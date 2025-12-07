Η Ελληνίδα που σώθηκε από τον διαβόητο serial killer Τεντ Μπάντι

Ο Τεντ Μπάντι αποτελεί έναν από τους σκληρότερους δολοφόνους στην Ιστορία. O serial killer που καταδικάστηκε για τη δολοφονία δεκάδων γυναικών, ανάμεσά τους και μικρά κορίτσια, που εν τέλει το 1989 εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα.

Ο ίδιος ισχυριζόταν πως είναι αθώος, όμως τα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης μόνο σε κάτι τέτοιο δεν συντελούσαν. Ταυτοποιήθηκαν αποτυπώματα των δοντιών του σε πτώματα, ακούστηκαν ανατριχιαστικές ιστορίες για πολλά από τα θύματά του και για τον βασανιστικό τρόπο που πέθαναν. Ήρθαν στο φως οι ασέλγειες του και πάνω στα πτώματα καθώς πολλές φορές τα μακιγιάριζε και τα φωτογράφιζε.

Ακόμα και μέσα στη φυλακή -όπου υπήρξε η φημολογία πως βιάστηκε από συγκρατούμενούς του- ο μύθος του συντηρήθηκε και απέκτησε πολλές θαυμάστριες που βρίσκονταν στη δίκη του για να το στηρίξουν. Με μία από αυτές, την Κάρολ Αν Μπουν, παντρεύτηκαν και απέκτησαν και ένα παιδί.

Μετά από την εκτέλεσή του, επιστήμονες κράτησαν τον εγκέφαλό του ώστε να τον εξετάσουν. Πραγματοποιήθηκαν πολλά πειράματα ώστε να δουν τι μπορεί να τον οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά. Υπήρχαν τότε μελέτες που συνέδεαν εγκεφαλικούς τραυματισμούς με την εγκληματικότητα. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν βρήκαν κάτι. Όλα ήταν εντελώς φυσιολογικά καθώς στον εγκέφαλό του δεν υπήρχαν ούτε τραυματισμοί ούτε παραμορφώσεις.

Η Ελληνίδα που μπήκε στον «σκαραβαίο του θανάτου»

Ο Μπάντι, εκμεταλλευόμενος την εξωτερική του εμφάνιση, προσποιούνταν πως είχε σπασμένο χέρι ή πόδι και ζητούσε από τα -μελλοντικά- θύματά του να τον βοηθήσουν να μεταφέρει κάτι στο αυτοκίνητό του. Αυτός ο «λευκός» σκαραβαίος, αποτέλεσε για πολλές γυναίκες ένα από τα τελευταία βήματα ζωής...

Πριν από μερικά χρόνια, και αφού πλέον έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για άλλα πιθανά θύματα του Τεντ Μπάντι, μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η Σώτρια Κριτσώνης αποκάλυψε σε συνέντευξή της τη δική της εμπειρία. Μπήκε στο αυτοκίνητο του διαβόητου δολοφόνου, δίχως φυσικά να γνωρίζει ποιος ήταν, αλλά όπως αποδείχθηκε μία λεπτομέρεια ήταν αρκετή να της σώσει τη ζωή.

Η λεπτομέρεια που άλλαξε την ιστορία

Η ελληνικής καταγωγής, Αμερικανίδα, Σώτρια Κριτσώνης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο KIRO7 αποκάλυψε την εμπειρία της, ενημερώνοντας φυσικά πως είχε έρθει πριν από χρόνια σε επαφή με τις αρχές.

Το 1972, σε ηλικία 22 ετών, περίμενε πάνω από μία ώρα ένα αστικό λεωφορείο για να την πάει στο σχολείο, στο Σιάτλ. Ενώ περίμενε, ένα VW Beetle σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και ο οδηγός τη ρώτησε αν ήθελε να τη μεταφέρει. Εκείνη δέχθηκε αλλά αφού μπήκε στο αυτοκίνητο σύντομα έγινε φανερό ότι ο άντρας την οδηγούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η Κριτσώνης σκέφτηκε να πηδήξει έξω από το αυτοκίνητο, αλλά συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να το κάνει καθώς παρατήρησε ότι η πλευρά του αυτοκινήτου που βρισκόταν, δεν είχε χερούλι στην πόρτα.

Κατά τη διαδρομή, ο οδηγός της ζήτησε να βγάλει το καπέλο της. Όταν εκείνη το έκανε, τη ρώτησε: «Γιατί έκοψες τα μαλλιά σου;» Αμέσως σκέφτηκε ότι ο άντρας πρέπει να την παρακολουθούσε για να έχει καταλάβει πως άλλαξε τα μαλλιά της.

Περίπου μία ώρα μετά την έναρξη του ταξιδιού τους, ο άντρας άφησε απότομα την Κριτσώνη μπροστά από το σχολείο της, σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος και την προειδοποίησε ότι ήταν τυχερή!

Ενημέρωσε την οικογένειά της για το τι είχε συμβεί, αλλά αποφάσισε να μην καλέσει την αστυνομία. «Δεν μίλησα γι' αυτό, επειδή ντρεπόμουν λίγο» έχει πει. Της πήρε περίπου ενάμιση χρόνο για να συνειδητοποιήσει, ενώ έβλεπε τηλεόραση, ότι την είχε «απαγάγει» ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος Τεντ Μπάντι, ο οποίος αργότερα ομολόγησε τις δολοφονίες των γυναικών.

Το γεγονός πώς είχε κόψει τα μαλλιά της φαίνεται πως λειτούργησε αποτρεπτικά για τον Τεντ Μπάντι, που είχε στο μυαλό του έναν συγκεκριμένο τύπο γυναικών ως θύματά του. Λέγεται πως μία γυναίκα με μακριά καστανά μαλλιά μεσαίου μάκρους, τον είχε εγκαταλείψει και από τότε στοχοποιούσε γυναίκες με τα ίδια μαλλιά!

Ο serial killer Τεντ Μπάντι

Ο Τεντ Μπάντι είναι υπεύθυνος για τον θάνατο τουλάχιστον 36 γυναικών. Τόσες τουλάχιστον ομολόγησε αν και κατά διαστήματα έλεγε πως έχει διαπράξει πολλούς περισσότερους φόνους.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε σειρά ντοκιμαντέρ από το Netflix με τίτλο «Συζήτηση με έναν Δολοφόνο: Τεντ Μπάντι» ενώ υπάρχει και ταινία με τον τίτλο «Τεντ Μπάντι, Ένας Γοητευτικός Δολοφόνος».