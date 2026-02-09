Στο Cleansed, η αγάπη και η βία συνυπάρχουν επί σκηνής - Είδαμε την παράσταση που έχει γίνει sold out και τον Φεβρουάριο

Τα φώτα στην σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης ανάβουν και ένα μακρόσυρτο και παθιασμένο χειροκρότημα ακολουθεί. Μόλις έχει τελειώσει η παράσταση Cleansed και οι ηθοποιοί, έχοντας δώσει ψυχί τε και σώμα τι, υποκλίνονται.

Αν και χειροκροτώ, νιώθω μουδιασμένη. Μόλις αποχωρούν από τη σκηνή οι ηθοποιοί, κοιτάξω δεξιά και αριστερά και παρατηρώ πως όλοι είναι στην ίδια κατάσταση με εμένα. Δεν μιλούν, ούτε σηκώνονται γρήγορα από τη θέση τους.

