«Εδώ είναι το Charlie Hebdo;»: Όταν ένοπλοι κουκουλοφόροι βύθισαν το γαλλικό περιοδικό στο αίμα

Το ημερολόγιο δείχνει 7 Ιανουαρίου 2015 και το ρολόι 11:30. Στον αριθμό 10 της οδού Νικολά Απέρ, στα γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, δύο ένοπλοι κουκουλοφόροι, τα αδέρφια Κουασί, ανοίγουν πυρ και εκτελούν εν ψυχρώ 12 ανθρώπους, εργαζομένους δημοσιογράφους, σκιτσογράφους και τεχνικό προσωπικό.

Αφορμή, η δημοσίευση σκίτσων του Μωάμεθ από το σατιρικό περιοδικό. Οι δράστες πραγματοποίησαν την επίθεση φωνάζοντας τη φράση «Αλλάχου Άκμπαρ», δηλαδή «ο Θεός είναι ο Ύψιστος».

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις που πέρασε η Γαλλία, το μακελειό στο περιοδικό Charlie Hebdo, ήταν η αρχή μιας σειράς αιματηρών επιθέσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με την εκατόμβη νεκρών στο θέατρο Μπατακλάν, 6 ημέρες αργότερα. Όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε βυθισμένος στον τρόμο.

Έξω από τα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo, στο Παρίσι. Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015. | AP Photos

Η πολύνεκρη επίθεση και το προφίλ των δραστών

Την επίθεση στο Charlie Hebdo οργάνωσαν και εκτέλεσαν τα αδέλφια Σαϊντ και Σερίφ Κουατσί. Σύμφωνα με το BBC, μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν τους ενόπλους να φωνάζουν «Πήραμε εκδίκηση για τον Προφήτη Μωάμεθ» και «Αλλάχου Άκμπαρ», ενώ παράλληλα φώναζαν τα ονόματα των δημοσιογράφων.

Στις 11:30 τοπική ώρα, ένα μαύρο Citroen C3 έφτασε με το αυτοκίνητο στο κτίριο του Charlie Hebdo στην οδό Νικολά Απέρ. Δύο ένοπλοι με μάσκες, ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με Kalashnikov, κατέβηκαν και πλησίασαν τα γραφεία. Εισέβαλαν στην οδό Νικολά Απέρ, αριθμό 6, πριν συνειδητοποιήσουν ότι είχαν λάθος διεύθυνση. Στη συνέχεια μετακινήθηκαν στον δρόμο, στον αριθμό 10, εκεί όπου βρίσκονται τα γραφεία της Charlie Hebdo στον δεύτερο όροφο.

Οι δυο άνδρες άνοιξαν πυρ, βυθίζοντας στο αίμα το Charlie Hebdo.

AP Photos

Από τα δημοσιογραφικά μέσα, γρήγορα έγινε γνωστό το παρελθόν των δραστών. Οι αδελφοί Σαΐντ και Σερίφ Κουασί «κατηχήθηκαν» πολιτικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στην καρδιά του Παρισιού. Ο μεγαλύτερος από αυτούς εκπαιδεύτηκε στον χειρισμό όπλων στην Υεμένη, ενώ ο μικρότερος προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε, να πάει στο Ιράκ για να πολεμήσει εναντίον των Αμερικανών. Οι δύο αδελφοί ήταν επίσης «εδώ και χρόνια» στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ που περιλαμβάνει ονόματα υπόπτων για τρομοκρατία.

Περίπου 15.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου 2015, για ενός λεπτού σιγή στη Λυών, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης στο Charlie Hebdo. | AP Photos

Το πρώτο εξώφυλλο μετά την τραγωδία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική και πράξη ακραίας βαρβαρότητας. Από την πλευρά του, το Ισλαμικό Κράτος χαρακτήρισε τους δύο τρομοκράτες, ήρωες.

Μετά την τρομοκρατική επίθεση, το περιοδικό Charlie Hebdo μετακόμισε σε μυστική τοποθεσία και κυκλοφόρησε με το σκίτσο του Μωάμεθ με ένα δάκρυ να τρέχει στο αριστερό του μάτι, κρατώντας μια πινακίδα που γράφει «Είμαι Charlie», όπως αυτές που κρατούσαν οι εκατομμύρια διαδηλωτές που συμμετείχαν σιωπηλά στις πορείες για τη μνήμη των θυμάτων.

Το σχέδιο υπέγραφε ο σκιτσογράφος Luz και συνοδευόταν από τον τίτλο: «Όλα συχωρεμένα». Η συμβολική «έκδοση των επιζώντων» του Charlie Hebdo στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης των αδελφών Κουασί τύπωσε 3 εκατομμύρια φύλλα έναντι των 60.000 που ήταν η κανονική της έκδοση.