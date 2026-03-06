Stillborn: Μια σωματική solo performance για το αίσθημα του κενού στον Steehos Space

Με αφορμή τη φράση “l’appel du vide"- την εσωτερική έλξη προς το κενό- και με τίτλο Stillborn- που σημαίνει Θνησιγενής- ο δημιουργός Ευθύμης Χρήστου επανέρχεται με τη νέα του σκηνική έρευνα, που παρουσιάζεται από 20 Μαρτίου 2026, για 3 Παρασκευές, στον Steehos Space.

Συναντά τρεις σημαντικές χορογράφους, μια σε κάθε στάδιο της έρευνας, και μαζί με άλλους καταξιωμένους συνεργάτες συνθέτουν μια ωδή στην επιθυμία και την ανάγκη για ζωή.

Καταφέρνουμε να αντισταθούμε στη φυσική έλξη προς το κενό; Τι είναι αυτό που μας κρατάει εκεί με τόση οικειότητα; Τι μας κάνει να νιώθουμε κάθε προσπάθεια για επαναφορά ως μια θνησιγενή δοκιμασία; Τι είναι αυτό που τελικά θα μας τραβήξει από τα έγκατα του εαυτού μας; Ποια είναι τελικά η φυσική μας ροπή; Προς τα μέσα ή προς τα έξω;

Φωτογραφίες promo: Ιωάννα Ένεζλη

Η σωματική performance «Stillborn» κινείται στα όρια του χορού, της εικόνας και της σκηνικής ποιητικής δράσης. Η παράσταση δεν ακολουθεί γραμμική αφήγηση. Συνθέτει μια σειρά από σωματικές εικόνες και σκηνικές καταστάσεις που αποτυπώνουν την εμπειρία της ψυχικής κατάρρευσης, της εσωτερικής πάλης, της απώλειας νοήματος, του υπαρξιακού κενού όπου κανείς συχνά βυθίζεται. Το σώμα γίνεται φορέας μνήμης, τραύματος και αντίστασης.

Η παράσταση Stillborn είναι μια κατάδυση στον εσωτερικό εαυτό, μια προσπάθεια ανάδυσης προς το φως.

Από 20 Μαρτίου για 3 Παρασκευές ως 3 Απριλίου 2026 στις 21:00 στον Steehos Space

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία - Ερμηνεία: Ευθύμης Χρήστου

Χορογράφοι (με χορογραφική σειρά) : Ανθή Θεοφιλίδη, Φαίδρα Σούτου, Αναστασία Μπρουζιώτη

Πρωτότυπη Μουσική: Θεόφιλος Πουζμπούρης

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Βασίλης Ψυλλάς, Μάρω Πέτλη

Εξωτερικός συνεργάτης: Χρήστος Καπενής

Συμμετέχουν επί σκηνής: Βασίλης Ψυλλάς και άλλοι

Οργάνωση παραγωγής: Μιράντα Ζησιμοπούλου

Επικοινωνία: Κατερίνα Αποστολοπούλου

Παραγωγή: Steehos Art

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 40’

Steehos Space (Διπύλου 7, Αθήνα)