Stillborn: Μια σωματική solo performance για το αίσθημα του κενού στον Steehos Space

Με αφορμή τη φράση “l’appel du vide"- την εσωτερική έλξη προς το κενό- και με τίτλο Stillborn- που σημαίνει Θνησιγενής- ο δημιουργός Ευθύμης Χρήστου επανέρχεται με τη νέα του σκηνική έρευνα, που παρουσιάζεται από 20 Μαρτίου 2026, για 3 Παρασκευές, στον Steehos Space.
Συναντά τρεις σημαντικές χορογράφους, μια σε κάθε στάδιο της έρευνας, και μαζί με άλλους καταξιωμένους συνεργάτες συνθέτουν μια ωδή στην επιθυμία και την ανάγκη για ζωή.
Καταφέρνουμε να αντισταθούμε στη φυσική έλξη προς το κενό; Τι είναι αυτό που μας κρατάει εκεί με τόση οικειότητα; Τι μας κάνει να νιώθουμε κάθε προσπάθεια για επαναφορά ως μια θνησιγενή δοκιμασία; Τι είναι αυτό που τελικά θα μας τραβήξει από τα έγκατα του εαυτού μας; Ποια είναι τελικά η φυσική μας ροπή; Προς τα μέσα ή προς τα έξω;
Η σωματική performance «Stillborn» κινείται στα όρια του χορού, της εικόνας και της σκηνικής ποιητικής δράσης. Η παράσταση δεν ακολουθεί γραμμική αφήγηση. Συνθέτει μια σειρά από σωματικές εικόνες και σκηνικές καταστάσεις που αποτυπώνουν την εμπειρία της ψυχικής κατάρρευσης, της εσωτερικής πάλης, της απώλειας νοήματος, του υπαρξιακού κενού όπου κανείς συχνά βυθίζεται. Το σώμα γίνεται φορέας μνήμης, τραύματος και αντίστασης.
Η παράσταση Stillborn είναι μια κατάδυση στον εσωτερικό εαυτό, μια προσπάθεια ανάδυσης προς το φως.
Από 20 Μαρτίου για 3 Παρασκευές ως 3 Απριλίου 2026 στις 21:00 στον Steehos Space
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σύλληψη – Σκηνοθεσία - Ερμηνεία: Ευθύμης Χρήστου
Χορογράφοι (με χορογραφική σειρά) : Ανθή Θεοφιλίδη, Φαίδρα Σούτου, Αναστασία Μπρουζιώτη
Πρωτότυπη Μουσική: Θεόφιλος Πουζμπούρης
Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Βασίλης Ψυλλάς, Μάρω Πέτλη
Εξωτερικός συνεργάτης: Χρήστος Καπενής
Συμμετέχουν επί σκηνής: Βασίλης Ψυλλάς και άλλοι
Φωτογραφίες promo: Ιωάννα Ένεζλη
Οργάνωση παραγωγής: Μιράντα Ζησιμοπούλου
Επικοινωνία: Κατερίνα Αποστολοπούλου
Παραγωγή: Steehos Art
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διάρκεια: 40’
Steehos Space (Διπύλου 7, Αθήνα)
- Νέα παρέμβαση Σάντσεθ: «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο - Τεράστιο λάθος αυτός ο πόλεμος»
- Όταν ο Μεσι κλώτσησε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια
- Ξέσπασμα Λιάγκα για Λαζόπουλο: «Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κάνω αγωγή – Aυτοί οι άνθρωποι μόνο με χρήμα καταλαβαίνουν»
- Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.