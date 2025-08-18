Τάκης Βαμβακίδης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή ο ηθοποιός

Στις 14 Αυγούστου ο γνωστός ηθοποιός, Τάκης Βαμβακίδης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και είχε συμπτώματα έντονου βήχα και δυσκολία στην αναπνοή, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ontime.

Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με οξεία πνευμονική εμβολή και οι γιατροί του νοσοκομείου του χορήγησαν άμεσα βαριά φαρμακευτική αγωγή, ενώ έδωσαν εντολή για πλήρη ακινησία και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασής του.

Από πλευράς του ο Τάκης Βαμβακίδης εξέφρασε την έντονη λύπη του για την αναγκαστική ακύρωση του μεγάλου οδοιπορικού στον Πόντο που είχε προγραμματίσει από σήμερα 18 μέχρι τις 27 Αυγούστου και θα περιλάμβανε αφηγήσεις, κείμενα και Ποντιακή μουσική, με κορύφωση την επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά.

Μιλώντας στην Ontime, ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης ζήτησε συγγνώμη από το κοινό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγχωρέστε με, αδέλφια. Η Παναϊα με σκέπασε».