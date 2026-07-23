Υπάρχει ένα όνομα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που ξέρει μέχρι και ο άνθρωπος που δεν έχει παρακολουθήσει αγώνα ούτε μία φορά στη ζωή του. Ο Νίκος Γκάλης δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένας θρύλος. Ένας ασταμάτητος σκόρερ, ο άνθρωπος που έβαλε το άθλημα στα σπίτια όλης της Ελλάδας, εκτόξευσε το άθλημα και έβαλε την ελληνική καλαθοσφαίριση στον παγκόσμιο χάρτη.

Μια μέρα σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 1957, γεννιέται ο κορυφαίος Νίκος Γκάλης.

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Η ιστορία του θρύλου Νίκου Γκάλλη

Παιδί μεταναστών από τη Ρόδο και με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, ο Νικόλαος Γεωργαλής, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 23 Ιουλίου 1957. Στα μαθητικά του χρόνια, ήθελε να γίνει πυγμάχος κατά προτροπή του πατέρα του, αλλά η μητέρα του, μη αντέχοντας να τον βλέπει με σημάδια και μελανιές κάθε φορά που επέστρεφε στο σπίτι από τις προπονήσεις, τον έστρεψε στο μπάσκετ. Εκεί το ταλέντο του ξεχώρισε και έτσι το 1975 έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ, ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστήμια στον χώρο του μπάσκετ.

Η πορεία του στο μπάσκετ λαμπρή. Ο ίδιος ήταν από τους πιο πολύτιμους παίκτες στην ομάδα, αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA το '78 και όλα έδειχναν ότι ένα σπουδαίο μέλλον ξεδιπλωνόταν μπροστά του. Επιλέχθηκε στα ντραφτ του NBA από τους Μπόστον Σέλτικς, αλλά ένας τραυματισμός του τον κράτησε μακριά από τον μαγικό κόσμο του NBA.

«Μπορώ ανεπιφύλακτα να πω, ότι εκείνο το καλοκαίρι του 1979, ναι μεν δεν εκπληρώθηκε η μεγάλη μου επαγγελματική φιλοδοξία να παίξω στο ΝΒΑ, αλλά από την απόφαση που πήρα, να συνεχίσω δηλαδή την καριέρα μου στην Ελλάδα, κέρδισα περισσότερα ως άνθρωπος και επιπλέον πιστεύω ότι η μικρή προσφορά μου στην Ελλάδα και στο μπάσκετ της είναι πολυτιμότερη από οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσωπική μου διάκριση στο ΝΒΑ», σχολίασε αργότερα σε συνέντευξή του ο Νίκος Γκάλης, ενθυμούμενος την περίοδο που έφυγε από την Αμερική.

Αργότερα βέβαια, αρκετές ομάδες του ΝΒΑ εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά αυτός παρέμεινε πιστός στην ελληνική του ομάδα. Ήξερε ότι η υπογραφή ενός συμβολαίου στο ΝΒΑ θα τον καθιστούσε μη επιλέξιμο για να παίξει για την Εθνική Ελλάδας.

Η αναγνώριση στην Ελλάδα, τα 13 κιτρινόμαυρα χρόνια και η κάθοδος στην Αθήνα

Το καλοκαίρι του 1979, οι ελληνικές ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν, όμως τελικά ο ίδιος προτίμησε να ενταχθεί στον Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας εκείνη τη χρονιά.

Τα τρία πρώτα του χρόνια στην Ελλάδα δεν κατάφερε να γνωρίσει επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, καθώς η ομάδα του Παναθηναϊκού διατηρούσε την πρώτη θέση, όμως το 1983 αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής Ελλάδας με την ομάδα της Βόρειας Ελλάδας να πετυχαίνει 22 νίκες και να παίρνει τον τίτλο, ο ίδιος δε ήταν για τέταρτη συνεχή φορά πρώτος σκόρερ με 869 πόντους.

Την επόμενη χρονιά ο Γκάλης είχε εξαιρετική σεζόν ξεπερνώντας για δεύτερη φορά στην καριέρα του το μέσο όρο των 40 πόντων στο πρωτάθλημα (41,2 ανά παιχνίδι), ο Άρης ήταν φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, όμως το έχασε από τον Παναθηναϊκό.

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Το καλοκαίρι του 1984 ήταν από τις καθοριστικές στιγμές στην καριέρα του. Ο Άρης προχώρησε σε μία μεταγραφή που θα άλλαζε τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ και θα έκανε την ομάδα πρωταγωνίστρια. Με την απόκτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο Γκάλης μπορούσε πλέον να οδηγήσει τον Άρη σε μεγαλύτερες διακρίσεις. Υπήρξε ανταγωνισμός μεταξύ τους, όπως και κακές στιγμές, και ο Γιαννάκης σίγουρα αδικήθηκε από μερίδα του τύπου, αφού ποτέ δεν τον λάτρεψε κανείς όπως το Γκάλη. Οι δυο τους όμως, ήταν το καλύτερο δίδυμο γκαρντ που υπήρξε στην Ευρώπη, συνεννοούνταν στο παρκέ με κλειστά τα μάτια.

Ο Άρης έγινε κυρίαρχος του αθλήματος στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης. Συνολικά, ο Άρης κατέκτησε 8 πρωταθλήματα και 6 Κύπελλα, ενώ η ομάδα αγωνίστηκε 3 φορές σε φάιναλ-φορ.

Ο Γκάλης κατηφόρισε στην Αθήνα και το 1992 εντάχθηκε στη δύναμη του Παναθηναϊκού, δεύτερο και τελευταίο σταθμό της καριέρας του στην Ελλάδα. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου βρισκόταν στα ηνία του «τριφυλλιού» από το 1987 και ο Γκάλης αποτελούσε γι' αυτούς διακαή πόθο. Ο Γκάλης ήδη από την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό, έφερε στους πράσινους το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο θρίαμβος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1987

Η σπουδαία αυτή χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ φέρει την υπογραφή των Γκάλη, Γιαννάκη (αρχηγός), Φασούλα, Χριστοδούλου και του προπονητή Κώστα Πολίτη. Η ομάδα του '87 είχε την ευλογία να δει να συνυπάρχουν στη σύνθεσή της τέσσερις από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της. Η διοργάνωση έλαβε χώρα στην Ελλάδα και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου 1987 και ο Νίκος Γκάλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και πρώτος σκόρερ.

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Το παρατσούκλι «γκάνγκστερ» και η κληρονομία ενός βασιλιά

Ο Νίκος Γκάλης έχει μείνει στην ιστορία ως ο «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ. Αναφερόμενος στο παρατσούκλι αυτό, ο Νίκος Γκάλης έχει πει ότι προέκυψε καθώς ο ίδιος δεν ήταν παρά ένας ψυχρός εκτελεστής στο γήπεδο.

«Το γκάνγκστερ το είχαν βγάλει γιατί ερχόμουν από την Αμερική γιατί ήμουν ψυχρός εκτελεστής στο γήπεδο. Μας ήξεραν οι γιαγιάδες εκείνη την εποχή. Μου έλεγαν γιατί δεν γελάω; Αφού αγωνίζομαι. Μέσα στον αγώνα πρέπει να συγκεντρώνεσαι. Δεν μπορείς να γελάς και να πετύχεις τον στόχο σου».

Ο Νίκος Γκάλης είναι ένας παίκτης - σύμβολο, ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε και δοξάστηκε καθολικά. Όπως έχει γραφτεί, ο Νίκος Γκάλης είναι ο αδιαμφισβήτητος αναμορφωτής του ελληνικού μπάσκετ. Έκανε τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα και να ξεκινήσουν να παίζουν για να γίνουν «Γκάληδες» και όλον τον κόσμο να συντονίζεται στην τηλεόραση μόνο γι' αυτόν. Ο βασιλιάς του μπάσκετ, ο θρύλος του αθλητισμού που έχει μείνει στην ιστορία.

Όπως έχει γραφτεί, ο Νίκος Γκάλης είναι ο αδιαμφισβήτητος αναμορφωτής του ελληνικού μπάσκετ. | (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)