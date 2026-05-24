Η επικών διαστάσεων δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε Τζίμη Πανούση και Γιώργο Νταλάρα

«Μου περισσεύουν τρία εκατομμύρια δραχμές! Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας». Αυτή ήταν η αντίδρασή του Τζίμη Πανούση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες λίγη ώρα αφού το δικαστήριο του έχει επιβάλει να πληρώνει ένα εκατομμύριο δραχμές κάθε φορά που θα έλεγε το όνομα Νταλάρας.

Η επικών διαστάσεων δικαστική κόντρα ανάμεσα στον Τζίμη Πανούση και τον Γιώργο Νταλάρα άφησε εποχή και έγραψε τη δική της ιστορία. Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1997 όταν ο Νταλάρας έδινε πολλές συναυλίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς χωρίς να ζητά χρήματα. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και κάποιες για την Κύπρο. Με αυτό αφορμή ο Πανούσης παρουσίαζε στις παραστάσεις του τον Νταλάρα να τραγουδά και από το στόμα του να βγαίνουν χρυσές λίρες!

Ο τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, καταθέτοντας ταυτόχρονα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Πανούση.

Όταν το δικαστήριο επέβαλε στον Πανούση το πρόστιμο του 1 εκατ. δραχμών εκείνος το «γύρισε» και άρχισε να αποκαλεί τον Νταλάρα «ακατονόμαστο».

Η κόντρα από ένα σημείο και μετά έπαψε να είναι αστεία όταν ο Πανούσης είχε καταγγείλει πως ο Νταλάρας είχε πάει σπίτι του και τον είχε απειλήσει πως θα του το κάψει.

Όταν όλα τελείωσαν και «νικητής» βγήκε ο Νταλάρας δεν ασχολήθηκε ξανά (δεν πήρε, μάλιστα, πότε ούτε μία δραχμή) ενώ ο Τζιμάκος «πετούσε» διάφορες ατάκες στις παραστάσεις του.

Και τελικά τι έμεινε από εκείνη την κόντρα; Ένα συγκινητικό αντίο του Νταλάρα την ημέρα που ο Πανούσης έφυγε από τη ζωή.

Νταλάρας VS Πανούσης

Για τον Γιώργο Νταλάρα δεν έχει πολλά να πει κανείς. Το έργο του και η σπουδαία φωνή του τα λένε όλα για εκείνον. Με τα σωστά και τα λάθη του ο Γιώργος Νταλάρας είναι για πολλούς ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, η σπουδαιότερη φωνή.

Ο Νταλάρας ανήκει σε εκείνη την κάστα των τραγουδιστών που αν ανοίξεις το ραδιόφωνο και ακούσεις ένα τραγούδι του (πράγμα εξαιρετικά σπάνιο σήμερα) θα καταλάβεις από τις πρώτες νότες ποιος είναι.

Δεν θα το σκεφτείς καθόλου. Θα ακούσεις μία – δύο λέξεις και θα πεις «Νταλάρας»! Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο για έναν τραγουδιστή.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως ακόμα και όσοι δεν τον «γουστάρουν» ή έχουν πρόβλημα μαζί του δεν έχουν να πουν κάτι για τα τραγούδια του ή για το πόσο σημαντικός τραγουδιστής είναι για το ελληνικό τραγούδι αλλά για τα... γύρω – γύρω.

Από την άλλη, ο Τζίμης Πανούσης είναι (και όχι ήταν) άλλο... φρούτο!

Αντισυμβατικός καλλιτέχνης. Ευφυέστατος άνθρωπος. Άναρχη προσωπικότητα. Δε μιμήθηκε ποτέ κανέναν και έφτιαξε τη δική του σχολή στη σάτιρα. Έκανε stand up comedy πριν γίνει (στην Ελλάδα) της μόδας.

Ούτε εκείνος έχει ανάγκη από βιογραφικά. Το σπουδαίο καλλιτεχνικό του έργο μιλάει από μόνο του. Στην περίπτωση του Πανούση, ωστόσο, αξίζει μια αναφορά στις δικαστικές του περιπέτειες. Γενικά ο Τζιμάκος είχε πολλά θέματα με τη Δικαιοσύνη. Πάνω από 100. Ξεκίνησαν από μια συναυλία στην Καρδίτσα όπου το συγκρότημα του είχε κατηγορηθεί για περιύβριση και οι αστυνομικοί τους κυνηγούσαν σε κάτι κατσικόδρομους μέσα στη νύχτα.

Ίσως η πιο ενδεικτική του χαρακτήρα και του χιούμορ του ιστορία ήταν όταν, την εποχή που είχε «τραβήγματα» όταν κατηγορήθηκε για παραποίηση συμβόλου (είχε αντικαταστήσει στην ελληνική σημαία τον σταυρό με το σφυροδρέπανο) και μπήκε σχεδόν τρέχοντας στην Ευελπίδων, φωνάζοντας στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν εκεί: «Ναι, εγώ είμαι. Εγώ τον σκότωσα»!

Νταλάρας και Πανούσης (ευτυχώς) ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Δύο διαφορετικοί χαρακτήρες και για πολλούς ήταν δύο διαφορετικοί κόσμοι που κάποια στιγμή συγκρούστηκαν.

Η επικών διαστάσεων δικαστική διαμάχη

Η κόντρα του Τζίμη Πανούση με τον Γιώργο Νταλάρα ξεκίνησε, όπως ήδη αναφέρθηκε, το 1997 όταν ο πρώτος είδε πως αυτό που κάνει ο δεύτερος δεν είναι ευαισθησία αλλά ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο.

Και επειδή η επιχειρηματικότητα και ο Τζιμάκος ήταν τσακωμένοι πολλά χρόνια, κάθε παράσταση του Πανούση ήταν και μία ευκαιρία για «γλέντι» σε βάρος του Νταλάρα που «θησαύριζε» από τις φιλανθρωπικές ιστορίες για την Κύπρο.

Ο Γιώργος Νταλάρας είχε γίνει κάτι σαν ανέκδοτο. Κάποια στιγμή η όλη ιστορία ξεπέρασε τα στενά όρια των παραστάσεων του Πανούση και ήταν θέμα συζήτησης όπου υπήρχε παρέα στην Αθήνα. Όταν κάποιος ήθελε να... την πει σε κάποιον άλλο για τα χρήματα του έλεγε πως «όπως ο Νταλάρας για την Κύπρο».

Φυσικά και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ανεχθεί ή να δεχθεί ο σπουδαίος τραγουδιστής. Και κάπως έτσι στις 7 Ιουλίου του 1997 κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, και ταυτόχρονα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Πανούση, τα οποία μάλιστα ίσχυσαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κάπως έτσι προέκυψε η ιστορική ατάκα του Τζιμάκου μπροστά στις κάμερες για τα 3 εκατομμύρια δραχμές που του περίσσευαν!

Όταν, μερικές ημέρες αργότερα, εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ο Νταλάρας είχε πει στους δημοσιογράφους:

«Αυτός το κάνει και τα οικονομάει. Είναι αθλιότητα αυτό που κάνει και μέχρι ενός σημείου, που δεν μπορώ εγώ να το καθορίσω γιατί είμαι ενοχλημένος για τη δική μου περίπτωση, μπορεί να ισχύει η σάτιρα, αλλά από ένα σημείο και ύστερα όταν ξεπερνάει τα όρια πρέπει να σταματάει».

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ξεκάθαρη για τον Τζίμη Πανούση. Απαγορευόταν να χρησιμοποιεί το όνομα Γιώργος Νταλάρας «γιατί αυτό συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του και προσβάλλει άμεσα την τιμή και την καλλιτεχνική του υπόσταση, ξεπερνώντας κάθε όριο της καλώς εννοούμενης σάτιρας».

Και με αυτά και με αυτά ο Πανούσης σταμάτησε να λέει το όνομα Νταλάρας και έλεγε «ο ακατανόμαστος» οπότε όλοι ήξεραν ότι εννοεί τον Νταλάρα και η κόντρα συνεχίστηκε!

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1997, με αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Γιώργος Νταλάρας ζητάει ποσό αποζημίωσης εκατό εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη.

Το δικαστήριο τον δικαιώνει και Πανούσης απαντάει με έφεση τον Μάη του 1999 η οποία, όμως, απορρίφθηκε από το εφετείο Αθηνών.

Η πρώτη φορά στη διάρκεια αυτής της δικαστικής διαμάχης, ο Πανούσης κέρδισε κάτι ήταν τον Νοέμβριο του 2000 όταν το 5ο τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών μετέτρεψε την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης θεωρώντας την υπερβολική σε απλή εξύβριση κατ’ εξακολούθηση.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Πανούση σε φυλάκιση πέντε μηνών με τριετή αναστολή.

Τον Μάη του 2002 στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών Νταλάρας και Πανούσης βρέθηκαν στην ίδια δικαστική αίθουσα με τον δεύτερο να καταγγέλλει πως δέχθηκε σοβαρότατες απειλές από τον πρώτο και την υπόθεση, πλέον, να λαμβάνει μία διάσταση που δεν ευχαριστούσε κανέναν.

Μία ημέρα σαν σήμερα, το δικαστήριο δικαίωσε τον Γιώργο Νταλάρα και επικύρωσε την πρωτόδικη ποινή κατά του Τζίμη Πανούση. Το οριστικό τέλος δόθηκε σχεδόν δύο χρόνια αργότερα με την τελεσίδικη καταδική του Πανούση από τον Άρειο Πάγο.

Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Νταλάρας ουδέποτε ασχολήθηκε (δημόσια τουλάχιστον) με τον Πανούση ενώ και ο Τζιμάκος είχε περιορίσει τα σχόλια για τον «ακατανόμαστο» και αυτά ήταν στα όρια της σάτιρας χωρίς να παραβιάζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Όταν ο Τζίμης Πανούσης πέθανε, ο Γιώργος Νταλάρας σε μία κίνηση που εξέπληξε πολλούς (θα μπορούσε αν ήθελε να αρκεστεί σε ένα απλό αντίο), είχε γράψει στην προσωπική του σελίδα στο facebook:

«Έφυγε ένας νέος, ταλαντούχος άνθρωπος, βυθίζοντας στη θλίψη τα παιδιά του, την οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που με τη σκέψη του, το χιούμορ του και την οξύτητα του λόγου του ήταν χρήσιμος στην κοινωνία, όπως όλοι οι πραγματικοί καλλιτέχνες. Οι αντιθέσεις που είχα μαζί του στο παρελθόν, με κάνουν να λυπάμαι ακόμα πιο βαθιά. Μπροστά στη ζωή και στο θάνατο, όλα γίνονται ασήμαντα, μηδαμινά. Καλό σου ταξίδι».