«Εξαιρετικά σκληρός και σεξουαλικά σαδιστής»: Ο Αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ και η τυχαία σύλληψή του

Όταν στις 2 Ιανουαρίου, δύο αστυνομικοί στην ευρύτερη περιοχή του Γιόρκσαϊρ του αγγλικού βορρά, σταματούσαν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο, δεν μπορούσαν να φανταστούν αυτό που θα ακολουθούσε. Ο οδηγός βρισκόταν μαζί με μια ιερόδουλη και ο έλεγχος αποκάλυψε πως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ήταν πλαστός.

Ο οδηγός ακολούθησε τους αστυνομικούς στο τμήμα για περαιτέρω έλεγχο και ερωτήσεις. Σύντομα, η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε. Ήταν ο Πίτερ Σάτκλιφ, ο άνθρωπος που με τη δράση του είχε σκορπίσει τον θάνατο και είχε αποκτήσει το μακάβριο προσωνύμιο: «ο Αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ».

Τα παιδικά χρόνια, η κακοποίηση και η δουλειά στο νεκροταφείο

Είναι κοινός τόπος η διαπίστωση που αφορά τα παιδικά χρόνια όσων στη συνέχεια εκδηλώνουν τρομακτικά κακοποιητικές συμπεριφορές. Ο Σάτκλιφ δυστυχώς δεν ήταν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1946 σε μια φτωχή οικογένεια στην πόλη του Μπίνγκλεϊ στο Γιόρκσαϊρ. Και οι δύο του γονείς ήταν άνθρωποι πιστοί και θρησκευόμενοι. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον πατέρα του στην εκδήλωση μιας φοβερά κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Συχνά χτυπούσε τη σύζυγό του ενώ είχε σοβαρά προβλήματα με το αλκοόλ. Ο Σάτκλιφ είχε βιώσει από πρώτο χέρι αυτή την κακοποίηση. Ο πατέρας του τον έδερνε συχνά με τη ζώνη ενώ σε ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι.

Στην εφηβεία του, ήταν αρκετά μοναχικός ενώ είχε αναπτύξει τάσεις ηδονοβλεψίας. Ξεκίνησε να δουλεύει από 15 χρονών περίπου σε δουλειές του ποδαριού. Μια από αυτές ήταν στο νεκροταφείο όπου φρόντιζε τα σώματα των νεκρών για την ταφή.

Εκεί οι συνάδελφοί του παρατηρούσαν πως είχε ένα συχνά μακάβριο χιούμορ ενώ φαινόταν να απολαμβάνει τη δουλειά αυτή σε υπερβολικό βαθμό. Έκανε συχνά αρκετές υπερωρίες. Πριν καλά καλά φτάσει στην ηλικία των 20, είχε αναπτύξει μια περίεργη εμμονή με τη δουλειά των ιερόδουλων τις οποίες συχνά παρακολουθούσε στα κρυφά.

Ο γάμος, οι φόνοι και η αποκάλυψη

Στις 10 Αυγούστου του 1974 παντρεύτηκε την αγαπημένη του Σόνια. Δεν ήταν ένας γάμος χωρίς προβλήματα. Η Σόνια είχε αρκετές φορές εκρήξεις θυμού και γινόταν κακοποιητική προς τον σύζυγό της. Τον χτυπούσε και εκείνος της κρατούσε τα χέρια στο πάτωμα για να τη συγκρατήσει. Εντέλει, η ίδια διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια.

Η δολοφονική δράση του Σάτκλιφ ξεκίνησε το 1975. Τα θύματά του ήταν ανυποψίαστες γυναίκες οι περισσότερες από τις οποίες εργάζονταν ως ιερόδουλες στις περιοχές του Γιόρκσαϊρ. Τις πλησίαζε από πίσω, τις χτυπούσε με ένα σφυρί στο κεφάλι και συχνά τις κατακρεουργούσε με ένα κοφτερό κατσαβίδι. Έβγαζε όλη την οργή του πάνω στα θύματά του.

Ένα βαρύ πέπλο φόβου είχε καλύψει τον αγγλικό βορρά αφού ο Σάτκλιφ κυκλοφορούσε σχεδόν ανενόχλητος εξαιτίας της αδιαφορίας των αρχών. Μια εσωτερική έρευνα που βγήκε στη δημοσιότητα χρόνια μετά αποκάλυψε πως η τοπική αστυνομία δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή σε καταγγελίες που είχαν γίνει. Υπήρχαν σαφή στοιχεία για τον Σάτκλιφ αλλά η αστυνομία, αφού τα θύματα ήταν κυρίως ιερόδουλες, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Ήταν ένα κράμα αδιαφορίας και σεξισμού που κόστισε ανθρώπινες ζωές.

Όταν εκείνη την ημέρα ο Σάτκλιφ έπεσε τυχαία στα χέρια των αρχών, η αποκάλυψη για τη δράση του ήρθε σαν χιονοστιβάδα. Ο ίδιος ήταν αρκετά ευγενικός με εκείνους που τον εξέτασαν. Είχε συμπτώματα σχιζοφρένειας, έλεγε πως άκουγε τη φωνή του Θεού να τον καθοδηγεί ώστε να «καθαρίσει» τον τόπο από τις ανήθικες ιερόδουλες.

Φυλακίστηκε και πέθανε από επιπλοκές του διαβήτη το 2020 αλλά όσες γυναίκες επέζησαν από τη φρικτή δράση του κουβαλούν ακόμα τα εσωτερικά «τραύματα».