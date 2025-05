Η «σκοτεινή πλευρά» του Φρανκ Σινάτρα, η μαφία, το FBI και ένας μύθος

Η ζωή του Φρανκ Σινάτρα δε θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα μικρό αφιέρωμα. «Ζει κανείς μονάχα μια φορά και, για τον τρόπο που ζω εγώ, μια φορά είναι αρκετή» έλεγε ο άνθρωπος που τραγούδησε το «i did it my way» με τρόπο που δε θα μπορούσε κανείς άλλος να το τραγουδήσει. Ή τουλάχιστον κανείς άλλος δε θα μπορούσε να το τραγουδήσει και να το νιώσει όπως αυτός.

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 14 Μαΐου 1998, ο Σινάτρα πέθανε. Βιολογικά. Στην αυτοβιογραφία της η κόρη του Τίνα Σινάτρα έχει γράψει για τις τελευταίες (δύσκολες) συναυλίες του πατέρα της καθώς ξεχνούσε τους στίχους των τραγουδιών του.

Δεν ήταν ο ίδιος, πλέον, αλλά αρνούνταν να αφήσει το μικρόφωνο. Να κατέβει από τις πίστες. Ήθελε να κερδίσει περισσότερα απ' όσα είχε ήδη κερδίσει στην τεράστια καριέρα του. Χάθηκε κάπου μεταξύ αγάπης, πάθους και ανάγκης να συνεχίσει να τραγουδάει μέχρι το τέλος.

« Τον ικέτευα να σταματήσει, αλλά εκείνος, παρά τη μεγάλη περιουσία του, επέμενε πως χρειαζόταν να κερδίσει κι άλλα χρήματα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφθανε σε τέτοιο σημείο. Δεν μπορούσε να χαρεί τη ζωή, ήταν δυστυχισμένος. Νομίζω ότι έτσι έφτασε ως το τέλος. Κουρασμένος και έτοιμος να φύγει».

Ο άνθρωπος έμεινε στην ιστορία ως «Η φωνή»

Ο Φράνσις Άλμπερτ Σινάτρα, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στο Νιού Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 12 Δεκεμβρίου 1925. Οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες. Το ότι θα ήταν ένα παιδάκι που θα... ταλαιπωρούσε τους γονείς του φάνηκε ήδη από τη γέννα του.

Ο γιατρός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ειδικά ιατρικά εργαλεία προκειμένου να τον φέρει στη ζωή καθώς ζύγιζε 6,1 κιλά! Μία από τις λαβίδες που χρησιμοποίησαν οι γιατροί, τραυμάτισε το νεογνό στο αριστερό του μάγουλο, τον λαιμό και το αυτί, και τρύπησε το τύμπανο του, το οποίο παρέμεινε κατεστραμμένο για το υπόλοιπο της ζωής του.

Στις πρώτες στιγμές της ζωής του δεν έπαιρνε ανάσα μέχρι που η γιαγιά του ήταν αυτή που το πήρε από τα χέρια του γιατρό και τον έβαλε κάτω από μία βρύση με παγωμένο νερό. Από το σοκ το νεογνό άρχισε να κλαίει γοερά!

Ο πατέρας του ήταν Σικελός. Ερασιτέχνης μποξέρ αλλά και πυροσβέστης. Πίεζε τον γιο του να γίνει επαγγελματίας μποξέρ. Ο μικρός Φράνκ ήθελε να γίνει αθλητικογράφος αλλά γρήγορα η αγάπη του για τη μουσική έκοψε κάθε άλλη κουβέντα. Την λάτρευε τη μουσική. Ιδιαίτερα την Τζάζ. Ήξερε ότι αυτό ήθελε να κάνει και για τον λόγο αυτό δεν... πολυσυμπαθούσε το σχολείο. Έτσι και αλλιώς μετά από 47 ημέρες στο Λύκειο αποβλήθηκε για «πρόκληση ταραχών»!

Ο Σινάτρα δε σπούδασε ποτέ μουσική. Άρχισε να τραγουδάει επαγγελματικά όταν ακόμα ήταν έφηβος αλλά ήταν αυτοδίδακτος. Άκουγε τη μελωδία και την αποτύπωνε στο μυαλό του. Αυτή ήταν η αρχή μίας μεγαλειώδους καλλιτεχνικής πορείας που δύσκολα μπορεί να την επαναλάβει κάποιος τραγουδιστής στο άμεσο μέλλον.

Κέρδισε Όσκαρ, Grammy (11 αλλά συνολικά είχε προταθεί πάνω από 30 φορές) και κάθε είδους βραβείο. Δε μιλάμε καν για χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την καλλιτεχνική του δεινότητα. Είχε, όμως, και αυτό που λέμε «σκοτεινή» πλευρά. Και αυτή η πλευρά συνδεόταν κυρίως με τις γυναίκες και το αλκοόλ.

Πριν καν γίνει φίρμα ο Φρανκ Σινάτρα, σε ηλικία 23 ετών, συνελήφθη για... αποπλάνηση επειδή είχε πει ψέματα σε μια νεαρή γυναίκα πως θα την παντρευτεί προκειμένου αυτή να κοιμηθεί μαζί του. Στην πραγματικότητα, όμως, η γυναίκα στην οποία ο Σινάτρα υποσχέθηκε γάμο για να κάνει σεξ μαζί της ήταν ήδη παντρεμένη! Λεπτομέρειες...

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ο μεθυσμένος Φρανκ Σινάτρα είχε μπουκάρει με ένα αυτοκινητάκι του γκολφ σε κάποιο καφέ του Λας Βέγκας κυνηγώντας τον ιδιοκτήτη του Χάουαρντ Χιούτζες ο οποίος ήταν και ιδιοκτήτης ενός καζίνο. Αφορμή για αυτό το θερμό αυτό επεισόδιο ήταν ο Χιούτζες είχε δώσει εντολή να απαγορευτεί στον Σινάτρα να ποντάρει πάνω από 3.000 δολάρια το βράδυ!

Το καζίνο αυτό ήταν το θρυλικό Sands και ο Σινάτρα του είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Ο λόγος ήταν απλός: Είχε μετατρέψει την... ταράτσα του σε ερωτική «φωλίτσα» και εκεί πήγαινε τη Μέριλιν Μονρόε τους λίγους μήνες που είχαν ερωτική σχέση!

Αλλά δεν ήταν μόνο η Μονρόε. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Νάνσυ με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Τη Νάνσυ, τον Φρανκ Τζούνιορ (ο οποίος λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, είχε πέσει θύμα απαγωγής για 54 ώρες μέχρι ο πατέρας του να καταβάλει τα λύτρα ύψους 240.000 δολαρίων) και την Τίνα. Μετά παντρεύτηκε την πανέμορφη ηθοποιό Άβα Γκάρντνερ. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τη Μία Φάροου και τέλος «έβαλε στεφάνι» και στην Μπάρμπαρα Μαρξ με την οποία έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αλλά αυτές ήταν οι... «νόμιμες». Ο Σινάτρα (εκτός από τη Μονρόε) είχε ερωτικές σχέσεις με τις Τζούντι Γκάρλαντ, Μάρλεν Ντίντριχ, Γκλόρια Βάντερμπιλτ, Γκρέις Κέλι, Τζίνα Λολομπριτζίτα, Λορίν Μπακόλ, Νάταλι Γουντ, Ζακλίν Μπισέ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ποιος ξέρεις πόσες ακόμα!

Οι στενές σχέσεις του Σινάτρα με τη Μαφία

Υπάρχει ένας «μύθος» που λέει πως κάποια στιγμή ο Φρανκ Σινάτρα βρέθηκε στο στόχαστρο της μαφίας στη Νέα Υόρκη. Λέγεται, μάλιστα, πως στο όνομα του σπουδαίου τραγουδιστή κάποιοι είχαν υπογράψει «συμβόλαιο θανάτου». Σύμφωνα, πάντα, με τον ίδιο «μύθο» όταν το τότε αφεντικό της μαφίας που δρούσε στην αμερικανική μητρόπολη, έμαθε για αυτό το «συμβόλαιο θανάτου», έγινε έξω φρενών και προειδοποίησε πως όποιος πειράξει τον Σινάτρα θα έχει να κάνει μαζί του.

Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω και κάπως έτσι ο Σινάτρα συνέχισε να ζει. Μετά από λίγο καιρό, ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του αρχιμαφιόζου, ρώτησε το «αφεντικό» τον λόγο για τον οποίο έβαλε βέτο στην εκτέλεση του Σινάτρα. Σύμφωνα με τον «μύθο», λοιπόν, ο αρχιμαφιόζος γύρισε και του είπε: «αν τον σκοτώναμε, βλάκα, ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει όπως αυτός το ''New York, New York''»!

Ο συγκεκριμένος «μύθος», λοιπόν, επικράτησε και πέρασε στη σφαίρα του θρύλου για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ξεκάθαρος αφού δείχνει το πόσο σπουδαίος τραγουδιστής ήταν ο Φρανκ Σινάτρα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί, πάντα αυτή η ιστορία «αναζωπύρωνε» τις συζητήσεις για το αν και ο ίδιος ο Σινάτρα είχε υπάρξει μαφιόζος.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής, δεδομένα, είχε σχέσεις με τα αφεντικά της μαφίας. Κοινωνικές σχέσεις. Ακόμα και με τους σκληρούς της μαφίας. Κάποιοι λένε πως είχε υπερβολικά στενές σχέσεις με τα αφεντικά της μαφίας. Άλλοι πάλι λένε πως και ο ίδιος ήταν μαφιόζος και πως έκανε δουλειές, χρησιμοποιώντας την αναγνωρισιμότητα και την αγάπη που του είχε ο κόσμος, για λογαριασμό της μαφίας. Γνωστές ήταν οι διασυνδέσεις του με τους Λάκι Λουτσιάνο, Μπάγκσι Σίγκελ, Γουίλι Μορέτι και τα ξαδέρφια του Αλ Καπόνε, τα αδέρφια Φισκέτι, όπως καταγράφονται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του FBI.

Οι φιλικές σχέσεις του διάσημου τραγουδιστή με μαφιόζους είναι θρυλικές και σύμφωνα με φήμες το Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Όσο υπάρχουν άνθρωποι» το οφείλει στις πιέσεις του Τζον Ροσέλι, (ο «Όμορφος Τζόνι», αρχιγκάνγκστερ της μαφίας του Σικάγο), στον Χάρι Κον, το αφεντικό των στούντιο της Columbia.

Οι φήμες και οι πληροφορίες ήταν τόσες που το FBI «αναγκάστηκε» να ερευνήσει τη ζωή του διάσημου τραγουδιστή. Συντάχθηκε έκθεση 19 σελίδων βασισμένη σε ηχογραφημένες συνομιλίες μελών της μαφίας καθώς και σε στοιχεία πληροφοριοδοτών. Η έκθεση γράφει ότι ο Σινάτρα βρισκόταν σε επαφή με καμιά δεκαριά από τους γνωστότερους αρχηγούς της Μαφίας κατά τα έτη 1958 – 1964.

Η έκθεση του υπουργείου άφηνε να αγνοηθεί πως ο Σινάτρα ήταν ίσως ανακατεμένος σε ύποπτες «δουλειές» της Μαφίας, στην πολιτεία της Νεβάδας. Εκείνη η έκθεση έγραφε επίσης πως ο Σινάτρα απολάμβανε μεν της προστασίας των μαφιόζων αλλά ταυτόχρονα είχε και κάποιες υποχρεώσεις όπως το να μεσολαβεί (ως πρόσωπο με μεγάλη αναγνωρισιμότητα) στο να κλείνονται δουλειές για τη μαφία. Γενικά, πάντως, εκείνη η έκθεση ήταν μια σταγόνα στον ωκεανό αφού στην πραγματικότητα το FBI παρακολουθούσε τον Σινάτρα για σχεδόν 40 χρόνια και ο «φάκελός» του περιείχε χιλιάδες σελίδες.

Για τις διασυνδέσεις του με τη Μαφία κλήθηκε να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 Ιουλίου 1972 αλλά ποτέ δεν έγινε δυνατό να συνδεθεί με κάποιο γεγονός. Ο διευθυντής του FBI Τζέι Έντγκαρ Χούβερ είχε πει για τον Σινάτρα, πάντως, ότι έχει το «σύμπλεγμα της κουκούλας» και ήταν φανερό ότι απολάμβανε τη συνεργασία με τους μαφιόζους για να μένει στο προσκήνιο, με τη πάντα γοητευτική φωνή του. Είχε καταθέσει ακόμη πως ο Σινάτρα είχε προσφερθεί να λειτουργήσει σαν «μυστικός πληροφοριοδότης» για την υπηρεσία προκειμένου να «καθαρίσει» το όνομα του, κάτι που το FBI αρνήθηκε. Ή έτσι είπε ο Χούβερ.

Ο δημοσιογράφος – ερευνητής των New York Times, Νίκολας Γκειτζ, είχε γράψει για τον Σινάτρα: «Τριάντα ολόκληρα χρόνια ο Φρανκ Σινάτρα διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τους αρχηγούς της Μαφίας. Έμεινε φίλος τους ακόμη και όταν αυτοί κηλίδωσαν την υπόληψή του, έβλαψαν τα επαγγελματικά του συμφέροντα και έγιναν αιτία να χάσει τη φιλία του αειμνήστου προέδρου Τζων Κένεντι. Δεν είναι ασυνήθιστες, ούτε περίεργες οι δοσοληψίες των τραγουδιστών με τους γκάγκστερς, εφόσον οι τελευταίοι συμμετέχουν συχνά στα κέρδη των νυκτερινών κέντρων διασκεδάσεως. Κανείς όμως άλλος δε δημιούργησε μόνιμες φιλίες μαζί τους όπως ο Σινάτρα. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως σύχναζε πάντα στα σπίτι των ''μαφιόζων'', τους συνιστούσε γυναίκες και ανεχόταν να χρησιμοποιούν το όνομά του για να επιτυγχάνουν διάφορα ωφελήματα εκ μέρους των κρατικών αρχών».