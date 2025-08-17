Το μεγάλο μυστήριο με την «Angie» των θρυλικών Rolling Stones και η Μέρκελ

Αν ρωτήσεις 100 ανθρώπους ποια ήταν η (ιστορικά) σημαντικότερη συναυλία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα τότε το πιθανότερο είναι πως ούτε ένας, ούτε μία, δε θα απαντήσει πως ήταν αυτή που έδωσαν (ή μάλλον προσπάθησαν να δώσουν) οι θρυλικοί Rolling Stones στις 17 Απριλίου του 1967 στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Αυτή ήταν μία συναυλία που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ διότι τότε η Αθήνα ήταν και μια πόλη που πολιτικά «έβραζε». Οι πληγές από την «αποστασία» και τα «Ιουλιανά» ήταν όχι απλά ανοιχτές αλλά ορθάνοιχτες.

Ήταν μία συναυλία που τελείωσε – όπως τελείωσε – μόλις 90 ώρες πριν την επιβολή της χούντας!

Αυτή ήταν η αρχή της ταραχώδους... συναυλιακής «σχέσης» των Rolling Stones με την Ελλάδα. Ήρθαν ξανά το 1998 στο ΟΑΚΑ (η μοναδική φορά που live των Stones στα μέρη μας άρχισε και τελείωσε κανονικά) και παραλίγο να έρθουν μία ακόμα το 2006, και πάλι στο ΟΑΚΑ, αλλά το ατύχημα του Richards ακύρωσε κάποιες από τις συναυλίες του «Α Bigger Bang World Tour», ανάμεσα σε αυτές και της Αθήνας.

Η αγάπη των Ελλήνων για τους Rolling Stones είναι μεγάλη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Για πολλές δεκαετίες κανένα πάρτι δεν ολοκληρωνόταν αν τα αγόρια και τα κορίτσια δεν χόρευαν το «Angie», την εμβληματικότερη από τις μπαλάντες των «κυλιομένων λίθων».

Και μιας και είπαμε «Angie», ο συγκεκριμένος ύμνος, κυκλοφόρησε μία ημέρα σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου του 1973.

Πρόκειται για μια από τις εμβληματικότερες μπαλάντες όλων των εποχών. Αν και μπαλάντα ανέβασε ένα ροκ συγκρότημα στο νούμερο 1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών. Ως δημιουργοί εμφανίζονται όλοι οι Stones αλλά είναι γνωστό πως το 90% του τραγουδιού αποτελεί έμπνευση του Keith Richards ενώ το υπόλοιπο είναι του Μick Jagger.

Βέβαια καλά όλα αυτά αλλά... ξέρετε ποια είναι η Angie;

Οι πιο σοβαρές υποψηφιότητες για την Angie

Μια από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες είναι πως πρόκειται για την ηθοποιό Angie Dickinson, μια ξανθιά σεξοβόμβα η οποία βρέθηκε στο απόγειο της δόξας της τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Είχε σχέσεις με αρκετούς διάσημος μεταξύ των οποίων ο Frank Sinatra, ενώ τα κουτσομπολιά την ήθελαν ζευγάρι ακόμα και με τον JFK!

Την εποχή που κυκλοφόρησε το Angie ήταν παντρεμένη με τον ποπ σταρ Burt Bacharach κάτι που ενισχύει το σενάριο ενός έρωτα με τον Jagger που έπρεπε να μείνει κρυφός κλπ κλπ Τίποτα, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ποτέ.

Και μιας που μιλάμε για τους έρωτες του Jagger, πρέπει να αναφερθούμε και πιθανότατα στον μεγαλύτερο: Τη Marianne Faithful! Οι δυο τους χώρισαν επεισοδιακά, οπότε το τραγούδι αυτό ίσως γράφτηκε σαν ένας τελευταίος αποχαιρετισμός.

Το ζήτημα εδώ είναι πως το Angie δεν το έγραψε ο Jagger και επιπλέον ξέρουμε πως η μούσα του εμβληματικού frontman των Stones είναι (ή φημολογείται πως είναι) η έμπνευση για τα επίσης εξαιρετικά τραγούδια «Sympathy for the Devil», «You Can't Always Get What You Want», «Wild Horses», «I Got the Blues», «She Smiled Sweetly», «Winter», «She's Like a Rainbow», «100 Years Ago», και «Let's Spend the Night Together»!

Μια άλλη αγαπημένη θεωρία είναι να πρόκειται για τη νεογέννητη κόρη του Keith Richards, την Dandelion Angela η οποία ήταν καρπός του έρωτά του με την εντυπωσιακή Anita Pallenberg. Όπως ήδη αναφέρθηκε πριν το τραγούδι κατά 90% γράφτηκε από τον Richards άρα θεωρητικά αυτός θα έπρεπε να δώσει τη λύση του μυστηρίου.

Τα ναρκωτικά, ωστόσο, κάνουν κακό στον άνθρωπο. Ο Richards είπε ότι το έγραψε για την κόρη του. Επίσης, ο Richards έχει πει πως το Angie επιλέχθηκε γιατί απλά ταίριαζε με τους υπόλοιπους στίχους. Και πάλι ο Richards έχει πει πως ήταν συνθηματικό για την ηρωίνη. Στην αυτοβιογραφία του ο Richards είχε γράψει πως «Όταν βρισκόμουν σε κλινική αποτοξίνωσης, η Anita ήρθε να μας δει με την κόρη μας Angela.

Κάπως έτσι κάθισα και σκέφτηκα το Angie μέσα σε ένα απόγευμα, καθισμένος στο κρεβάτι. Δε γράφτηκε όμως για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Περισσότερο ήταν ένας συμβολισμός. Εξάλλου, δε γνώριζα τότε ότι η κόρη μου θα έπαιρνε το συγκεκριμένο όνομα». Άρα θα μπορούσε να είναι και η γυναίκα του Anita. Τέλος πάντων, άκρη από τον Richards δε θα βγει!

Οι πιο... ασοβαρές υποψηφιότητες για την Angie

Σύμφωνα με μια από τις θεωρίες Angie είναι η πρώην σύζυγος του David Bowie, η Angela Barnett, ηθοποιός, μοντέλο και δημοσιογράφος.

Η Angela, λοιπόν, κάποια στιγμή αποκάλυψε ότι έπιασε στο κρεβάτι τον άντρα της με τον Mick Jagger και ότι το Angie το έγραψε ο δεύτερος για εκείνη με αντάλλαγμα τη σιωπή της!

Με δεδομένο πως ο Bowie ήταν αμφιφυλόφιλος και ο Jagger δεν είχε τέτοιου είδους θέματα θα ήταν πιθανό ένα τέτοιο σενάριο αλλά το ζήτημα εδώ είναι πως η Angela Barnett θα μπορούσε να ζητήσει από τον David Bowie όχι ένα αλλά 10 τραγούδια και επιπλέον το Angie το έγραψε ο Richards και όχι ο Jagger άρα εκβιασμός δεν μπορεί να υπάρχει.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εκδοχή αυτή γιγαντώθηκε από την εμμονή της Barnett να λέει δεξιά και αριστερά πως αυτή ήταν η Angie. Στην αρχή οι Stones την διέψευδαν, αργότερα, ωστόσο, εγκατέλειψαν την προσπάθεια και την άφησαν να λέει τα δικά της.

Μια άλλη εκδοχή θέλει την μπαλάντα να έχει γραφτεί για την τραγουδίστρια Carly Simon. Στις 2 Δεκεμβρίου 1972, εκείνη κυκλοφόρησε το τραγούδι «You’re So Vain,». Στα φωνητικά μάλιστα συμμετείχε και ο Mick Jagger και λέγεται ότι η Simon έγραψε το τραγούδι γι’ αυτόν.

Ο Mick Jagger φαίνεται, λοιπόν, πως ανταπέδωσε την όμορφη κίνηση και έγραψε το «Angie» ως απάντηση στο «You’re So Vain». Όλο αυτό, όμως, προέκυψε από φήμες και τίποτε περισσότερο. Όπως είπαμε δεν έγραψε ο Jagger το τραγούδι. Απλά βοήθησε...

Για το τέλος, έμεινε το πιο εξωφρενικό από τα σενάρια που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Είναι το σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική αυτοκτονία τους Stones αλλά ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Το 2005 το Angie έγινε ξανά viral όταν χρησιμοποιήθηκε στην προεκλογική εκστρατεία της Άνγκελα Μέρκελ. Ε αυτό ήταν αρκετό για κάποιους οι οποίοι θεώρησαν ότι βρήκαν την Angie στο πρόσωπο της Μέρκελ η οποία το 1973 ήταν μια 19χρονη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Karl Marx στη Λειψία της Ανατολικής Γερμανίας άρα... γιατί όχι;

Τελικά, Μέρκελ και Stones βρέθηκαν στα δικαστήρια όπου κέρδισε η καγκελάριος καθώς η εταιρεία Gema που είχε προσλάβει για την εκστρατεία της είχε τα δικαιώματα των τραγουδιών των Stones στη Γερμανία άρα μπορούσε να τα χρησιμοποιεί.

Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πως παρά τα πολλά σενάρια και τις άλλες τόσες εικασίες, η πραγματική Angie θα μείνει κρυφή. Κανείς δε θα μάθει ποτέ ποια ήταν. Και κυρίως, κανείς δε θα μάθει αν, όντως, υπήρξε...