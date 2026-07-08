Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης: Ο Έλληνας εικαστικός που κέρδισε το βραβείο Frieze στο Λονδίνο

Ένας Έλληνας κέρδισε τα Βραβεία Frieze London 2026., τα οποία επικεντρώνονται στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης.

Ο λόγος για τον Θεόδωρο Τριανταφφυλίδη, γνωστός και ως Teo Τριανταφυλλίδης, ο οποίος σπούδασε αρχιτεκτονική, είναι γνωστός για την πρακτική του που συνδυάζει την performance και την εγκατάσταση με τα παιχνίδια και την τεχνολογία VR.

Το έργο του Feral Metaverse (Spider), 2026, μια τερατώδης αράχνη με την οποία μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι επισκέπτες, θα υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στη φετινή Frieze London, που θα πραγματοποιηθεί στο Regent’s Park από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου παράλληλα με το Frieze Masters.

Συγκεκριμένα, ο Τριανταφυλλίδης δημιούργησε το γλυπτό του που μοιάζει με αραχνοειδές έντομο ως ένα είδος παιχνιδιού για πολλούς παίκτες, προσφέροντας στους χρήστες την ευκαιρία να «ξεκλειδώσουν διαφορετικούς δυστοπικούς κόσμους χωρίς παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας». Οι επισκέπτες, οι οποίοι καλούνται να «αγκαλιάσουν το άγριο ζώο», μπορούν να σκαρφαλώσουν και να κρεμαστούν από το έργο.

