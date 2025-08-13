Το ΥΠΠΟ ανακοίνωσε επιχορηγήσεις ύψους 2.000.000 ευρώ για θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ και περιοδείες

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από πρόσκληση, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων θεάτρου, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Συγχρόνου Πολιτισμού 2025» υποστηρίζει έμπρακτα το Σύγχρονο Πολιτισμό σε όλη τη χώρα, στην κατεύθυνση ενίσχυσης και ανάδειξης αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη: «Πάγια πολιτική μας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι να στηρίζουμε ουσιαστικά το θέατρο και να βρισκόμαστε δίπλα στους δημιουργούς του. Αυτό πράττουμε, μέσα από το πρόγραμμα ‘’Δημιουργική Ελλάδα’’, με επιχορηγήσεις ύψους 2.000.000 ευρώ σε επαγγελματικά σχήματα θεάτρου, για να υλοποιήσουν παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις. Μέσω του Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού κατατίθενται οι υποψηφιότητες, ενώ ανεξάρτητη γνωμοδοτική επιτροπή ειδικών και εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και προτείνει τα σχήματα και το ποσόν της επιχορήγησης».

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, αποτελούμενη από τους:

Ιωάννη Παπαδάκη - Μετζικώφ (Ζωγράφο - Σκηνογράφο - Ενδυματολόγο) Πρόεδρο

Γαβριέλλα-Πηνελόπη Τριανταφύλλη (Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) Αντιπρόεδρο

Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη (Δόκτωρα Θεατρολογίας / Προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ) μέλος

Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα (Θεατρολόγο - Μεταφρασεολόγο - Κριτικό) μέλος

Ιωάννη Μαργαρίτη (Σκηνοθέτη) μέλος

Ανδρέα Σκούρτη (Αρχιτέκτονα, Σκηνογράφο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του Τμήματος Σκηνογραφίας στην Royal Central School of Speech and Drama - University of London) μέλος και

Πηνελόπη (Πέγκυ) Σταθακοπούλου (Ηθοποιό) μέλος

Eξέτασε τα συνολικά 249 αιτήματα, τα οποία κατετέθησαν εμπρόθεσμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Από το σύνολο αυτών, θετική εισήγηση για επιχορήγηση - με γνώμονα, όχι την κάλυψη του συνολικού κόστους παραγωγής τους αλλά τη μερική τους στήριξη, με προτεραιότητα τη διασφάλιση των συμμετεχόντων σε αυτές καλλιτεχνών- πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις, έλαβαν τα 113, από τα οποία τα 57 έλαβαν και αιγίδα.