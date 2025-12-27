Η αδιανόητη απάτη σε βάρος του Ρομπέρτο Μπάτζιο – Πώς του «έφαγαν» 6 δισ. λιρέτες

Στην ποδοσφαιρική καριέρα του Ρομπέρτο Μπάτζιο, οι ήττες στο γήπεδο ήταν λίγες και συνήθως ένδοξες. Δεν υπάρχει, άλλωστε, ποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από . εκείνο το καταραμένο πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ του 1994 απέναντι στη Βραζιλία το οποίο θα τον στοιχειώνει για πάντα.

Εκτός γηπέδου, όμως, ο «Θεϊκός Κοτσιδάκιας» γνώρισε δύο από τα πιο σκληρά μαρκαρίσματα της ζωής του — χωρίς διαιτητή, χωρίς VAR και χωρίς αποδυτήρια για να κρυφτεί ο πόνος.

Το πρώτο ήρθε μία ημέρα σαν σήμερα, το 1996. Ο Μπάτζιο εμπιστεύτηκε τα χρήματά του σε μια επενδυτική εταιρεία που υποσχόταν σίγουρες αποδόσεις και φορολογικά οφέλη. Ήταν μία... πάσα που φαινόταν ασφαλής, αλλά κατέληξε σε οφσάιντ.

Το σχήμα αποδείχθηκε απάτη και ο Ιταλός σταρ έχασε τεράστιο μέρος της περιουσίας του. Καμία κακή ντρίμπλα, κανένα λάθος κοντρόλ — απλώς μια άμυνα που «άνοιξε» τη λάθος στιγμή. Ο ίδιος παραδέχτηκε αργότερα ότι ήταν από τα πιο επώδυνα μαθήματα της ζωής του, ένα αυτογκόλ εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το 2024, η μοίρα επέστρεψε με ακόμα πιο ωμό τρόπο. Ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του στη βόρεια Ιταλία, αιφνιδιάζοντας τον ίδιο και την οικογένειά του. Ήταν ένα ξαφνικό πρέσινγκ, ένα τάκλιν από πίσω, τη στιγμή που το παιχνίδι έμοιαζε τελειωμένο. Ο Μπάτζιο τραυματίστηκε ελαφρά, όμως το σοκ ήταν βαρύτερο από οποιαδήποτε κάκωση.

Από την οικονομική απάτη του 1996 μέχρι τη βίαιη ληστεία του 2024, η ζωή του Μπάτζιο θυμίζει αγώνα με αντίπαλο τη μοίρα. Και αν κάτι απέδειξε, είναι πως οι μεγάλοι παίκτες φαίνονται όχι μόνο στα γκολ, αλλά και στο πώς σηκώνονται μετά τα πιο σκληρά φάουλ.

Το παιδί θαύμα του Ιταλικού ποδοσφαίρου

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1967 στη μικρή κωμόπολη Καλντόνιο βρίσκεται 20 χιλιόμετρα βόρεια της Βιτσέντζα, στη βορειοανατολική Ιταλία. Είναι το έκτο από τα συνολικά οκτώ παιδιά της οικογένειας.

Θα ήταν άστοχο να κάτσουμε να αναλύσουμε ή έστω να αναφέρουμε τι του άρεσε να κάνει όταν ήταν μικρός. Μιλάμε άλλωστε για τον άνθρωπο που όταν ήταν μόλις 11 ετών η Βιτσέντζα έδωσε μισό εκατομμύριο λιρέτες στην τοπική ομάδα του Καλντόνιο για να αποκτήσει τα δικαιώματά του! Και γιατί το έκανε αυτό; Μα γιατί ο Ρομπέρτο στα 10 του είχε βάλει 45 γκολ και είχε δώσει 20 ασίστ σε 26 παιχνίδια του παιδικού πρωταθλήματος!

Με τα χρώματα της Βιτσέντζα θα παίξει τρία χρόνια και στη συνέχεια θα πάει στη Φιορεντίνα. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στα γόνατα αλλά δεν το βάζει κάτω.

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1986 κάνει το ντεμπούτο του στην Serie A, σε ένα ματς εναντίον της Σαμπντόρια ενώ το πρώτο του γκολ το πετυχαίνει με απευθείας εκτέλεση φάουλ εναντίον της Νάπολι.

Λίγους μήνες αργότερα (Νοέμβριο του 1988) κάνει και το ντεμπούτο του με τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας. Πριν το Μουντιάλ του 1990 (όπου στο ματς εναντίον της Τσεχοσλοβακίας πετυχαίνει το, σύμφωνα με τη FIFA, 7ο καλύτερο γκολ όλων των εποχών) κάνει τη μεγάλη μεταγραφή στη Γιουβέντους έναντι 9 εκατ. ευρώ που ήταν ποσό ρεκόρ για την εποχή.

Οι φίλοι της Φιορεντίνα, ωστόσο, δεν το πήραν και πολύ ψύχραιμα. Στο άκουσμα της μεταγραφής, βγήκαν στους δρόμους και τα έσπασαν. Τα επεισόδια ήταν τόσο άγρια που 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν!

Με τη Γιούβε ο Μπατζιο κερδίζει χρήμα, δόξα και τίτλους. Μέσα σε μια πενταετία παιρνεί το Uefa, παίρνει το πρωτάθλημα, παίρνει το κύπελλο, παίρνει τη Χρυσή Μπάλα (1993) και σκοράρει 115 γκολ σε 200 παιχνίδια!

Στο Μουντιάλ του 1994 ήταν η ώρα του. Η Ιταλία θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της κούπας και ο Μπάτζιο, παιχνίδι με παιχνίδι δείχνει πως αυτός είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας.

Θέλει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Να γίνει ο νέος Πάολο Ρόσι της Ιταλίας. Τραυματίζεται στον ημιτελικό αλλά ούτε καν που διαπραγματεύεται τη συμμετοχή του στον τελικό με τη Βραζιλία. Το ματς οδηγείται στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι. Το τελευταίο χτύπημα για την Ιταλία το κάνει εκείνος. Και το χάνει. Και το χάνει με πάταγο.

Η μπάλα αντί για τα δίχτυα βρέθηκε στον ουρανό της Καλιφόρνια. Αυτή ήταν η κορύφωση της καριέρας του. Η κορυφαία στιγμή. Η κορυφαία τραγωδία.

Ακολουθούν οι μεταγραφές σε Μίλαν, Μπολόνια, ένα ακόμα μουντιάλ, (αυτό της Γαλλίας το 1998 όπου μάλιστα στην πρεμιέρα σκόραρε με... πέναλτι) και οι δύο τελευταίες μεταγραφές σε Ίντερ και Μπρέσια όπου έκλεισε την καριέρα του.

Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στις 16 Μάη του 2004 στο Σαν Σίρο με τη Μίλαν όπου όταν στο 85΄ έγινε αλλαγή γνώρισε την απόλυτη αποθέωση.

Η απάτη που του στοίχισε περίπου 6 δισεκατομμύρια λιρέτες

Μετά από εκείνο το στοιχειωμένο πέναλτι στο Μουντιάλ των ΗΠΑ και τη μεταγραφή στη Μίλαν ο Μπάτζιο ήταν ο πλέον ακριβοπληρωμένος Ιταλός ποδοσφαιριστής και ένας από τους πλουσιότερους στον κόσμο.

Όλα αυτά τα χρήματα λειτουργούσαν για τους απατεώνες όπως το... αίμα για τους καρχαρίες. Κάπως έτσι ο «Βούδας» έπεσε στα δίχτυα αετονύχηδων.

Μια ημέρα σαν σήμερα το 1996 αποκαλύφθηκε πως λίγο έλειψε να χάσει ολόκληρη την περιουσία του!

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής είχε πέσει στην παγίδα και είχε εμπιστευτεί περίπου 6 δισ. λιρέτες σε μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Ρίμινι.

Οι απατεώνες του είχαν υποσχεθεί πως θα επένδυαν τα χρήματα αυτά σε ασφαλείς επιχειρηματικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική και έτσι αυτός θα έβγαζε ακόμα περισσότερα λεφτά, χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του και θα ήταν και αφορολόγητα.

Όπως αποδείχθηκε βέβαια όλο αυτό ήταν μια καλοστημένη απάτη και όχι απλά δεν πλούτισε ακόμα περισσότερο αλλά έφτασε στα όρια της χρεωκοπίας!

Θύματα της ίδιας απάτης έπεσαν επίσης ο αμυντικός της Αταλάντα Μάσιμο Καρέρα, ο μέσος της Βενέτσια Μάουρο Τζιρονέλι και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Σιλβάνο Μαρτίνα. Θύματα, ωστόσο, έπεσαν επίσης επιχειρηματίες και έμποροι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Συνολικά για την υπόθεση συνελήφθησαν, παραμονές Χριστουγέννων του 1996, συνολικά 16 άτομα.

Ένα από αυτά, ο Βιντσέντσο Γκρανάτα, ο οποίος αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε απατεώνες και θύματα, ομολόγησε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του από άνδρες της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, πως η «εταιρεία», μέσα σε δυο χρόνια, είχε καταφέρει να αποσπάσει από τα θύματα της πάνω από 10 δισ. λιρέτες!

Η δράση της «εταιρείας» ήταν τόσο μεγάλη (και προφανώς τόσο επικερδής) που άνοιξαν οι θρασύτατοι απατεώνες άνοιξαν ακόμα και... παραρτήματα σε Λομβαρδία και Σαν Μαρίνο! Κάπως έπρεπε να εξυπηρετήσουν τους πάνω από 200 «πελάτες» τους! Και τι βρέθηκε απ' όλα αυτά τα χρήματα; Τίποτα απολύτως!

Το μόνο που απέμεινε για να θυμίζει την απάτη ήταν κάτι άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί που είχαν ανοιχτοί στα ονόματα των θυμάτων.