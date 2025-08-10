Σοφία Σεϊρλή: Ποια ήταν η σπουδαία ηθοποιός και σεναριογράφος

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή, σκορπώντας τη θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα, καθώς πνίγηκε σήμερα στους Φούρνους Κορσεών.

Η Σοφία Σεϊρλή είχε διανύσει μία σπουδαία πορεία στο ελληνικό θέατρο τόσο ως ηθοποιός, όσο και ως σεναριογράφος, ενώ είχε κάνει «περάσματα» από την τηλεόραση, με μία από τις πιο πρόσφατες να είναι στο «Μαύρο Ρόδο» του Mega, όπου υποδύθηκε τη Μοναχή Αυξεντία.

Η Σοφία Σεϊρλή, μεταξύ άλλων, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947 και ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου (1975), ενώ συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους.

Σε κλασικό, σύγχρονο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, η Σοφία Σεϊρλή έχει παίξει: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α, ενώ είχε συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.

Παράλληλα, επαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη. Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη.

Σοφία Σεϊρλή: Τα περάσματά της από την τηλεόραση

Όπως ειπώθηκε, έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους).

Η Σοφία Σεϊρλή, επίσης, έγραφε αρκετά σενάρια για την τηλεόραση, ενώ είχε διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.

«Οι απώλειες της ζωής μου με πετύχαιναν πάντα μέσα στη θεατρική διαδικασία, λες και μου το φυλούσε η μοίρα. Η μητέρα μου πέθανε ξημερώματα Κυριακής και εγώ τότε έπαιζα σε μία τρελή κωμωδία με την Καρέζη και τον Καζάκο και μάλιστα έπαιξα διπλή παράσταση. Η Καρέζη και ο Καζάκος εκείνη τη μέρα, μου έδιναν ένα ποτήρι νερό όταν μπαινόβγαινα στην κουΐντα. Η αδελφή μου πέθανε μεσημέρι και εγώ σε λίγες ώρες είχα γενική δοκιμή στο «Ριχάρδο» στο εθνικό θέατρο σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά» είχε πει σε προηγούμενη συνέντευξη για τους ανθρώπους που είχε «χάσει».

Όσον αφορά το Μαύρο Ρόδο, είχε πει: «Έκανα για πρώτη φορά την καθολική μοναχή σε αμερικάνικη ταινία, στη Μονεμβασιά, το 1980 και 32 χρόνια μετά κάνω την Αυξεντία στο "Μαύρο Ρόδο". Η Αυξεντία θα ολοκληρώσει το θέμα της ταφής του πατέρα του Σαράντου, ενώ η παλιά Ηγουμένη, όταν πέθανε της πρότεινε να πάρει τη θέση της άλλα αρνήθηκε. Η Αυξεντία αρνήθηκε να γίνει Ηγουμένη, γιατί τη βασάνιζε το θέμα της ταφής, δεν αισθανόταν καθαρή για να αναλάβει αυτό τον ρόλο. Όταν αρνήθηκε η Αυξεντία, ήταν παρούσα και η Κασσιανή (Μυρτώ Αλικάκη), της προτάθηκε, αλλά δεν ξέρω να απαντήσω, γιατί έγινε τελικά Ηγουμένη η Φιλαρέτη» είπε αρχικά η Σοφία Σεϊρλή.

«Όταν η Αυξεντία μάθει ότι ο Πέτρος διεκδικεί την Ελισάβετ, θα την προστατεύσει, την κατανοεί, παρόλο που εκείνη προφανώς δεν θα έχει φιληθεί ποτέ στη ζωή της» συμπλήρωσε.

Η Σοφία Σεϊρλή, μίλησε και για την προσωπική της ζωή τονίζοντας: «Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άλλα ήρθα παιδάκι, 4-5 ετών στην Ελλάδα. Θυμάμαι τις βόλτες που με πήγαιναν με το καρότσι στην παραλιακή». Και πρόσθεσε: «Τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και όλη μου η ζωή είναι το θέατρο, αλλά έκανα υπέροχα ταξίδια».

Όσον αφορά στη δημιουργία οικογένειας: «Πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, αλλά δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές ή να είστε μαζί στο σπίτι».