Αλέξανδρος Ισιγώνης ο Έλληνας που δημιούργησε το Mini Cooper σε μια... χαρτοπετσέτα

Ο Αλέξανδρος Ισιγώνης ήταν ο τυπικός σχεδιαστής αυτοκινήτων. Μπορεί και όχι... Ήταν ένας τύπος που θεωρούσε τα σχέδια, τα χαρτιά και τα μολύβια υπερβολική πολυτέλεια. Ο θρύλος λέει πως το πρώτο Mini γεννήθηκε σε μια χαρτοπετσέτα, μεταξύ μιας γουλιάς καφέ, ενός τσιγάρου και μιας γκρίνιας για το πόσο ακριβή είχε γίνει η βενζίνη μετά την κρίση του Σουέζ.

Ο Ισιγώνης είχε μια εμμονή: «Οι οδηγοί χρειάζονται αυτοκίνητο μικρό απ’ έξω, μεγάλο από μέσα». Πώς θα το έκανε αυτό; Είχε βρει τον τρόπο να βάλει τον κινητήρα εγκάρσια και να σπρώξει τους τροχούς στις άκρες.

Έτσι, σε μια εποχή που όλοι οδηγούσαν τετράτροχα… θηρία που έμοιαζαν με δίφυλλες ντουλάπες πάνω σε ρόδες, εκείνος παρουσίασε ένα μικροσκοπικό κουτί που χωρούσε τέσσερις ενηλίκους.

Το Mini δεν ήταν απλά αυτοκίνητο. Ήταν το «εισιτήριο» της εργατικής τάξης στη διασκέδαση. Το λάτρεψαν οι Beatles, το τίμησαν οι οδηγοί ράλι, και το αποθέωσαν όσοι μπορούσαν επιτέλους να παρκάρουν χωρίς να κάνουν… 47 ελιγμούς.

Όταν ο John Cooper είδε το μικροσκοπικό θαύμα, είπε: «Αυτό, αν το φτιάξουμε λίγο πιο τσαμπουκαλεμένο, θα κερδίζει αγώνες». Και το Mini Cooper όντως κέρδισε. Ήταν το αυτοκίνητο που έδειχνε στους σνομπ οδηγούς με τις Jaguar πως το μέγεθος δε μετράει πάντα.

Ο Ισιγώνης έμεινε στην ιστορία σαν ο «πατέρας» του Mini, ο άνθρωπος που έβαλε τη Βρετανία σε τέσσερις μικροσκοπικούς τροχούς.

«Το κοινό δεν ξέρει τι θέλει. Είναι δική μου δουλειά να τους το πω». Με αυτήν τη φράση συνοψίζεται η φιλοσοφία του: ο σχεδιαστής δεν ακολουθεί την αγορά, αλλά την καθοδηγεί. Το Mini δε γεννήθηκε από έρευνες αγοράς. Γεννήθηκε από μία οικονομική κρίση και από την εμμονή ενός ανθρώπου να προσφέρει το ιδανικό μικρό, φθηνό αυτοκίνητο.

Και να φανταστεί κανείς πως όλα ξεκίνησαν από μια χαρτοπετσέτα. Αποδεικνύοντας πως μερικές φορές, οι μεγαλύτερες ιδέες χωράνε σε κάτι που, κανονικά, προορίζεται για να σκουπίζεις τα δάχτυλά σου από τη σάλτα!

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Ισιγώνης

Ο Αλέξανδρος Άρνολντ Ισιγώνης, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας στις 18 Νοεμβρίου 1906.Το 1922 αποτέλεσε καμπή για τη ζωή του νεαρού Αλέξανδρου. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και στη συνέχεια ήλθε η Μικρασιατική Καταστροφή.

Για καλή του τύχη, τον παρέλαβε ένα αγγλικό πολεμικό και δια μέσω Μάλτας βρέθηκε το 1923 με τη μητέρα του στο Λονδίνο, εκμεταλλευόμενος τη βρετανική υπηκοότητα του πατέρα του.

Ξεκίνησε σπουδές μηχανικού στο Πολυτεχνείο του Μπάτερσι, αν και επιθυμούσε να σπουδάσει Καλές Τέχνες. Αντιμετώπισε πρόβλημα με τα μαθηματικά, καθώς απέτυχε τρεις φορές στις εξετάσεις, αλλά αρίστευσε στο σχέδιο.

Λίγα χρόνια μετά το τέλος των σπουδών του έπιασε δουλειά στη Morris Motor Company στο τμήμα των αναρτήσεων. Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η εταιρεία του αναλαμβάνει διάφορα συμβόλαια για τον Βρετανικό Στρατό και ο Ισιγώνης παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή ενός ελαφρού αναγνωριστικού οχήματος, αποφεύγοντας τη στράτευση και τον πόλεμο.

Το 1959 δημιουργεί το Mini Cooper και η τρομακτική του επιτυχία γιγαντώνει τη φήμη του Ισιγώνη ο οποίος δυο χρόνια αργότερα χρίζεται τεχνικός διευθυντής της BMC!

Ο «Έλληνας Θεός», όπως ήταν το παρατσούκλι του, χρίστηκε σερ από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1969 και δύο χρόνια αργότερα συνταξιοδοτήθηκε. Έφυγε από τη ζωή, μία ημέρα σαν σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου 1988.

H ιστορία ενός θρυλικού αυτοκινήτου

Η παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση του 1956 σχεδόν γονάτισε τη βρετανική οικονομία η οποία περνούσε τη χειρότερη περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποτελούσε εξαίρεση σε εκείνες τις δύσκολες ημέρες. Η μοναδική λύση θα ήταν ένα μικρό και οικονομικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, όλα ξεκίνησαν στο κυλικείο της British Motor Corporation (BMC). Εκεί βρισκόταν ο ελληνικής καταγωγής Αλέξανδρος Ισιγώνης ο οποίος με αυτές τις σκέψεις, πήρε μια χαρτοπετσέτα και σχεδίασε πάνω σε αυτή ένα μικροσκοπικό όχημα με μεγάλους εσωτερικούς χώρους και μικρές εξωτερικές διαστάσεις, με αρχικά τέσσερις θέσεις επιβατών, χαμηλή κατανάλωση βενζίνης και χαμηλή τιμή αγοράς.

Το μήκος του ήταν μόλις 3,05 μέτρα και λιανική τιμή του ήταν 496 λίρες! Ένα αυτοκίνητο σπαρτιάτικης λογικής, χωρίς ραδιόφωνο και αξεσουάρ, καθότι ο δημιουργός του πίστευε ότι αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

Ο νεαρός εργαζόμενος της εταιρείας κατάφερε και έπεισε τους υπεύθυνους να επενδύσουν στο... Mini όραμα του και κάπως έτσι στις 26 Αυγούστου 1959, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό.

Παρότι ο Ισιγώνης σχεδίασε το Mini έχοντας στο μυαλό του μια οικονομική λύση για τη μέση βρετανική οικογένεια, ήρθε ο θρύλος των αγώνων ταχύτητας, John Cooper, να δώσει μια νέα διάσταση.

Είπε στον Ισιγώνη πως αυτό το αυτοκίνητο θα μπορούσε να κατακτήσει και τις πίστες! Τελικά, τα πρώτα Mini Cooper, αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο αντρών, βγήκαν στην παραγωγή το 1961.

Τρία χρόνια αργότερα, ένα κατακόκκινο Tartan Cooper S, με πολύ χαρακτηριστική λευκή οροφή, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις βγήκε νικητής στο Μόντε Κάρλο.

Το Mini Cooper είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία αλλά δεν είχε φτάσει ακόμα στην κορυφή του. Αυτό θα συνέβαινε το 1966 όταν ο μάνατζερ των Beatles έκανε δώρο σε όλα τα Σκαθάρια από ένα Cooper S.

Λίγο μετά ο ενθουσιασμένος George Harrison έκανε μία ειδική παραγγελία: Ζήτησε να βάψουν το αυτοκίνητό του με σχέδια που θα παρέπεμπαν στην Ινδία. Κάπως, έτσι, εκείνος και το ψυχεδελικό του αυτοκίνητο έκαναν την εμφάνισή τους στην ταινία Magical Mystery Tour. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ο ίδιος ο Ισιγώνης, πάντως, ξεκαθάριζε: «Δεν εφηύρα το Mini, το σχεδίασα». Δε διεκδικούσε τον μύθο του εφευρέτη, αλλά τη χαρά του δημιουργού που δίνει μορφή σε κάτι που έλειπε.

Ίσως γι’ αυτό χαμογελούσε ειρωνικά όταν κάποιος του μιλούσε για την «εξειδίκευση»: «Ειδικός είναι εκείνος που σου εξηγεί γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι». Για τον Ισιγώνη, η δημιουργία ξεπερνούσε τους περιορισμούς που έβλεπαν οι άλλοι.