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Χώρος: Θέατρο Καλλιρόης — Μπενάκη 10, Αθήνα 117 43

Ημερομηνίες: Σάββατο 16 Μαΐου & Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 19:00

Διάρκεια: 55 λεπτά

Εισιτήρια: Πλήρες 15€ | Φοιτητικό / Μειωμένο 12€

Προπώληση: TicketServices.gr

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ — ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι χορεύτρια, καθηγήτρια κλασικού χορού και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Pilates. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Μοριάνοβα-Τράστα, εξειδικεύτηκε στο Power Pilates NY και συνέχισε την εκπαίδευσή της στο κλασικό μπαλέτο για ένα έτος στο Παρίσι.

Χορεύει επαγγελματικά από το 2000 και έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό χορού της Βάρνας και έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή (Ηρώδειο, ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας), τη Lambros Lambrou Dance Company (Κύπρος, Σερβία), τη Noone Svallholm Dance Company (Δανία, Βηρυτός), την Ossana Dance Company και το Σύνολο Χορού Corporis Miracula. Υπήρξε μόνιμο μέλος της ομάδας «Αέναον Χοροθέατρο» του Daniel Lommel για 9 χρόνια.

