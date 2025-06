Μετά το γρήγορο (το πιο γρήγορο στην Ευρώπη) sold out των εισιτηρίων για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου 2026, υπήρχε η ελπίδα πως θα προστεθεί και μία δεύτερη ημέρα για όσους δεν πρόλαβαν να κλείσουν θέση για το μεγαλύτερο μουσικό ραντεβού της επόμενης Άνοιξης.

Δυστυχώς, ωστόσο, αυτό δεν έγινε. Το M72 World Tour είναι μία τεράστια παραγωγή που δύσκολα «σηκώνει» αλλαγές ακόμα και αν αυτές στα μάτια των υπολοίπων φαντάζουν εύκολες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Metallica ενημερώθηκαν για τη μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων μίας πιθανής δεύτερης συναυλίας και ήταν θετικοί. Το ίδιο θετική ήταν και η διοργανώτρια εταιρεία αλλά τελικά τα τεχνικά προβλήματα που προέκυπταν από ένα τέτοιο ενδεχόμενο ήταν μεγαλύτερα από αυτά που όλοι υπολόγιζαν και κάπως έτσι φτάσαμε στο οριστικό «όχι»!

Τι μένει τώρα; Να περάσουν οι υπόλοιποι 10 (και κάτι ψιλά) μήνες μέχρι να έρθει η στιγμή που θα δούμε στο ΟΑΚΑ τη μεγαλύτερη σήμερα (με βάση τους αριθμούς) μπάντα του heavy metal.

Μέχρι τότε καλό θα ήταν να θυμηθούμε το τι είχε συμβεί τις προηγούμενες φορές που οι Metallica είχαν έρθει στην Ελλάδα και η σημερινή ημέρα είναι η καλύτερη δυνατή ευκαιρία.

Σαν σήμερα, στις 27 Ιουνίου 1993, οι Metallica είχαν έρθει να παίξουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και προκάλεσαν «σεισμό» στη Νέα Σμύρνη.

Η πρώτη συναυλία των Metallica στην Ελλάδα

Το ημερολόγιο έδειχνε 27 Ιουνίου 1993. Είχε ζέστη και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική (ίσως και από τη μεγάλη αγωνία να υπήρχε αυτή η αίσθηση) αλλά όχι όπως τον καύσωνα που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Ήταν Κυριακή και αυτό είχε δημιουργήσει τότε ένα τεράστιο πρόβλημα.

Την επόμενη ημέρα οι μαθητές των Λυκείων έδιναν πανελλήνιες και βέβαια κάνεις από αυτούς που άκουγαν Metallica δεν είχε το μυαλό του στις εξετάσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλο το προηγούμενο διάστημα γονείς και εκπαιδευτικοί να αντιδρούν έντονα με τις πιο ακραίες φωνές να ζητούν ακόμα και αναβολή ή ακύρωση της συναυλίας προκειμένου τα παιδιά να αφοσιωθούν στα διαβάσματά τους.

«Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια», όμως. Ο ερχομός των Metallica στην Ελλάδα ήταν ένα τεράστιο μουσικό γεγονός. Το συγκρότημα δύο χρόνια νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το εμβληματικό Black Album και με τραγούδια όπως το Enter Sandman, Sad but True, Wherever I May Roam και φυσικά τα (διαχρονικά πλέον) The Unforgiven και Nothing Else Matters που ακουγόταν και χορεύονταν σε κάθε εφηβικό πάρτι της εποχής, είχε προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους πιτσιρικάδες.

Το συγκρότημα βρισκόταν σε περιοδεία σχεδόν δύο χρόνια! Από την κυκλοφορία του δίσκου το 1991 με το tour να ονομάζεται «Wherever We May Roam» μέχρι το 1993 που πλέον ονομαζόταν «Nowhere Else to Roam» επειδή προφανώς και είχαν σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά τους.

Το ραντεβού της μπάντας με τους οπαδούς της είχε οριστεί για τη Νέα Σμύρνη και το γήπεδο του Πανιωνίου. Τα support εκείνης της ιστορικής (για τα ελληνικά συναυλιακά δεδομένα) νύχτας ήταν οι Έλληνες «Λευκή Συμφωνία» και οι Βρετανοί «The Cult». Οι πρώτοι έπαιξαν για κάτι περισσότερο από 30 λεπτά και οι δεύτεροι για κάτι λιγότερο από μία ώρα.

Αλλά... κακά τα ψέματα. Ότι και να έκαναν εκείνο το βράδυ τα δύο αυτά συγκροτήματα δεν είχαν την παραμικρή ελπίδα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Αν και κατά γενική ομολογία έπαιξαν τίμια, όσοι τυχεροί (πλήρωσαν 7000 δραχμούλες που κόστιζε το εισιτήριο και) βρέθηκαν την 27η Ιουνίου 1993 στο γήπεδο του Πανιωνίου είχαν αυτιά και μάτια μόνο για τους Metallica.

Από τις πρώτες νότες του «Ecstasy of Gold» της κλασικής σύνθεσης του σπουδαίου Ένιο Μορικόνε που ανοίγει πάντα τις συναυλίες των Metallica μέχρι και την τελευταία νότα του δεύτερου encore που ήταν το «Enter Sandman» μεσολάβησαν κάτι παραπάνω από δύο ώρες μίας heavy metal πανδαισίας που ταλαιπώρησε χιλιάδες... αυχένες από το ασταμάτητο headbanging

O μακρυμάλλης James Hetfield με τη σκηνική του παρουσία δίδαξε πως πρέπει να είναι ο frontman μίας metal μπάντας, ο Lars Ulrich (που τόσα έχει ακούσει από τους οπαδούς της μπάντας για εκείνη την απίθανη ιστορία με το Napster) προσπαθούσε να σπάσει το σετ των ντραμς, ο Kirk Hammett σάρωνε με τα φονικά του riffs και ο Jason Newsted δοκίμαζε τις αντοχές των ηχείων με το μπάσο του.

Στο τέλος εκείνης της ιστορικής νύχτας όλοι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι. Το κυριότερο, ωστόσο, είναι πως νύχτες όπως εκείνη ήταν αυτές που άνοιξαν τον δρόμο για να μπει η Ελλάδα για τα καλά στον παγκόσμιο συναυλιακό χάρτη και στις ημέρες μας, πλέον, να βλέπουμε και στα μέρη μας σπουδαίους καλλιτέχνες από κάθε μουσικό ιδίωμα.

Το Setlist της πρώτη συναυλίας των Metallica στην Αθήνα

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Of Wolf And Man

Wherever I May Roam

The Thing That Should Not Be

The Unforgiven

Disposable Heroes

Bass Solo

Medley (Orion/To Live Is To Die/The Call of Ktulu)

Guitar Solo

The Four Horsemen

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Master of Puppets

Seek and Destroy

Whiplash

Encore 1

Nothing Else Matters

Sad But True

Last Caress

One

Encore 2

Enter Sandman

Το μεγάλο ραντεβού με τους Metallica στο ΟΑΚΑ

Τα τελευταία λόγια του Hetfield εκείνη τη βραδιά ήταν η υπόσχεση πως θα ξαναέρθουν. Και οι μαυροφορεμένοι Four Horsemen κράτησαν εκείνη την υπόσχεση τους. Μετά από το 1993 ήρθαν ξανά στην Ελλάδα το 1999 (στη Ριζούπολη) και το 2007 και το 2010 στη Μαλακάσα με την τελευταία τους συναυλία να αποτελεί ορόσημο αφού ήταν στο πλαίσιο του «Big 4» όπου έπαιξαν υπό καταρρακτώδη βροχή μαζί με τους Slayer, τους Megadeth και τους Anthrax.

Ήταν η τελευταία φορά που ο Hetfield είπε την ατάκα «Is the Metallica family of Athens here? Are You With Us»?

Έπρεπε να περιμένουμε πάνω από 15 χρόνια για να ακούσουμε τα ευχάριστα. Η ατάκα αυτή θα ακουστεί ξανά στις 9 Μάη του 2026 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Και αυτό δε θα είναι μία απλή συναυλία.

Πολλοί λένε πως ίσως να είναι και η τελευταία φορά που θα τους δούμε στη χώρα μας. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι πως θα πρόκειται για μία ξεχωριστή συναυλία αφού η μπάντα θα έρθει στην Αθήνα φέρνοντας μαζί της το εντυπωσιακό show που καθηλώνει και τη θηριώδη σκηνή που όμοια της δεν είχε χρησιμοποιήσει ξανά κάποιο metal συγκρότημα.

Αυτή η σκηνή, άλλωστε, φαίνεται πως ήταν η βασική αιτία που δε θα πραγματοποιηθεί τελικά δεύτερη συναυλία στη χώρα μας.

Μπορεί το 1993 η σκηνή να ήταν στο ένα πέταλο που σημαίνει πως όσοι ήταν στο απέναντι πέταλο έβλεπαν το συγκρότημα με... κιάλια καθώς οι δύο πλευρικές της σκηνής γιγαντοοθόνες βοηθούσαν μεν αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, τον Μάη του 2026, ωστόσο, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Η σκηνή θα είναι τη μέση του αγωνιστικού χώρου και θα δεσπόζει καθώς μιλάμε για ένα πραγματικό μεγαθήριο που δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο. Όπου και αν έχει εισιτήριο. Γι' αυτό μην έχετε ιδιαίτερο άγχος.

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 27 Απριλίου 2023 στο Άμστερνταμ. Η μεταφορά και η εγκατάσταση της σκηνής απαιτεί 87 φορτηγά και 130 άτομα προσωπικό.

Έχει κυκλικό σχήμα με διάμετρο περίπου 36,5 μέτρα και περιλαμβάνει έναν εσωτερικό δακτύλιο πλάτους περίπου 6 μέτρων το γνωστό σε όλους snake pit.

Περιμετρικά της σκηνής, που φτάνει ακόμα και τα 2,3 μέτρα ύψος, υπάρχουν οκτώ κυλινδρικοί πύργοι ύψους περίπου 30 μέτρων, που φιλοξενούν εξοπλισμό φωτισμού, ήχου και βίντεο και συνοδεύονται από συνολικά 288 ηχεία.

Στη διάρκεια της συναυλίας, το σετ των ντραμς του Lars Ulrich και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας αλλάζουν τέσσερις θέσεις προκειμένου να μπορούν να τους δουν όλοι όπου και αν βρίσκονται.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να οπλιστούμε με υπομονή μέχρι η φωνή του Hetfield να «σκίσει» ξανά τον Αττικό ουρανό και να ρωτήσει: «Are You With Us»?