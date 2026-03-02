Τι κοινό έχει ο ηθοποιός Θωμάς Παλιούρας με τον ράπερ Ice T

Η ζωή στήνει παγίδες, έλεγε κάποτε ο Αργύρης Μπακιρτζής στην ταινία «Ας Περιμένουν Παγίδες», ακόμα και σατανικές συμπτώσεις, θα λέγαμε εμείς. Στο σύμπαν της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, ο ηθοποιός Θωμάς Παλιούρας, αυτός που ίσως θυμάστε μεταξύ των χιλιάδων πραγμάτων που έχει κάνει, από την επική του συμμετοχή στη σειρά «Εγκλήματα», όταν έκανε τον αμετανόητα «αγνό» πελάτη της Μαρίας Καβογιάννη (εγκληματικό ότι αυτή η σκηνή δεν υπάρχει πια στο YouTube), μοιράζεται μια τέτοια σύμπτωση με τον ράπερ και ηθοποιό Ice T (αληθινό όνομα: Τρέισι Λόρεν Μάροου).

Ποια είναι η σύμπτωση;

Πολυ θα θέλαμε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν ο συμπαθής Έλληνας ηθοποιός να έχει κάνει ντουέτο με τον Ice T σε κάποιο κομμάτι της θρυλικής ραπ-μεταλ μπάντας του, των BodyCount. Όμως αυτό που τους ενώνει είναι κάπως διαφορετικό. Ο Ice T είναι πλέον ο ηθοποιός με την μακροβιότερη, συνεχή παρουσία σε έργο μυθοπλασίας (τηλεόραση) στην Αμερική. Παίζει στη σειρά "Law And Order SVU" από το 2000 ως και σήμερα. Σε περισσότερα από 400 επεισόδια, ο Ice T έχει βοηθήσει την επιθεωρητή Ολίβια Μπένσον (Μαρίσκα Χάργκιτεϊ) να λύσει τους γρίφους των πιο ειδεχθών εγκλημάτων.

Ο Θωμάς Παλιούρας από την άλλη, κατέχει το ίδιο ρεκόρ (καταγεγραμένο στο Βιβλίο του Ρεκόρ Γκίνες), αυτό της μακροβιότερης συνεχούς παρουσίας σε έργο μυθοπλασίας (θέατρο), στην Ελλάδα. Έπαιξε σε 11 σεζόν της θρυλικής παράστασης «Σεσουάρ Για Δολοφόνους»! Ως προς τους Έλληνες ηθοποιούς που πλησίασαν το αντίστοιχο ρεκόρ του Ice T στην τηλεόραση, εδώ έχουμε ονόματα - ιερά τέρατα, όπως τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό (RIP) που έχουν καταγράψει πέντε δεκαετίες (μη συνεχούς) παρουσίας στην μικρή οθόνη. Τα σέβη μας στον κύριο Παλιούρα.

(βρήκαμε ένα πρόγραμμα από την 4η χρονιά που ανέβηκε η παράσταση. Ας θυμηθούμε τη διανομή εκείνης της χρονιάς: Δήμος Μυλωνάς, Θωμάς Παλιούρας, Χρήστος Σημαρδάνης (RIP), Τόνι Άντονι (RIP), Άβα Γαλανοπούλου, Τζόυς Ευείδη).

Πρόγραμμα παράστασης - Σεσουάρ για Δολοφόνους.