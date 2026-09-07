Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος: Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου σκηνοθετεί το ριζοσπαστικό αριστούργημα του Άλντους Χάξλεϊ

Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» (Brave New World) του Άλντους Χάξλεϊ,ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα,μεταφέρεται στη σκηνή του Θέατρου ΔΙΠΥΛΟΝ τη σεζόν 2026-2027σε σκηνοθεσίατης Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Γραμμένο το 1932, το βιβλίο που επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο ντιλαμβανόμαστε τη σχέση εξουσίας και ανθρώπινης ελευθερίας, εξακολουθεί να συνομιλεί ανησυχητικά με το παρόν, φωτίζοντας έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, ηκατανάλωση και η καταναγκαστική ευτυχία λειτουργούν ως μηχανισμοί ελέγχου.

Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου, μια πολύ δυναμική δημιουργός της νέας γενιάς με σύγχρονη πολιτική ματιά, έντονο αισθητικό αποτύπωμα και τη δική της σκηνική ταυτότητα, επιχειρεί -με πρωταγωνιστές τους Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριο Κρητικόπουλο, Τάσο Λέκκα, Καλλιρρόη Μυριαγκού και Βασίλη Μηλιώνη-μια σύγχρονη θεατρική συνομιλία με τον προφητικό λόγο του Χάξλεϊ μεταφέροντας στη σκηνή όχι μόνο το δυστοπικό σύμπαν του έργου, αλλά και τα ερωτήματα που αυτό εξακολουθεί να γεννά:

Πόσο εύκολα αποδεχόμαστε μηχανισμούς ελέγχου στη ζωή μας; Υπάρχει άραγε ελπίδα να ξυπνήσουμε κάποτε ελεύθεροι από τον εφιάλτη μιας πιβεβλημένης ευτυχίας; Και μπορούν οι ξεχασμένες τελετουργίες του παρελθόντος να λειτουργήσουν ως μνήμη και αντίσταση σε έναν κόσμο απόλυτης κανονικότητας.

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή





Η υπόθεση του έργου

Το έργο παρουσιάζει μια κοινωνία απόλυτης σταθερότητας, όπου η τεχνολογία, η επιστήμη και η οργάνωση της ζωής έχουν εξαλείψει τον πόνο, την αμφιβολία και κάθε μορφή υπαρξιακής σύγκρουσης. Οι άνθρωποι ανήκουν σε προκαθορισμένες τάξεις, μεγαλώνουν με την αρχή ότι «όλοι ανήκουν σε όλους» και εκπαιδεύονται να αποφεύγουν κάθε μορφή ουσιαστικού συναισθηματικού δεσμού.

Ο έρωτας, όπως τον γνωρίζουμε, δεν έχει θέση σε έναν κόσμο που φοβάται τη βαθιά σύνδεση καιπροωθεί τη διαρκή, επιφανειακή απόλαυση. Οι πολίτες εξουσιάζονται μέσα από την καταναγκαστική ευτυχία, την κατανάλωση, τη διασκέδαση και ένα φάρμακο που εξαφανίζει κάθε ίχνος δυσφορίας. Όταν όμως κάποιοι αρχίζουν να αμφισβητούν αυτότο σύστημα, αποκαλύπτεται το πραγματικό τίμημα της «τελειότητας»: η απώλεια της ελευθερίας, της αλήθειας και της ανθρώπινης ευαλωτότητας.Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο έλεγχος της τεχνολογίας πάνω στον άνθρωπο και τι σημαίνει τελικά να είσαι πραγματικά ελεύθερος;

Το σύμπαν του Aldous Huxley

Το σκοτεινό φουτουριστικό σύμπαν του Aldous Huxley διαμόρφωσε ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών, συνδέοντας τη λογοτεχνία της δυστοπίας με τη rock μουσική,την pop κουλτούρα και τη σύγχρονη οπτικοακουστική αφήγηση. Από το τραγούδι Brave New World των Iron Maiden και το ομώνυμο άλμπουμ των Styx μέχρι τιςτηλεοπτικές μεταφορές του έργου από το BBC και τη σύγχρονη τηλεοπτική σειρά του Peacock, ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» εξακολουθεί να διαπερνά τη σύγχρονη κουλτούρα και να επηρεάζει τη μουσική, τον κινηματογράφο και τη συλλογικό φαντασιακό γύρω από το μέλλον. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη τουκυκλοφορία, το έργο επιστρέφει διαρκώς στο παρόν, σαν μια πολιτισμική προφητείαγια έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η επιθυμία και η ελευθερία βρίσκονται σε διαρκή διαπραγμάτευση.

Σε έναν κόσμο εθισμένο στην ταχύτητα, την κατανάλωση και τη διαρκήανάγκη για ευτυχία, η κοινωνία του “Θαυμαστού Καινούριου Κόσμου” μαςμοιάζει τρομακτικά οικεία.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

ΘεατρικήΔιασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλοy

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Μουσική: Jeph Vagner

Κίνηση: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Φώτα: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Χαριτοπούλου

Επικοινωνία – Media Relations:Μαρία Τσολάκη

Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Διεύθυνση Παραγωγής:Κατερίνα Καμαρινοπούλου

Διοίκηση - Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία

Διαχείριση παραγωγών - Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Συμπαραγωγή:Τεχνηχώρος &The Young Quill

INFO

Θέατρο Δίπυλον Σαμουήλ Καλογήρου 2, Θησείο

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00 Κυριακή στις 20:00

Τιμές Εισιτηρίων:18 & 20 ευρώ

Προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/thaumastos-kainourios-kosmos-tou-aldous-huxle/