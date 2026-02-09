Μενού

Στο Cleansed, η αγάπη και η βία συνυπάρχουν επί σκηνής - Είδαμε την παράσταση που έχει γίνει sold out και τον Φεβρουάριο

Πολλές φορές, το hype μιας παράστασης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλή. Στο Cleansed αυτό δεν ισχύει

Αίθουσα θεάτρου
Αίθουσα θεάτρου | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τα φώτα στην σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης ανάβουν και ένα μακρόσυρτο και παθιασμένο χειροκρότημα ακολουθεί. Μόλις έχει τελειώσει η παράσταση Cleansed και οι ηθοποιοί, έχοντας δώσει ψυχί τε και σώμα τι, υποκλίνονται.

Αν και χειροκροτώ, νιώθω μουδιασμένη. Μόλις αποχωρούν από τη σκηνή οι ηθοποιοί, κοιτάξω δεξιά και αριστερά και παρατηρώ πως όλοι είναι στην ίδια κατάσταση με εμένα. Δεν μιλούν, ούτε σηκώνονται γρήγορα από τη θέση τους.

