Η εκτέλεση του Γουίλιαμ Νορντίν από τη 17Ν, ένα ακέφαλο πτώμα, η οργή του Ρήγκαν και ο Κουφοντίνας

Το ημερολόγιο έδειχνε Τρίτη 28 Ιουνίου 1988. Οι δείκτες των ρολογιών έδειχναν 8:02 το πρωί. Ο αμερικανός στρατιωτικός ακόλουθος, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Νορντίν, είχε ξεκινήσει – όπως κάθε πρωί – από το σπίτι του στην οδό Δηλιγιάννη στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς, για την αμερικάνικη πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας.

Περίπου 80 μέτρα μακριά από την είσοδο του σπιτιού του, ένα τρομακτικός θόρυβος «έσπασε» με βίαιο τρόπο την ησυχία εκείνου του καλοκαιρινού πρωινού.

Όταν η σκόνη έκατσε και ο ήχος «διαλύθηκε», αποκαλύφθηκε ένα πολεμικό σκηνικό. Δύο αυτοκίνητα είχαν μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Η εικόνα θύμιζε αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας μετά από βομβαρδισμούς σε εμπόλεμες περιοχές.

Τα μέλη της «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» είχαν παγιδεύσει με εκρηκτικά ένα αυτοκίνητο, το είχαν παρκάρει μέσα στη διαδρομή που ακολουθούσε ο Νορντίν και την κατάλληλη στιγμή με τηλεχειρισμό πυροδότησαν την βόμβα.

Οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να εντοπίσουν τον αμερικανό στρατιωτικό ακόλουθο. Δεν τα κατάφεραν. Νόμιζαν πως είχε εξαϋλωθεί. Το βρήκαν λίγη ώρα αργότερα. Σε απόσταση 15 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ακέφαλο.

«Αμηχανία στην ΕΛΑΣ μετά την εκπληκτική τηλε-εκτέλεση»

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δεν άργησαν να διαπιστώσουν πως αυτή ήταν μία ακόμα δυναμική ενέργεια της οργάνωσης – φάντασμα, της 17Ν. Η συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού, άλλωστε, ήταν ίδια με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί στην αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης του αμερικανού αξιωματούχου Τζορτζ Κάρος.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδια ημέρας, ήρθε και η επιβεβαίωση με την προκήρυξη που έστειλε η 17Ν στον Τύπο. Αξίζει να σημειωθεί πως η προκήρυξη είχε ημερομηνία 14 Ιουνίου 1988. Τίτλος του κειμένου ανάληψης ευθύνης ήταν: «Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός ευθύνεται για την τουρκική κατοχή της Κύπρου. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός βρίσκεται πίσω από τις διεκδικήσεις του τουρκικού επεκτατισμού. Χούντα – ΝΔ – ΠαΣοΚ – Ενοπλες Δυνάμεις ξεπούλησαν την Κύπρο».

Ο Γουίλιαμ Νορντίν | Τύπος της εποχής

Στο κείμενο, ο συγγραφέας εξηγούσε πως: «ο Νορντίν ήταν ένας από τους ανώτερους αξιωματικούς των στρατιωτικών δυνάμεων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στην Ελλάδα και τέτοια άτομα ήταν πρωτίστως υπεύθυνα για την τουρκική εισβολή το ’74, τη διαιώνιση της κατοχής του κυπριακού εδάφους αλλά και την κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος της χώρας, στο Αιγαίο, στον εναέριο χώρο, στην υφαλοκρηπίδα».

Η «Ελευθεροτυπία» την επόμενη ημέρα κυκλοφόρησε με τίτλο «Αμηχανία στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την εκπληκτική τηλε-εκτέλεση. Αυτούς καταζητεί η Ασφάλεια» και επικεντρωνόταν στον επαγγελματισμό των μελών της οργάνωσης. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι τα μέλη της 17Ν είχαν τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του παγιδευμένου οχήματος σακιά με τσιμέντο προκειμένου να... κατευθύνουν το ωστικό κύμα πάνω στο διερχόμενο αυτοκίνητο με οδηγό τον Νορντίν.

«Όταν πήγαμε στον τόπο του εγκλήματος, βλέπουμε κοντά σε έναν τοίχο, σε μία μάντρα, το πτώμα του Νορντίν - που είχε εκτοξευτεί από το αυτοκίνητο – μπρούμυτα. Πλησιάζω και ανατριχιάζω. Δεν βλέπω να έχει κεφάλι. Κοιτάμε εδώ – εκεί και τελικά ανακαλύπτουμε το κεφάλι του μέσα σε έναν κήπο από ένα αρχοντικό σπίτι, μέσα στα χορτάρια. Και, μάλιστα, μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχε πολλά αίματα, προφανώς κάηκε από την έκρηξη. Ήταν ένα ανατριχιαστικό θέαμα, που και τώρα που το διηγούμαι... ανατριχιάζω», είχε πει ο μετέπειτα αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Φώτης Νασιάκος στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17 Νοέμβρη».

Η εκτέλεση του Νορντίν είχε προκαλέσει χάος στις μυστικές υπηρεσίες καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά την εκτέλεση του Ρίτσαρντ Γουέλς που η 17Ν έδειχνε να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και έστειλε μήνυμα πως τα μέλη της οργάνωσης μπορούν να παρακολουθούν τους πάντες κάτω από τη μύτη εκπαιδευμένων πρακτόρων χωρίς να τους παίρνει κανείς χαμπάρι.

Καθόλου τυχαία, άλλωστε, μετά την εκτέλεση του Νορντίν οι Αμερικανοί ενίσχυσαν τα κλιμάκια της CIA και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, όπως και τα μέτρα ασφαλείας γύρω απ’ όλους τους αμερικανικούς στόχους.

Στις 30 Ιουνίου 1988, η σορός του Γουίλιαμ Νορντίν μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ με αεροπλάνο που έστειλε στην Αθήνα η κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρήγκαν. Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, μάλιστα, είχε προεδρεύσει έκτακτης σύσκεψης ανώτατων στελεχών, εμφανιζόταν ιδιαίτερα οργισμένος ενώ είχε συζητήσει ακόμα και το ενδεχόμενο «πολιτικής τιμωρίας» της τότε ελληνικής κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμφωνα με διάφορες φήμες της εποχής, μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχαν ετοιμάσει (μυστικά) κατηγορητήρια σε περίπτωση που οι αμερικανικές υπηρεσίες συνελάμβαναν κάποιο από τα μέλη της οργάνωσης!

Την εποχή της εξάρθρωσης της 17Ν, η Αντιτρομοκρατική με βάση τις ομολογίες των Χριστόδουλο Ξηρό και Βασίλη Τζωρτζάτου, κατηγόρησε (εκτός από τους δύο προαναφερόμενους) τους Σάββα Ξηρό, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πάτροκλο Τσελέντη ως φυσικούς αυτουργούς της βομβιστικής επίθεσης κατά του Νορντίν.

Μάλιστα, ο Τζωρτζάτος είχε ομολογήσει πως την απόφαση για την επίθεση την έλαβαν σε ένα καφενείο στην Κυψέλη μετά από πρόταση του Κουφοντίνα, ενώ ο Χριστόδουλος Ξηρός στην προανακριτική του κατάθεση είχε ομολογήσει πως εκείνος ήταν που πάτησε το μπουτόν του τηλεχειρισμού.

Λέγεται, πως ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τόμας Μίλερ, προσωπικός φίλους του Νορντίν, όταν άρχισαν οι συλλήψεις για τη 17Ν, βρισκόταν διακοπές σε νησί του Αιγαίου και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και φωνάζοντας του είπε ότι θέλει τον δολοφόνο του Νορντίν!

Στη δίκη της οργάνωσης, για τη συγκεκριμένη ενέργεια, κατέθεσαν τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Ο Δημήτρης Καισάριος, η Ειρήνη Σιάκου και ο Ευάγγελος Βασταρδής. Ο Καισάριος και η Σιάκου αναγνώρισαν τον Χριστόδουλο Ξηρό ως έναν από τους δράστες. Ο Καισάριος, επιπλέον, κατέθεσε πως είχε δει σε ένα μαύρο τζιπ ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο που «μοιάζει με τον κύριο με τα ψαρά μαλλιά», δείχνοντας τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο τονίζοντας, όμως, πως αφήνει μόνο ένα 5% να ήταν όντως ο Γιωτόπουλος!

Από την πλευρά του ο Βασταρδής, είπε ότι πριν την έκρηξη είδε ένα άτομο που πιστεύει ότι ήταν ο Κουφοντίνας, ενώ ένα μήνα πριν την επίθεση είχε δει ένα ζευγάρι (έναν άνδρα με μία ξανθιά γυναίκα) που του είχε κάνει εντύπωση και εκ των υστέρων ο άνδρας του είχε θυμίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.

Όταν, ωστόσο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Μιχάλης Μαργαρίτης, ρώτησε τον μάρτυρα αν αναγνωρίζει τους δυο ανθρώπους που κατέθεσε ότι είδε, ο Βασταρδής απάντησε ότι... τώρα δεν αναγνωρίζει ούτε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ούτε το Δημήτρη Κουφοντίνα!

Πώς περιγράφει ο Κουφοντίνας την εκτέλεση Νορντίν

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας στο βιβλίο του «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» (Εκδόσεις Λιβάνη) γράφει για την επίθεση κατά του Γουίλιαμ Νορντίν:

«[...] Ήταν από τα σημαντικότερα στελέχη του κράτους των ΗΠΑ, που προοριζόταν να αναλάβει το αμέσως επόμενο διάστημα υπουργική θέση στην κυβέρνηση της χώρας του.

Τον θεωρούσαν, μάλιστα, υποψήφιο στόχο απαγωγής και, όπως πληροφορηθήκαμε αργότερα, είχαν εμφυτέψει στο σώμα του ηλεκτρονικά μέσα εντοπισμού.

Η ενέργεια θα γινόταν στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς, μία από τις πιο πλούσιες συνοικίες της πρωτεύουσας , όπου έμεναν επίλεκτα μέλη της οικονομικής και πολιτικής ελίτ, διπλωμάτες και μεγαλοεισπράκτορες.

Έπρεπε να προσαρμοστούμε στον τρόπο κίνησης στην περιοχή, το ντύσιμο, στο περπάτημα, στο φέρσιμο των κατοίκων της. Αλλά και πάλι ήταν δύσκολο να κυκλοφορείς εκεί, με τόσους ασφαλίτες, σεκιουριτάδες, σωματοφύλακες, υπηρεσίες ασφαλείας των διαφόρων πρεσβειών.

Το σημείο της έκρηξης στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς | Τύπος της εποχής

Τελικά, εντοπίσαμε δυο εγκαταλελειμμένες βίλες στην περιοχή, σε σημεία στρατηγικής σημασίας για τις παρατηρήσεις προς τη βίλα – οικοδομικό τετράγωνο του στρατιωτικού ακολούθου και στη διαδρομή του.

Στη μία, που είχε πρόσοψη στην οδό Δηλιγιάννη, μπαίναμε από την πίσω πλευρά, στην οδό Ξενίας, διασχίζαμε κήπους, νύχτα, πριν ξημερώσει. Από εκεί έγινε και η πυροδότηση του αυτοκινήτου – βόμβα με τηλεχειρισμό.

Όπως συνήθως, έγιναν αρκετές απόπειρες μέχρι να πετύχει η ενέργεια. Αυτό σήμαινε πολλές μετακινήσεις μέσα στο Κεφαλάρι, από όσο τον δυνατόν ασφαλέστερες διαδρομές, με διαρκή επιτήρηση της περιοχής και διαρκή ένταση για ένα κακό συναπάντημα.

Κάθε φορά έπρεπε να μετακινηθεί το αυτοκίνητο με τα είκοσι κιλά δυναμίτη στο πορτμπαγκάζ, μέσα στο διαμορφωμένο ''Π'' με τα σακιά τσιμέντου. Να γίνει ο τελικός έλεγχος του μηχανισμού, να γίνει η τελική σύνδεση της βόμβας, να οδηγηθεί το αυτοκίνητο στην τελική του θέση με τη βόμβα οπλισμένη και έτοιμη.

Υπήρχε κωδικοποίηση του σήματος πυροδότησης, όμως για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε παρεμβολή άλλου σήματος, ιδιαίτερα σε εκείνη την περιοχή, χρειάστηκε να γίνουν άπειρες δοκιμές. Οι τελευταίες, υπό κανονικές συνθήκες, με τον ίδιο μηχανισμό τοποθετημένο στο πορτμπαγκάζ, του ίδιου αυτοκινήτου, την ίδια ώρα που θα γινόταν η ενέργεια.

Σε μία από αυτές τις δοκιμές την ώρα που γινόταν η σύνδεση του μηχανισμού, με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ, στεκόμουν δίπλα για κάλυψη κοιτάζοντας τις γύρω βίλες.

Τότε ένιωσα εκείνη την παράξενη αίσθηση, όπως συμβαίνει κάποτε σε έναν παράνομο, ότι με παρακολουθούν. Τριγύρω ήταν έρημοι οι δρόμοι, οι κοντινές βίλες κλειστές. Όμως, η αίσθηση, αλάθητη, επέμενε και εντεινόταν. Τελικά εντόπισα την πηγή της: Δύο τρία οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα σε μία βίλα με ένα τεράστιο παράθυρο, διέκρινα κάποια παιδιά με ένα ισχυρό τηλεσκόπιο στραμμένο κατευθείαν πάνω μας. Δεν ξέραμε τι πρόλαβαν να δουν ή να καταλάβουν. Αυτό σήμαινε όμως μερικές μέρες αναβολή, καινούργιες παρατηρήσεις για ενδεχόμενες ύποπτες κινήσεις. [...]

Το αυτοκίνητο του Νορντίν | ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ

Ύστερα, ξαφνικά, εμφανίζεται από μακριά το θωρακισμένο, βαρύ αυτοκίνητο. Κινείται αργά, προς το σημείο που θα συναντηθεί με τη μοίρα του. Τη μοίρα του εμπόλεμου. Αυτό περιμένατε τόσες μέρες, αυτό ακριβώς σχεδιάζατε τόσο καιρό και τώρα φαίνεται απίστευτο.

Συγκεντρώνεσαι στην μπροστινή δεξιά του ρόδα. Δίνει το πρώτο σήμα: Έτοιμος! Όλα γίνονται μηχανικά, σύμφωνα με το σχέδιο. Όμως τώρα, σα να απλώθηκε γύρω απόλυτη σιωπή. Ξάφνου από μακριά ακούγεται να κελαηδά ένα πουλί. Ένα μέρος του μυαλού το ακολουθεί. Δεν είναι δυνατόν... ένα αηδόνι; Μήπως ξανά εκείνη η αίσθηση της νοσταλγίας;

Η έκρηξη εκκωφαντική. Τα παραθυρόφυλλα ξηλώνονται, πέφτουν σοβάδες από το ταβάνι. Το ωστικό κύμα τραντάζει τους τοίχους, θραύσματα καρφώνονται στον απέναντι τοίχο. Ρωτάτε ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα. Τα αυτιά δεν ακούν, στομωμένα από τον κρότο, ξέρετε όμως την ερώτηση, νεύετε ταυτόχρονα το ίδιο: ''Εντάξει, είμαι καλά''!

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχανε ένα επίλεκτο στρατιωτικό της στέλεχος με μέλλον στο υπουργείο Άμυνας. Δεν του έμελλε να σχεδιάσει στρατιωτικές επεμβάσεις, αεροπορικές επιδρομές, ναυτικούς και αεροπορικούς αποκλεισμούς, μαζικούς βομβαρδισμούς, δολοφονίες αμάχων.

Τώρα, μετρώντας τις αξίες με το χρήμα, πρόσθεσε άλλο μισό εκατομμύριο δολάρια στην επικήρυξη της 17Ν. Έτσι, όσοι γνώριζαν κάποιο μέλος της 17Ν μάθαιναν πόσο άξιζε το μυστικό τους στο χρηματιστήριο αξιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Πόσο στοίχιζε ο τίτλος του ''πληροφοριοδότη''. Του ρουφιάνου, όπως τον λέμε εμείς».